Galilea Montijo desmiente que vaya a salir de Hoy en enero y aclara su futuro en Televisa

Por qué Galilea Montijo puede perder su contrato de exclusividad en Televisa tras años al frente de ‘Hoy’ (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

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Galilea Montijo descarta que vaya a dejar el programa Hoy en enero de 2027 y asegura que no se visualiza fuera de Televisa, luego de que una broma al aire reavivó las versiones sobre el término de su contrato de exclusividad.

La conductora responde a los cuestionamientos durante un encuentro con medios en los premios Elliot y afirma que su comentario sobre una posible salida fue entendido fuera de contexto.

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“No, claro que no”, responde Galilea Montijo cuando le preguntan sobre las versiones que apuntan a su salida de Hoy. La presentadora sostiene que sus palabras durante la transmisión matutina estaban relacionadas con una conversación sobre Jesse & Joy, no con un anuncio laboral.

La conductora señala que sí habló sobre la posibilidad de que los ciclos terminen, pero niega que haya confirmado una despedida. “Yo lo dije por lo de Jesse y Joy. Le dije: ‘Oigan, pues no está mal que a veces los ciclos se cierren, como yo si me voy en enero’”, explica.

Galilea Montijo afirma que no se ve fuera de Televisa

Montijo subraya que su vínculo con la televisora se mantiene y expresa agradecimiento por su trayectoria dentro de la empresa. “Yo no, les digo la verdad, yo no me veo sin Televisa. Yo no, no me veo, es mi casa, les agradezco y voy a estar infinitamente agradecida”.

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(Captura de pantalla YouTube)

La conductora ha formado parte de Hoy desde 2008. Su permanencia en el programa la coloca como una de las figuras con más tiempo dentro del matutino, además de encabezar otras producciones de la empresa, entre ellas La Casa de los Famosos México.

La declaración surge luego de que se difundiera que su contrato de exclusividad con Televisa vence en diciembre de 2026. La propia Montijo había confirmado meses antes que sus acuerdos laborales se revisan en periodos más cortos que en años anteriores.

Ese dato abrió especulaciones sobre una posible salida de la conductora del programa o sobre un cambio en sus proyectos dentro de la televisora. Hasta ahora, no existe un anuncio oficial sobre una renovación contractual ni sobre una despedida de Hoy.

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Montijo insiste en que su frase se dio en un tono relajado durante la transmisión. La conversación comenzó mientras sus compañeros hablaban de la separación artística del dúo integrado por Jesse y Joy Huerta.

Esto dijo Galilea Montijo sobre la versión de su supuesta salida de Hoy

La conductora explica que su comentario fue una comparación con el tema que se abordaba en el foro. “Hay ciclos que se cierran”, expresó durante la emisión, frase que fue retomada en redes sociales y generó preguntas sobre su continuidad.

La conductora Galilea Montijo aparece junto a un gráfico de crecimiento de audiencia del programa de televisión La Casa de los Famosos México. (Especial Infobae México)

Raúl Araiza y Andrea Escalona reaccionaron cuando Montijo mencionó enero. Araiza advirtió que la frase podía convertirse en titular, mientras Escalona le pidió que dejara de hablar sobre una eventual salida.

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Galilea Montijo mantuvo el tono de broma y mencionó otros planes que ha comentado en distintas ocasiones, como abrir un negocio de comida. En el encuentro con medios, también aclara que no planea instalar una taquería en Nueva York.

“Dije: hay una taquería en Nueva York”, precisa la conductora. Montijo relata que conoció el establecimiento propiedad de mexicanos y que le llamó la atención el éxito que ha tenido, con filas de clientes y nuevas sucursales.

La presentadora dice que el proyecto gastronómico que tiene en mente estaría en España. “Siempre se les he dicho, es algo que yo tengo en mente, pero para España”, comenta al ser cuestionada sobre sus planes fuera de la televisión.

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Cuando le preguntan si el destino sería Madrid, responde: “Sí, sí, para Madrid. Ahí estoy, ahí estoy, muchachos”. La idea de un negocio en ese país también había sido mencionada por la conductora durante la charla que dio pie a los rumores.

Así surgió la especulación sobre el futuro de Galilea Montijo en Hoy

La versión sobre una posible salida tomó fuerza este 22 de octubre, luego de que Galilea Montijo dijera al aire: “Es como yo, cuando me vaya de aquí en enero, pues son ciclos”.

Durante esa conversación, la conductora también jugó con la idea de realizar enlaces desde España. “Voy a hacer Hoy desde España... yo nomás hago enlaces”, dijo entre risas con sus compañeros.

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(Facebook Galilea Montijo)

En abril pasado, Montijo ya había hablado de la posibilidad de retirarse de la televisión en algunos años para emprender un negocio. En esa ocasión, planteó permanecer “cinco años o seis añitos más” antes de dar ese paso.

En el mismo encuentro con medios, Galilea Montijo habla de su vida personal y asegura que mantiene una relación estable. Ante las preguntas sobre una posible boda, responde que no hay fecha definida, aunque se dice “muy enamorada, muy contenta, muy tranquila, sobre todo”.

La presentadora también evita profundizar en el caso de Inés Gómez Mont. “Yo no puedo hablar del tema porque no sé nada del tema”, afirma, aunque reitera que la quiere mucho y recuerda que su amiga ha escrito libros infantiles.

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