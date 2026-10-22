Transportistas liberan caseta de Tepotzotlán tras exigir libertad de dos detenidos en Teoloyucan

Elementos de la policía municipal realizan la detención de personas en la vía pública durante la noche en el municipio de Teoloyucan, Edomex. En el lugar se observan vehículos de carga pesada atravesados sobre el camino y patrullas con luces de emergencia encendidas. Los agentes uniformados someten a los individuos.

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Transportistas liberaron la caseta de peaje de Tepotzotlán, en la autopista México-Querétaro, luego de realizar una protesta para exigir la liberación de dos operadores detenidos por policías municipales de Teoloyucan durante el desalojo de una manifestación contra los horarios de restricción para vehículos de carga pesada.

La movilización comenzó antes de la medianoche, cuando un grupo de operadores llegó a la plaza de cobro y promovió el libre tránsito como medida de presión para exigir que sus compañeros fueran liberados, después de que los trasladaran ante el Ministerio Público en la Fiscalía de Justicia de Cuautitlán Izcalli.

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De acuerdo con los reportes, los dos transportistas fueron detenidos durante una intervención policial en la avenida 5 de Mayo, a la altura del establecimiento Pescadito Camarón Grill, donde operadores de unidades de carga se manifestaban contra las limitaciones para circular por el municipio.

¿Por qué protestaron los transportistas en Teoloyucan?

La inconformidad de los operadores se originó por los horarios de restricción establecidos en Teoloyucan, que impiden el paso de vehículos de carga pesada de las 6:00 a las 9:00 horas y de las 18:00 a las 20:30 horas.

Según los transportistas, estas medidas los obligan a permanecer en patios de pensiones ubicados dentro del municipio o a buscar otras rutas para evitar la localidad, lo que complica sus traslados y actividades laborales.

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Bloqueo de transportistas en calles de Teoloyucan contra las restricciones de los horarios de circulación y por presuntos actos de extorsión (especial)

A esta crisis de circulación se suma la falta de vialidades alternas suficientes y el crecimiento de los centros de distribución instalados en la zona, lo cual demuestra la magnitud del problema y que las autoridades municipales están rebasadas.

La presencia de instalaciones logísticas y el tránsito constante de vehículos pesados forman parte de las condiciones que, de acuerdo con los operadores, deben considerarse antes de aplicar medidas que limiten la circulación de sus unidades.

Durante la protesta, los transportistas también denunciaron presuntos actos de extorsión por parte de mandos policiales locales y exigieron que las autoridades municipales atiendan sus reclamos.

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Policías desalojan protesta y detienen a dos operadores

Antes de la movilización en la autopista México-Querétaro, los transportistas bloquearon la avenida 5 de Mayo con dos tractocamiones desde aproximadamente las 20:00 horas.

La protesta derivó en la intervención de policías municipales, quienes desalojaron a los manifestantes y detuvieron a dos operadores de transporte pesado, posteriormente puestos a disposición del Ministerio Público.

La detención provocó que otros transportistas se trasladaran a la caseta de Tepotzotlán para demandar su liberación y visibilizar las inconformidades relacionadas con las restricciones viales y el trato de las autoridades municipales.

En redes sociales también circuló un video de la intervención policial en el que se observa a varios elementos sometiendo a un civil. La grabación generó cuestionamientos sobre el uso de la fuerza durante el operativo.

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Vecinos y usuarios de redes sociales dirigieron sus reclamos al alcalde de Teoloyucan, Luis Domingo Zenteno Santaella, a quien solicitaron investigar los hechos, atender las denuncias por presuntas extorsiones y mejorar las condiciones de las vialidades del municipio.

Asimismo, exigieron que los elementos de seguridad concentren sus esfuerzos en el combate a la delincuencia y que se revisen los procedimientos empleados durante el desalojo.

Capufe reporta el retiro de manifestantes en Tepotzotlán

Protesta de transportistas en caseta Tepotzotlán dejando vía libre por la detención de dos compañeros en Teoloyucan (especial)

La protesta se trasladó a la plaza de cobro de Tepotzotlán, donde los transportistas promovieron el libre paso en ambos sentidos de la autopista México-Querétaro.

A las 23:00 horas, Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó sobre la presencia de manifestantes en ambos sentidos de la plaza de cobro, aunque precisó que no había cierre a la circulación.

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Posteriormente, a la 1:12 horas de este jueves 22 de octubre, el organismo reportó que los manifestantes se habían retirado y que el tramo operaba con normalidad.

Con ello concluyó la movilización en la caseta, que tuvo como principal exigencia la liberación de los dos operadores detenidos en Teoloyucan.

Las demandas sobre movilidad y actuación policial quedaron como parte de los reclamos planteados por los operadores y vecinos del municipio.