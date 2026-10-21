UAM Iztapalapa entra en paro de actividades: estudiantes señalan que biblioteca no es segura por sismo de 2017

Paro en UAM Iztapalapa (foto: Hijxs del Chahuistle/FB)

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La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Iztapalapa, entró en paro de actividades luego de que el alumnado reunido en una asamblea acordó suspender las labores académicas este martes 20 de octubre de 2026.

Ante esta decisión, las autoridades universitarias manifestaron su disposición para retomar el diálogo con las y los estudiantes a partir de este miércoles 21 de octubre, con el objetivo de atender sus demandas y alcanzar acuerdos que permitan reanudar las actividades.

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A través de un comunicado dirigido a la comunidad universitaria, la rectoría de la Unidad Iztapalapa reconoció las demandas expresadas por el alumnado y señaló que buscará mantener una comunicación abierta, respetuosa y constructiva para avanzar en la solución de los planteamientos estudiantiles.

El documento, fechado el 20 de octubre y firmado por la rectora, la doctora Edith Ponce Alquicira, y la secretaria de Unidad, la doctora María del Carmen Fajardo Ortiz, establece que la escucha y el intercambio de perspectivas son fundamentales para construir acuerdos en beneficio de la comunidad.

El alumnado, así como el sindicato, exigen mejoras en las instalaciones del plantel, sobre todo en la biblioteca, que tuvo daños por el sismo de 2017 y que esperan sea atendida.

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UAM Iztapalapa buscará acuerdos con estudiantes

Tras el acuerdo de la asamblea estudiantil, la administración de la UAM Iztapalapa expresó su intención de continuar las conversaciones desde este miércoles para encontrar alternativas que permitan atender las preocupaciones de las y los universitarios.

En ese sentido, las autoridades señalaron que la construcción conjunta de acuerdos puede contribuir a resolver las diferencias y favorecer el funcionamiento de la Unidad, en un contexto en el que la suspensión de labores impacta el desarrollo habitual de las actividades académicas.

Después de una larga asamblea, las demandas principales de la comunidad estudiantil:

El pleno funcionamiento de la biblioteca de la unidad Baños con insumos mínimos de higiene y seguridad Acceso libre y total al internet institucional Desprivatización del Centro de Estudios de Lenguas Extranjeras Mantenimiento a las áreas deportivas olvidadas Transparencia del presupuesto y democratización de los puestos de liderazgo de las divisiones y el uso del presupuesto

Biblioteca de la UAM Iztapalapa permaneció cerrada

Estudiantes de la UAM Iztapalapa piden mejoras en el plantel y seguridad estructural de la Biblioteca (foto: Hijxs del Chahuistle/FB)

El paro de actividades ocurre después de que la universidad informó, un día antes, sobre el cierre temporal de la Biblioteca de la Unidad Iztapalapa, ubicada en el edificio L, medida que se mantendría hasta conocer los acuerdos de la asamblea estudiantil programada para este 20 de octubre.

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En un comunicado fechado el lunes 19 de octubre, la Secretaría de Unidad explicó que la decisión se tomó después de una reunión con integrantes del alumnado y a solicitud de estos.

La Secretaría de Unidad manifestó su disposición para mantener el diálogo y buscar que el alumnado pueda utilizar nuevamente las instalaciones y los servicios bibliotecarios lo antes posible.

Autoridades aseguran que la biblioteca es segura

Comunicado UAM.

En el mismo pronunciamiento del 19 de octubre, la universidad afirmó que la Biblioteca, localizada en el edificio L, cuenta con las condiciones de seguridad estructural necesarias para operar.

Según el documento, tanto el dictamen del Director Responsable de Obra como el emitido por el Corresponsable en Seguridad Estructural confirman que el inmueble cumple con los requisitos correspondientes.

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Asimismo, la Comisión Mixta General de Higiene y Seguridad determinó que no existe impedimento para que el personal desempeñe sus funciones en esas instalaciones.

La administración universitaria también informó que, durante un recorrido efectuado el 16 de octubre con trabajadores sindicalizados, se registraron 23 observaciones, aunque no señalaron cuáles eran, “estas no representan un impedimento para que el personal realice sus actividades”.

Aunque las autoridades sostuvieron que existen condiciones para operar, el cierre se mantuvo a la espera de los acuerdos de la asamblea estudiantil, en atención a la solicitud presentada por el alumnado.

Comunidad universitaria, a la espera de acuerdos

La situación de la biblioteca forma parte del escenario inmediato que enfrenta la Unidad, donde el estudiantado busca soluciones reales.

Por un lado, la rectoría de la UAM enfatizó su compromiso con el respeto a la libre expresión y organización estudiantil, así como con el diálogo abierto, respetuoso y constructivo como vía para atender las demandas de la comunidad universitaria.

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“Expresamos nuestra disposición para acompañar a las autoridades y a la comunidad de la Unidad Iztapalapa en la búsqueda de acuerdos que permitan atender las preocupaciones planteadas y generar condiciones para la continuidad de las actividades sustantivas de nuestra Universidad”, se lee en su comunicado.

El siguiente paso será conocer los resultados de las conversaciones previstas para el 21 de octubre y determinar si se alcanzan acuerdos que permitan modificar la situación actual.

La evolución del conflicto dependerá de los planteamientos que presenten los estudiantes y de las respuestas que ofrezcan las autoridades universitarias durante el proceso de negociación.