Morena no suelta al PT ni al Verde: busca mantener la alianza pese a negociaciones lentas

Pese a las diferencias por las candidaturas, Ariadna Montiel afirmó que Morena continúa el diálogo con sus aliados electorales.

Guardar

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, reiteró que su partido busca mantener la alianza electoral con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) rumbo a las elecciones de 2027, pese a que las negociaciones enfrentan diferencias y avanzan a distintos ritmos.

Durante una conferencia de prensa en Tepic, Nayarit, Montiel afirmó que la comunicación con ambas fuerzas políticas continúa abierta y que existe la intención de llegar a acuerdos para competir de manera conjunta en los próximos comicios.

PUBLICIDAD

Sus declaraciones se producen después de que Alberto Anaya, dirigente nacional del PT, informara que las negociaciones con Morena para definir candidaturas a las gubernaturas de 2027 se encuentran pausadas, debido a desacuerdos relacionados con los procesos internos del partido guinda.

Ariadna Montiel insiste en mantener la alianza de Morena con el PT y el Verde

La presidenta nacional de Morena reconoció que las conversaciones con sus aliados no avanzan de manera uniforme.

Ariadna Montiel aseguró que Morena mantiene su intención de competir junto al PT y al Partido Verde en las elecciones de 2027. CEN Morena (imagen intervenida con Gemini para mejorar calidad))

Explicó que algunos acercamientos son más rápidos, mientras que otros requieren más tiempo para alcanzar acuerdos.

“Queremos ir juntos con el Partido del Trabajo y el Partido Verde”, sostuvo Montiel al referirse a la intención de mantener la coalición electoral.

PUBLICIDAD

La dirigente señaló que las diferencias en el ritmo de las conversaciones no significan que se haya abandonado la búsqueda de acuerdos.

Por el contrario, aseguró que las dirigencias mantienen el diálogo para establecer las condiciones de su participación conjunta.

También destacó que Citlalli Hernández es la responsable de coordinar las negociaciones de la coalición y reconoció su trabajo en el acercamiento entre las fuerzas políticas.

PT pausa negociaciones con Morena por diferencias en candidaturas

La postura de Montiel contrasta con el anuncio de Alberto Anaya, quien confirmó que las conversaciones con Morena están temporalmente detenidas hasta que se resuelvan los desacuerdos internos del partido.

El dirigente nacional del PT, Alberto Anaya, anunció que las negociaciones con Morena están pausadas debido a las diferencias internas por la definición de candidaturas rumbo a las elecciones de 2027. Crédito: Captura de Video

El dirigente petista sostuvo que primero deben aclararse las diferencias relacionadas con la selección de perfiles para las gubernaturas y las coordinaciones estatales antes de avanzar en la construcción de acuerdos electorales.

PUBLICIDAD

Entre los puntos de conflicto mencionó las disputas internas en distintas entidades, particularmente en Michoacán y Nuevo León. Anaya también planteó la necesidad de realizar una segunda encuesta para definir algunas candidaturas que competirían mediante una coalición.

Las diferencias no se limitan a las gubernaturas, pues el dirigente del PT señaló que también están pendientes las negociaciones para las candidaturas federales relacionadas con la renovación de la Cámara de Diputados.

Entre los principales asuntos que mantienen abiertas las conversaciones destacan:

Michoacán: el PT respalda al senador con licencia Raúl Morón , mientras Morena designó a Carlos Torres como coordinador estatal.

Nuevo León: existen inconformidades relacionadas con la designación de Clara Luz Flores como coordinadora.

Método de selección: el PT ha planteado la necesidad de revisar los resultados y avanzar en nuevas encuestas para definir candidaturas.

Acuerdos nacionales: Morena busca mantener el diálogo para establecer las condiciones de una eventual coalición.

Las negociaciones entre Morena y el PT también abarcan la distribución de candidaturas para la Cámara de Diputados, cuyos acuerdos permanecen pendientes. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

Morena definirá candidaturas en una mesa nacional

Montiel explicó que las decisiones sobre la alianza se tomarán en una mesa nacional, conforme al acuerdo establecido entre los partidos.

Este mecanismo abarcará las candidaturas y los espacios correspondientes a los gobiernos estatales, municipios, distritos locales y federales, ayuntamientos, sindicaturas y regidurías.

La dirigente indicó que Morena presenta encuestas y evalúa los perfiles propuestos en cada entidad, aunque aclaró que no en todos los casos sus aliados registraron una candidatura alternativa.

PUBLICIDAD

Como ejemplos, mencionó que el PT respaldó a Raúl Morón en Michoacán y al senador Enrique Inzunza en Sinaloa, sin presentar propuestas adicionales en esos casos, de acuerdo con sus declaraciones.

El PT reiteró su respaldo al senador con licencia Raúl Morón.

La definición de las candidaturas dependerá de las conversaciones entre las dirigencias y de los acuerdos que logren establecer para cada territorio.

¿Qué sigue para la alianza rumbo a las elecciones de 2027?

Mientras Morena insiste en conservar la coalición, el PT mantiene su postura de esperar a que se resuelvan los conflictos internos del partido guinda antes de reanudar las negociaciones.

Anaya también manifestó su respaldo al empresario Gerardo Sánchez para la gubernatura de San Luis Potosí y acusó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de congelarle sus cuentas bancarias con el propósito de obligarlo a renunciar. Se trata de un señalamiento formulado por el dirigente petista.

PUBLICIDAD

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que las diferencias forman parte de la dinámica interna de los partidos aliados y que Morena mantiene las encuestas como método estatutario para definir sus candidaturas.

Por ahora, la dirigencia de Morena sostiene que busca competir junto al PT y al Partido Verde en 2027.

Sin embargo, la continuidad de la alianza dependerá de los acuerdos que alcancen las tres fuerzas políticas sobre la selección de perfiles y la distribución de candidaturas en los distintos niveles de representación.