Condenan a 37 años de prisión a mujer por robar a una recién nacida en Durango

Karla Daniela Rentería Romero, sentenciada por sustraer a una recién nacida del Hospital Materno de Durango (especial)

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Una pena de 37 años, cinco meses y 29 días de prisión recibió Karla Daniela Rentería Romero por el delito de desaparición cometida por particulares, luego de sustraer a una recién nacida del Hospital Materno Infantil de Durango y abandonarla un día después dentro de una bolsa negra en un área verde de la capital del estado.

La Fiscalía General del Estado de Durango informó que la sentencia se obtuvo mediante un procedimiento abreviado, luego de las investigaciones que permitieron establecer la responsabilidad penal de la mujer por los hechos ocurridos en octubre de 2025.

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Además de la pena privativa de la libertad, el juez de la causa impuso a Rentería Romero una multa de 678 mil 726 pesos.

Sustrajo a la bebé del Hospital Materno Infantil

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, la sustracción ocurrió el 23 de octubre de 2025, alrededor de las 16:00 horas, cuando la ahora sentenciada ingresó al Hospital Materno Infantil, ubicado en la calle 5 de Febrero, en la Zona Centro de la ciudad de Durango.

Las indagatorias establecieron que la mujer vestía ropa quirúrgica y llevaba cubrebocas, elementos que le permitieron dirigirse al área de neonatos, donde se encontraba la pequeña, quien tenía apenas unos días de nacida.

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Según la investigación, Rentería Romero sustrajo a la niña y la ocultó dentro de una bolsa negra para sacarla del hospital.

Karla Daniela Rentería Romero sentenciada por sustraer a una recién nacida Durango (foto: FGE)

La Fiscalía también documentó la presunta participación de una trabajadora de limpieza del nosocomio, identificada como Anabel “N”, quien habría proporcionado información sobre la identidad y ubicación de la recién nacida, así como de las rutinas del personal médico y de enfermería.

Por esos datos, la ahora sentenciada presuntamente le ofreció 20 mil pesos, de acuerdo con los documentos judiciales referidos en el caso.

Abandonó a la recién nacida un día después

Las investigaciones señalaron que el propósito de la sustracción habría sido hacer creer a la pareja de Rentería Romero, quien residía en Nebraska, Estados Unidos, que la bebé era hija de ambos.

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Sin embargo, el 24 de octubre, un día después de retirar a la pequeña del hospital, la mujer presuntamente la abandonó dentro de la misma bolsa negra en un área verde del fraccionamiento Hacienda Las Flores.

La niña fue localizada alrededor de las 14:00 horas, hecho que permitió a las autoridades continuar con las indagatorias y reunir elementos para esclarecer lo ocurrido.

A partir de las pruebas recabadas, las autoridades avanzaron en la investigación hasta obtener una orden judicial para detener a Rentería Romero, quien posteriormente fue vinculada a proceso por su probable responsabilidad en el delito.

La defensa de la mujer impugnó la resolución de vinculación mediante un recurso de apelación; sin embargo, la determinación fue confirmada por la autoridad correspondiente.

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Sigue pendiente un recurso en el caso de la trabajadora

Karla Daniela N y su cómplice Anabel N, sustraen a una recién nacida en Durango (especial)

En cuanto a Anabel “N”, la trabajadora de limpieza señalada por su presunta colaboración, también fue vinculada a proceso. No obstante, su situación jurídica siguió una ruta distinta debido a los recursos legales promovidos por su defensa.

De acuerdo con los antecedentes del caso, dichos recursos derivaron en la suspensión del procedimiento, con el propósito de evitar la apertura a juicio mientras se resolvían las impugnaciones.

Aunque el juicio de amparo promovido en este asunto fue sobreseído, posteriormente se interpuso un recurso de revisión que permanece pendiente de resolución ante el Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito.

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Por ello, el procedimiento relacionado con la presunta participación de la trabajadora continúa sujeto a la resolución judicial correspondiente.

Juez impone multa de más de 678 mil pesos

dinero mexicano billetes Economía PIB (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

La sentencia contra Karla Daniela Rentería Romero se dictó mediante un procedimiento abreviado, mecanismo que permitió concluir el proceso penal con la imposición de la pena correspondiente.

La condena establece 37 años, cinco meses y 29 días de prisión, además de una multa de 678 mil 726 pesos, por la desaparición cometida por particulares en agravio de la recién nacida.

El caso se originó con la sustracción de la pequeña dentro de un hospital público y continuó con su localización al día siguiente en un área verde de Durango. Las investigaciones ministeriales permitieron llevar a la responsable ante la justicia y obtener una sentencia condenatoria, mientras que la situación jurídica de la trabajadora señalada permanece pendiente de una resolución definitiva sobre el recurso de revisión.

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