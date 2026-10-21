México

Sheinbaum reprueba premiación a evangélicos en Cámara de Diputados: “La ley es muy clara para participar en política”

Legisladores del PAN y PRI fueron reconocidos por la Asociación Evangélica Policías Celestiales A.C en San Lázaro

Claudia Sheinbaum
Claudia Sheinbaum durante la mañanera de este 21 de octubre en Palacio Nacional. (Presidencia)
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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum rechazó la premiación realizada el pasado 20 de octubre en la Cámara de Diputados como parte del evento Seguridad con Valor 2026, donde legisladores del partido PRI y PAN y la Embajada de Israel fueron reconocidos por la Asociación Evangélica Policías Celestiales A.C.

“La ley es muy clara, ¿no? La verdad no, no creo que la Cámara de Diputados deba ser el recinto donde se hagan este tipo de eventos. Pueden hacerlo fuera, en otro lado, pero pues yo creo que la ley es muy clara y está muy claro hasta dónde se puede participar y hasta dónde no. Todas las organizaciones religiosas, no solamente una u otra, sino todas", declaró durante la mañanera del pueblo de este 21 de octubre en Palacio Nacional.

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Esta situación se da en un contexto donde la ultraderecha sigue ganando terreno en América Latina, y los eventos y discursos religiosos organizados por las bancadas de oposición continúan difundiéndose en espacios laicos.

Ante esta situación, la jefa de Estado también recordó que México tiene leyes muy claras sobre las actividades donde pueden participar las organizaciones religiosas y ministros de culto en la política.

“Es muy clara la ley aquí. Aquí hubo una reforma, aquí hubo Juárez, aquí hubo liberales mexicanos, aquí hubo una guerra civil relacionada con este tema que quitó fueros y privilegios. Después hubo una reforma en el 92, si mal no me equivoco, respecto a recuperar la relación con el Vaticano y otros temas”, señaló la mandataria mexicana.

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