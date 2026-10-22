Las plantas que florecen de noche y que llegarán de vida tu jardín al caer el sol

Un jardín residencial con iluminación tenue reúne especies de floración nocturna como la flor de luna, el dondiego de noche y el jazmín de noche junto a un patio de piedra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cuando el sol se oculta, algunas plantas comienzan su propio espectáculo.

Flores blancas, aromas intensos y pétalos que se abren al anochecer pueden transformar un jardín en un espacio vivo durante la noche.

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La flor de luna, el dondiego, la dama de noche, la onagra y la reina de la noche son opciones para quienes buscan extender el encanto de su jardín más allá del día.

Un macizo de flores de luna florece junto a un muro de piedra caliza y un sendero de gravilla blanca durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

5 plantas que florecen de noche y llenarán de vida tu jardín al caer el sol

Como mencionamos antes, existen plantas que hacen lucir hermoso tu jardín no solo de día sino que pueden crear una atmosfera completamente diferente durante la noche.

Las siguientes son algunas de las más conocidas y bellas para este propósito.

Flor de luna (<i>Ipomoea alba</i>)

Sus flores blancas y grandes se abren al anochecer y reflejan la luz de la luna. Es una enredadera, por lo que luce mejor en rejas, pérgolas o muros.

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Luz: requiere sol directo, idealmente entre 6 y 8 horas al día.

Tierra: fértil, ligera y con buen drenaje; agrega composta al momento de plantar.

Riego: mantén el sustrato ligeramente húmedo durante la etapa de crecimiento. En temporada de calor puede requerir agua frecuente, pero sin encharcar.

Soporte: es una enredadera vigorosa. Coloca una reja, malla, pérgola o tutor desde el inicio para que pueda crecer.

Fertilización: usa fertilizante para plantas con flor cada 3 o 4 semanas durante primavera y verano. Evita excederte con nitrógeno: favorece muchas hojas y pocas flores.

Clima: protégela de heladas. En zonas frías se cultiva como anual.

Una flor de luna blanca florece sobre una enredadera en un enrejado de madera bajo el cielo nocturno iluminado por la luna llena. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dondiego de noche (<i>Mirabilis jalapa</i>)

Abre sus flores desde la tarde y permanece vistoso durante la noche. Hay variedades rosas, blancas, amarillas y bicolores; además, suele atraer polillas.

Luz: florece mejor a pleno sol, aunque tolera media sombra.

Tierra: se adapta a distintos suelos, pero crece con más fuerza en tierra fértil y drenada.

Riego: durante las primeras semanas, riega cuando la capa superior de la tierra se sienta seca. Una vez establecida soporta periodos cortos de sequía.

Poda: retira flores secas y tallos dañados para mantener la planta ordenada y estimular nuevos brotes.

Tamaño: deja espacio entre ejemplares, pues forma matas anchas.

Propagación: puede reproducirse por semilla o por sus raíces tuberosas. En algunos jardines se resiembra sola con facilidad.

Una planta de Dondiego de noche florece con corolas de color rosa, blanco y amarillo en el cantero de un jardín exterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jazmín de noche (<i>Cestrum nocturnum</i>)

Sus flores son discretas, pero libera un aroma intenso después de la puesta de sol. Conviene plantarlo lejos de ventanas o espacios cerrados si se prefiere una fragancia más suave.

Luz: necesita sol directo o semisombra luminosa. Con varias horas de sol florece más y libera mejor su aroma.

Tierra: usa sustrato rico en materia orgánica, húmedo pero con drenaje rápido.

Riego: riega de forma profunda cuando los primeros centímetros de tierra estén secos. Reduce la frecuencia en invierno.

Poda: haz una poda ligera después de la floración o al final del invierno para controlar su tamaño y favorecer ramas nuevas.

Fertilización: aplica composta o fertilizante balanceado al inicio de la primavera y durante su periodo de crecimiento.

Precaución: sus frutos y otras partes de la planta pueden ser tóxicos si se ingieren. Manténla lejos de mascotas y niños pequeños. Su aroma también puede resultar muy intenso en patios cerrados.

Una planta de jazmín de noche florece en una maceta situada en el patio empedrado de una casa durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Onagra (<i>Oenothera</i> spp.)

Produce flores claras, amarillas, rosas o blancas que suelen abrir al atardecer. Es una opción útil para un jardín nocturno por su relación con polinizadores como las polillas.

Luz: prefiere pleno sol. Algunas especies toleran sombra ligera, pero producen menos flores.

Tierra: necesita suelo suelto, incluso arenoso, y sin acumulación de agua. No requiere una tierra demasiado rica.

Riego: durante su establecimiento requiere humedad regular. Ya adulta suele tolerar sequía moderada; riega sólo cuando la tierra esté seca.

Fertilización: aplica poca composta al plantar. Demasiado fertilizante puede favorecer el follaje sobre la floración.

Mantenimiento: retira flores marchitas si quieres prolongar la producción floral y corta tallos secos al final de la temporada.

Siembra: muchas onagras se desarrollan bien desde semilla. Si la especie elegida es anual o bianual, guarda semillas para la siguiente temporada.

Una planta de onagra florecida atrae a un insecto polinizador en un campo abierto durante la noche bajo un cielo estrellado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reina de la noche (<i>Epiphyllum oxypetalum</i>)

Este cactus desarrolla flores blancas y aromáticas que se abren de noche. Su floración es breve, pero se convierte en el centro de atención cuando ocurre.

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Luz: requiere mucha luz indirecta. Puede recibir sol suave por la mañana, pero el sol fuerte de mediodía quema sus tallos.

Tierra: utiliza mezcla para cactus o una combinación aireada de tierra para maceta, fibra de coco o turba, corteza y perlita. El agua debe salir con facilidad.

Riego: riega cuando se seque la capa superior del sustrato. En primavera y verano demanda más agua; en otoño e invierno reduce el riego de forma marcada.

Maceta: prefiere estar ligeramente apretada de raíces. No la cambies a una maceta demasiado grande.

Humedad y temperatura: agradece ambientes cálidos y húmedos, con buena ventilación. Protégela de temperaturas bajas y heladas.

Fertilización: aplica fertilizante diluido para cactus o plantas con flor cada 4 semanas en época de crecimiento. Suspende en invierno.

Poda y reproducción: elimina tallos dañados y aprovecha segmentos sanos para hacer esquejes.

Varias flores blancas de la planta reina de la noche permanecen abiertas sobre un soporte de madera junto a un muro de piedra al anochecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para que destaquen más, combínalas con follaje plateado, piedras claras y una iluminación tenue. Las flores blancas o de tonos pálidos reflejan mejor la luz nocturna y ayudan a crear un jardín de luna.

La infografía detalla cinco especies de flores que abren o desprenden su aroma más intenso al anochecer, conocidas por perfumar los hogares. Fuente: infobae. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones generales para este tipo de plantas

Riega temprano, directo sobre la tierra, no sobre flores y hojas.

Revisa cada semana si hay pulgones, cochinillas, araña roja u hojas con manchas.

Durante el primer año, prioriza el desarrollo de raíces con riegos profundos y espaciados.

Añade una capa ligera de hojas secas, corteza o composta sobre la tierra para conservar humedad, sin pegarla al tallo.

Agrupa las plantas según sus necesidades: la flor de luna, el dondiego y la onagra necesitan más sol; la reina de la noche requiere luz filtrada.