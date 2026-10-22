México

Tras 36 horas, madres buscadoras acuerdan retirar bloqueo en la autopista México-Toluca con dirección a la CDMX

Integrantes de colectivos y autoridades mexiquenses alcanzaron un acuerdo, se establecieron mesas de diálogo para revisar las investigaciones de personas desaparecidas

Bloqueo Madres buscadoras Edomex México-Toluca
Bloqueo de madres buscadoras en la autopista México-Toluca, dirección CDMX (especial)
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Después de 36 horas de bloqueo en la autopista México-Toluca, familiares de personas desaparecidas e integrantes de colectivos de búsqueda acordaron retirar la protesta, luego de alcanzar compromisos con autoridades del Estado de México para dar seguimiento a sus demandas y establecer mesas de diálogo sobre las investigaciones.

La movilización se concentró a la altura de Plazas Outlet Lerma, donde los manifestantes cerraron la circulación para exigir avances en las carpetas de investigación y respuestas de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), ante la falta de resultados que, denunciaron, enfrentan en la búsqueda de sus familiares.

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La protesta reunió a integrantes de los colectivos Mariposas Buscando Corazones y Justicia Nacional, así como Flores en el Corazón, quienes exigieron atención directa de las autoridades ministeriales y acciones concretas para esclarecer los casos de desaparición.

El acuerdo para retirar el bloqueo abrió la posibilidad de continuar las exigencias por la vía institucional, mediante reuniones de trabajo en las que se revisen las investigaciones y se atiendan los planteamientos de las familias.

FGJEM instala mesa de trabajo con fiscales y ministerios públicos

Bloqueo Madres buscadoras Edomex México-Toluca
Bloqueo de madres buscadoras en la autopista México-Toluca, dirección CDMX (especial)

En un comunicado, la Fiscalía mexiquense informó que desde la mañana de este miércoles 21 de octubre instaló una mesa de trabajo para atender los reclamos del colectivo Mariposas Buscando Corazones y Justicia, con la participación de funcionarios especializados en distintos delitos.

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De acuerdo con la institución, el equipo está integrado por la fiscal central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género; tres coordinadoras de Atención a Violencia de Género; y los tres fiscales especializados en Feminicidios, Personas Desaparecidas y Trata de Personas.

También participan el titular de ODISEA y Alerta Amber, dos coordinadores de Análisis de Contexto de Delitos de Género, 22 ministerios públicos adscritos a las fiscalías de Desaparecidos, Feminicidios, Homicidios y Secuestros, además de seis policías de investigación.

A la mesa se sumó el subsecretario de Gobierno del Estado de México, como parte de la intervención de las autoridades estatales en la atención de las demandas de los colectivos.

La integración de este grupo de trabajo busca atender los reclamos planteados por las familias y dar cauce a las solicitudes relacionadas con las investigaciones ministeriales.

Fiscalía asegura que ha convocado al colectivo en varias ocasiones

FGJEM Sede
FGJEM Sede

En el mismo boletín, la FGJEM sostuvo que, en coordinación con el Gobierno de México y el Gobierno del Estado de México, ha convocado en reiteradas ocasiones al colectivo Mariposas Buscando Corazones y Justicia para incorporarse a mesas de trabajo y diálogo.

Sin embargo, la institución afirmó que su dirigente y otros integrantes han rechazado las opciones ofrecidas anteriormente.

La Fiscalía también detalló que, durante 2026, la Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género sostuvo cinco reuniones de trabajo con la dirigencia del colectivo.

Según el comunicado, los encuentros se realizaron el 4 de febrero; el 14, 21 y 28 de mayo; y el 29 de septiembre. La dependencia precisó que estas reuniones fueron adicionales a las citas en las que se brindó atención ministerial a víctimas y personas ofendidas integrantes de la agrupación.

Madres buscadoras exigen resultados en las investigaciones

Laura Curiel vocera de grupo de madres buscadoras
Laura Curiel, madre buscadora del colectivo Mariposa Buscando Corazones y Justicia (especial)

El bloqueo en la México-Toluca fue una medida de presión de los familiares para exigir respuestas sobre el paradero de personas desaparecidas y avances en las indagatorias. Los manifestantes colocaron pancartas, lonas y fichas de búsqueda con fotografías y datos de sus seres queridos.

Entre sus principales reclamos se encuentra la necesidad de conocer el estado de las carpetas, agilizar las diligencias y obtener respuestas de los servidores públicos responsables de las investigaciones.

Para las familias, la apertura de mesas de diálogo representa una vía para exponer directamente sus casos y solicitar compromisos institucionales. No obstante, el seguimiento de los acuerdos y los avances concretos en cada expediente serán determinantes para evaluar los resultados de las reuniones.

El cierre carretero provocó afectaciones a la circulación en uno de los corredores que conectan al Valle de Toluca con la Ciudad de México, por lo que el acuerdo para retirar la protesta permitió encaminar la solución de la movilización.

Con la instalación de la mesa de trabajo, las autoridades estatales y los colectivos tienen ahora el reto de mantener el diálogo y traducir los compromisos en acciones verificables para las familias que continúan en la búsqueda de sus seres queridos.

La exigencia central permanece: que las investigaciones avancen, que las autoridades informen sobre las diligencias realizadas y que los casos de desaparición reciban atención efectiva.

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