“Kati Horna. Lo insólito es lo cotidiano” en el Museo del Palacio de Bellas Artes: todo sobre la muestra de la fotógrafa surrealista

El recinto dedica por primera vez una muestra individual a Kati Horna, con un recorrido que incluye su red de vínculos con artistas como Mathias Goeritz, Pedro Friedeberg y Bridget Tichenor. “Ojo de la mujer de Xàtiva”, 1937. Kati Horna | Plata sobre gelatina | Archivo privado de fotografía y gráfica Kati y José Horna. (Museo Palacio de Bellas Artes / INBAL)

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El Museo del Palacio de Bellas Artes inauguró este 22 de octubre la primera retrospectiva de gran escala dedicada a Kati Horna en la Ciudad de México, con cerca de 205 piezas entre fotografías, esculturas y pinturas que podrán visitarse hasta el 7 de febrero de 2027. La muestra, titulada Kati Horna. Lo insólito es lo cotidiano, es organizada por la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

Se trata también de la primera exposición individual de la fotógrafa húngaro-mexicana en este recinto. El recorrido abarca desde su formación en Europa hasta su consolidación como una de las figuras centrales de la fotografía en México durante el siglo XX.

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La muestra reúne 205 obras entre impresiones de época y cartas inéditas

Entre las piezas exhibidas hay impresiones de época, facsimilares, ampliaciones contemporáneas, esculturas de pequeño formato y obra plástica. La exposición incluye también cartas de Leonora Carrington, Remedios Varo y Pedro Friedeberg, artistas con quienes Horna mantuvo una relación cercana.

La curaduría está a cargo de Yolanda Guasch Marí y Daniel Garza Usabiaga, quienes organizaron el material en cuatro secciones que siguen la trayectoria biográfica y creativa de la fotógrafa.

El recinto dedica por primera vez una muestra individual a Kati Horna, con un recorrido que incluye su red de vínculos con artistas como Mathias Goeritz, Pedro Friedeberg y Bridget Tichenor. (Museo Palacio de Bellas Artes / INBAL)

Katalin Deutsch nació en 1912 en Szilasbalhás, Hungría. Durante los años treinta se trasladó a París, donde comenzó a desarrollar una práctica fotográfica documental y experimental, en diálogo con las vanguardias europeas previas a la Segunda Guerra Mundial.

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En 1937 viajó a España para documentar la Guerra Civil española. Ahí conoció a José Horna, con quien se casó. Durante ese periodo experimentó con el diseño de carteles y otros medios de propaganda, además de registrar los efectos del conflicto en la vida cotidiana de la población civil.

La pareja se exilió en México en 1939. Fue en ese momento cuando Katalin Deutsch adoptó el nombre de Kati Horna, bajo el cual desarrollaría el resto de su carrera.

Sus fotografías documentaron La Castañeda y un sanatorio de muñecas

La retrospectiva documenta el paso de Kati Horna por la Guerra Civil española y su posterior exilio en México, donde desarrolló series sobre La Castañeda y un sanatorio de muñecas rotas. (Museo Palacio de Bellas Artes / INBAL)

En México, Horna construyó una trayectoria que combinó el fotoperiodismo, el retrato y la colaboración con revistas de circulación masiva. A partir de los años cuarenta realizó series documentales en espacios poco accesibles de la Ciudad de México, entre ellos el Manicomio General La Castañeda y un sanatorio dedicado a la reparación de muñecas y juguetes rotos.

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En 1962 desarrolló un conjunto de trabajos basados en puestas en escena, con mayor libertad creativa y una marcada influencia del surrealismo y la estética gótica. Esa etapa refleja, según la curaduría, una sensibilidad de carácter romántico distinta a su producción documental previa.

Una red de artistas exiliados conectó a Horna con el surrealismo mexicano

La cuarta sección de la exposición, titulada La banda: redes vivas, explora los vínculos personales y profesionales que Horna construyó durante el exilio. Esas conexiones, surgidas en buena medida de experiencias compartidas de desplazamiento forzado, formaron una red transnacional entre la Europa de entreguerras y el México de mediados de siglo.

La exposición Lo insólito es lo cotidiano reúne fotografías, cartas y obra plástica de Kati Horna, además de piezas de Leonora Carrington y Remedios Varo, y podrá visitarse hasta febrero de 2027. (Museo Palacio de Bellas Artes / INBAL)

Entre las figuras con las que mantuvo relación están Bridget Tichenor, Alan Glass, Mathias Goeritz y Ángela Gurría, además de Carrington, Varo y Friedeberg. Según la curaduría, estos vínculos tuvieron un papel determinante en el desarrollo del arte y la cultura mexicana durante la segunda mitad del siglo XX.

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La muestra conmemora 90 años del inicio de la Guerra Civil española

Como parte de la programación paralela, está prevista una charla sobre los artistas que emigraron a México a raíz del conflicto bélico español, en el marco de la conmemoración de los 90 años del inicio de la Guerra Civil. También se organizará un ciclo de cine centrado en las colaboraciones artísticas de Horna.

El proyecto incluye además la publicación de un catálogo con ensayos de Michel Otayek, Mónica Carabias, Daniel Garza Usabiaga, Yolanda Guasch y José de Santiago, que abordan distintas etapas de la trayectoria de la fotógrafa, desde su paso por Hungría, Alemania y Francia hasta su labor docente en México. La publicación se realiza en coedición con la Fundación Jenkins.

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Con curaduría de Yolanda Guasch Marí y Daniel Garza Usabiaga, la muestra explora la obra de Kati Horna desde su formación en Hungría y Francia hasta sus series fotográficas realizadas en México. (Museo Palacio de Bellas Artes / INBAL)

Cuándo y dónde visitar la exposición de Kati Horna

La exposición Kati Horna. Lo insólito es lo cotidiano está abierta al público del 22 de octubre de 2026 al 7 de febrero de 2027 en el Museo del Palacio de Bellas Artes.

El museo abre de martes a domingo, de las 10:00 a las 18:00 horas. Permanece cerrado los lunes.

El recinto se ubica en avenida Juárez s/n, esquina con Eje Central Lázaro Cárdenas, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México.

Para más información sobre la muestra, el museo pone a disposición del público su página oficial, así como sus redes sociales: Facebook como Museo del Palacio de Bellas Artes, e Instagram y X bajo el usuario @mbellasartes.