México

Karla Ayala Villalobos, dirigente del PRI, enfrenta vinculación a proceso por presunta extorsión y abuso de autoridad

Un juez federal con sede en el Reclusorio Norte determinó que la priista enfrente el procedimiento en libertad

Una mujer con coleta y una franja negra sobre los ojos viste una chaqueta roja frente a un micrófono en una sala
Karla Ayala Villalobos, exdiputada y dirigente del PRI, es vinculada a proceso por presunta extorsión. (Instagram: Sofpia Ayala Villalobos)
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La exdiputada federal Karla “N”, actual secretaria de Vinculación con la Sociedad Civil del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, fue vinculada a proceso por presunto abuso de autoridad.

El caso deriva de la denuncia de una excolaboradora que la acusó de exigirle parte de su sueldo para conservar su empleo en la Cámara de Diputados.

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De acuerdo con un reporte de La Jornada, un juez federal con sede en el Reclusorio Norte, en Ciudad de México, determinó que la priista enfrente el procedimiento en libertad, sin medidas cautelares.

Hasta el momento, la FGR no ha confirmado públicamente la información y la política no ha dado declaraciones públicas sobre estos reportes.

Retrato de una mujer con vestido verde y ojos cubiertos junto a un documento del Centro de Justicia Penal Federal de la Ciudad de México
Un documento del Centro de Justicia Penal Federal detalla la causa contra la exdiputada Karla Ayala Villalobos por presunto abuso de autoridad. (Infobae México Especial)

El caso contra Karla “N”: pagos mensuales y exigencia del aguinaldo

La acusación señala que la entonces legisladora exigía a su colaboradora 13 mil pesos mensuales, equivalentes a la mitad de su salario, como condición para mantenerla en su puesto.

Según antecedentes difundidos por Los Reporteros MX, la trabajadora realizó las transferencias entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022. El conflicto escaló en diciembre de ese último año, cuando Karla “N” presuntamente le pidió entregar la totalidad de su aguinaldo a cambio de renovar su contrato.

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Ante la negativa de la empleada, la exdiputada habría ordenado terminar anticipadamente la relación laboral.

La denunciante fue identificada en reportes previos como María “N”, quien se desempeñó como secretaria técnica de Ayala durante su paso por San Lázaro.

Su denuncia ante la Fiscalía General de la República incluyó señalamientos de extorsión, abuso de autoridad, amenazas, cohecho y enriquecimiento ilícito.

Sin embargo, el delito por el que se reporta la vinculación a proceso es abuso de autoridad. La información disponible no permite establecer que los demás señalamientos formen parte de la misma causa penal.

Una mujer con chaqueta fucsia sostiene un cuadro del escudo de México al lado de un hombre vestido con una chaqueta roja que lleva el logotipo del PRI
Karla Ayala Villalobos y el dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, sostienen un cuadro con el escudo de México durante un encuentro partidario. (Instagram: Karla Ayala)

Karla “N” fue diputada federal por el Distrito 5 de Ciudad de México durante la legislatura de 2021 a 2024. En la Cámara de Diputados encabezó la Comisión de Juventud, periodo en el que presuntamente ocurrieron los hechos denunciados.

Actualmente, ocupa la Secretaría de Vinculación con la Sociedad Civil del Comité Ejecutivo Nacional del PRI.

El procedimiento tiene como antecedente la causa penal 195/2025. Información previa sobre el expediente señalaba que su defensa había solicitado una prórroga de 30 días antes de la audiencia inicial; la autoridad judicial la consideró innecesaria ante la falta de avances para alcanzar una posible salida alterna.

La vinculación a proceso reportada permite continuar la investigación judicial contra la dirigente priista; no constituye una sentencia condenatoria ni acredita su culpabilidad.

El señalamiento central es que habría condicionado la continuidad laboral de una colaboradora a la entrega de la mitad de su sueldo y, posteriormente, de todo su aguinaldo.

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