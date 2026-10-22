México

¿Qué es el ser del Valle de Juárez? Jaime Maussan muestra imágenes de una extraña criatura en Chihuahua

Maussan adelantó que la investigación en curso “va a dar la vuelta al mundo”

Jaime Maussan habla junto a un círculo que contiene la fotografía de un animal de piel clara y sin pelo apoyado en el suelo
El periodista Jaime Maussan expone el registro de un animal sin pelo atribuido a la región del Valle de Juárez, en el estado de Chihuahua. (Especial Infobae / X)
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El periodista y ufólogo Jaime Maussan presentó evidencia preliminar sobre una supuesta especie no descrita en Ciudad Juárez, Chihuahua, vinculada al ataque de animales endémicos y ganado.

En rueda de prensa, la celebridad de televisión mostró grabaciones de cámaras de videovigilancia en el Valle de Juárez que registraron a un reptil desplazándose por una construcción.

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El caso ha dividido opiniones en plataformas digitales; no obstante, Maussan adelantó que la investigación en curso “va a dar la vuelta al mundo”.

Jaime Maussan y el ser de Valle de Juárez

“Por ahora, las pruebas que tengo me dejan verdaderamente asombrado. El ser del Valle de Juárez es muy importante porque es un fenómeno, es un depredador que está afectando a los pobladores de ese lugar”, declaró el periodista al Canal 6.

Sin profundizar en detalles, indicó que el caso tiene coincidencias con la investigación de un caso en Metepec, Edomex.

“No ataca a las personas, ataca a los animales, pero sí es muy voraz. A veces llega a matar a veinte, treinta aves en una sola noche”, añadió.

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Según testimonios recabados, el ser del valle de Juárez tiene una longitud de entre 1.30 y 1.80 metros y puede pararse en dos patas.

Televisor colocado sobre una pared que exhibe una imagen difusa con una figura clara sobre un fondo oscuro
Una pantalla de televisión proyecta grabaciones analizadas en la investigación sobre el ser del Valle de Juárez. (X)

En las grabaciones que fueron difundidas, el animal se desplaza por paredes y muros. Con base en una estimación, el ser del Valle de Juárez, su longitud supera el promedio de reptiles endémicos.

Si bien se ha descartado manipulación en los videos, la investigación ha polarizado las opiniones.

El caso recuerda al chupacabras

En X, anteriormente Twitter, el caso recordó las leyendas urbanas que rodean El Rancho Skinwalker (ubicado en Utah, Estados Unidos), famoso por décadas de reportes de fenómenos paranormales y avistamientos de OVNIs.

A nivel local, reportes de avistamientos han recordado el caso del chupacabras, una leyenda urbana que adquirió popularidad a mediados de los años 90.

Hasta el momento, autoridades locales de medio ambiente y recursos naturales no han reportado incidentes de ataques en la zona.

Los ataques a especies de crianza y endémicas se mantienen como casos extraoficiales que han sido reportados por sus residentes.

¿Quién es Jaime Maussan?

Jaime Maussan nació en Ciudad de México en 1953. Estudió periodismo en la UNAM y posteriormente cursó estudios en Miami University, institución ubicada en Ohio, Estados Unidos.

Inició su carrera en medios de comunicación dentro de la fuente deportiva. Trabajó en La Afición, donde cubrió temas como la tauromaquia y otras disciplinas. En 1973 conoció a Jacobo Zabludovsky, encuentro que abrió su camino hacia la televisión y los reportajes de corte social.

Animal cuadrúpedo sin pelo, con piel rosada y arrugada y garras prominentes, situado sobre baldosas de piedra y asfalto
Según testimonios recabados, el ser del valle de Juárez tiene una longitud de entre 1.30 y 1.80 metros y puede pararse en dos patas. (X)

Durante esa etapa recibió reconocimientos como el Premio BANFF y el Premio Ondas. Con el tiempo, su trayectoria tomó otro rumbo a partir del caso de Billy Meier, un ciudadano suizo que presentó supuestas evidencias de contacto con seres extraterrestres.

Principales investigaciones y presentaciones

Investigaciones sobre fenómenos anómalos y vida extraterrestre han generado gran notoriedad y múltiples controversias a lo largo de su carrera.

  • Los cuerpos de Nazca (2017 y 2023): Presentó ante la Cámara de Diputados de México y diversos medios de comunicación supuestos cuerpos desecados y tridáctilos provenientes de Nazca, Perú, asegurando que tenían cerca de mil años de antigüedad y eran de origen “no humano”.
  • Archivos OVNI en EEUU (2026): Su nombre e investigaciones han sido mencionados dentro de reportes y archivos oficiales sobre Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP).

Principales polémicas y desmentidos

Dictámenes en contra de las momias de Nazca: La Fiscalía peruana dictaminó en 2017 que dichos cuerpos eran en realidad muñecos manufacturados recientemente con papel, pegamento sintético y huesos de animales modificados. Por su parte, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y científicos como Julieta Fierro desmintieron que los análisis respaldaran un origen extraterrestre.

Casos y fraudes históricos desacreditados:

  • Video del World Trade Center (2000): Presentó imágenes asegurando que eran naves extraterrestres, cuando en realidad pertenecían a un comercial de ciencia ficción.
  • El “caballo volador” (2006): Identificado posteriormente como un gran globo eólico.
  • El “hada demonio” (2016): Un supuesto ser vendido por miles de dólares que resultó ser un ensamblaje de murciélago, madera y epoxi.
  • Polémica legal con Perú (2023): El gobierno de Perú cuestionó la extracción y manejo de presuntos bienes prehispánicos relacionados con las muestras biológicas exhibidas por Maussan.

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