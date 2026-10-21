México

Cucarachas pequeñas en tu recámara: qué las atrae a este lugar de la casa y cómo encontrar el nido

El calor continuo emitido por consolas o cargadores atrae a estos insectos, mientras que cualquier fuga de humedad o condensación sostiene colonias enteras escondidas en diversos puntos del hogar

Cucarachas sobre un suelo de madera y en la moldura blanca de una pared, con la base de una cama al fondo.
El calor residual de una consola de videojuegos puede convertirse en refugio nocturno para estos insectos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Cucarachas pequeñas en la recámara suelen pertenecer a la especie alemana (Blattella germanica), la única que vive, se reproduce y forma colonias dentro de una vivienda en lugar de entrar y salir desde el drenaje o el jardín.

Se desplaza hacia dormitorios cuando la población crece en la cocina o cuando encuentra ahí las mismas condiciones que busca en cualquier otro punto de la casa: calor, humedad y un refugio oscuro.

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El calor de los aparatos electrónicos funciona como imán

La Extensión Cooperativa de la Universidad de Kentucky documenta que esta especie se congrega en relojes, hornos tostadores y equipos electrónicos que generan calor constante.

En una recámara, computadoras, cargadores, módems, consolas y cualquier aparato que permanezca encendido toda la noche cumplen exactamente la misma función.

Un dormitorio con una cama destendida, ropa en el suelo, una mochila, un escritorio con una computadora portátil y una guitarra.
Las cucarachas permanecen inactivas durante el día en espacios cálidos y protegidos de la luz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desorden actúa como complemento. Pilas de ropa sin lavar, cajas de cartón almacenadas bajo la cama o papeles apilados en un rincón ofrecen grietas oscuras y protegidas donde la cucaracha puede permanecer inactiva durante el día, lejos de la luz y del movimiento.

La humedad, no la comida, explica por qué llegan incluso a cuartos limpios

Julieta Ramos-Elorduy, investigadora del Instituto de Biología de la UNAM, explicó en un boletín de la Dirección General de Comunicación Social de la institución que las cucarachas sobreviven sin alimento hasta tres meses, pero solo un mes sin tomar agua, gracias a su capacidad de absorber humedad de lo que consumen.

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Esa dependencia hídrica es la que convierte a una recámara aparentemente limpia en un hábitat viable.

Mujer con un suéter en la mano frente a un armario abierto con ropa colgada, manchas oscuras en la pared del fondo y un deshumidificador.
Controlar la humedad y mantener despejadas las zonas cercanas a enchufes y aparatos reduce los sitios de concentración del insecto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una esponja húmeda olvidada, la condensación de un aire acondicionado, un humidificador o una fuga menor cerca de tuberías bastan para cubrir ese requerimiento mínimo y sostener una colonia completa.

Cómo encontrar el nido dentro de la habitación

Las cucarachas no construyen un nido único como hormigas o abejas: se agrupan en varios puntos distintos de refugio, atraídas por las feromonas que dejan en su propio excremento. Localizar esos puntos de concentración es, en la práctica, encontrar el “nido” dentro del cuarto.

La búsqueda debe iniciar con una linterna potente apuntada hacia las zonas que permanecen oscuras durante el día: la parte trasera de clósets, detrás del buró y la cabecera, dentro de cajones que se abren con poca frecuencia, y en los huecos donde cables o tuberías atraviesan la pared para llegar a otra habitación.

Tres cucarachas alemanas caminan en fila sobre una superficie de madera de un armario de cocina, una liderando y dos siguiendo de cerca, con luz tenue.
La ausencia de residuos de comida no garantiza que una habitación esté libre de esta plaga. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La señal más confiable es el excremento. Cornell Cooperative Extension detalla que la cucaracha alemana deja manchas pequeñas y oscuras, similares a pimienta molida, concentradas cerca de su refugio activo.

Encontrar esas marcas en un punto específico indica que ahí, y no en otro lugar del cuarto, se concentra la actividad del insecto.

Las cápsulas de huevo, llamadas ootecas, son otra evidencia directa. En la cucaracha alemana tienen forma alargada y tono canela, y la hembra las transporta pegadas a su cuerpo hasta poco antes de que eclosionen, momento en el que las deja fijas a una superficie cercana a la fuente de agua o alimento que esté utilizando.

Qué hacer una vez localizado el punto de actividad

Sellar las grietas y hendiduras alrededor de tuberías, cables y muebles donde se detectó actividad es la medida más efectiva para evitar que la colonia siga expandiéndose dentro del cuarto, de acuerdo con manuales de entomología urbana de extensiones universitarias.

Eliminar la fuente de humedad identificada —ya sea una fuga, condensación o recipiente con agua— corta el recurso que sostiene a la colonia.

Dos cucarachas pequeñas sobre una encimera de madera con migas de pan, una taza blanca al lado y un fregadero al fondo.
Las cápsulas de huevo, llamadas ootecas, se fijan a superficies cercanas a la fuente de agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) recomienda, en un comunicado publicado en el sitio oficial del Gobierno de México, eliminar los estancamientos de agua dentro de la vivienda.

La dependencia señala también mantener libres de polvo y suciedad los espacios cercanos a muebles pegados a la pared, condición que favorece la proliferación de refugios para distintas plagas, incluidas las cucarachas.

La presencia de varias ootecas en puntos distintos de la misma habitación es una señal de alerta.

Se observa a una persona trapeando un piso de mosaico con una escoba cubierta por una jerga limpia, junto a una cubeta de plástico en un hogar ordenado.
Aunque las cucarachas pueden encontrarse en casas limpias, mantener un control constante del hogar ayuda a eliminar fuentes de alimento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo mismo ocurre cuando el excremento reaparece pese a la limpieza constante. Ante estos casos, la Secretaría de Salud y la Procuraduría Federal del Consumidor recomiendan contratar un servicio de control de plagas con licencia sanitaria vigente.

Antes de contratar dicho servicio, ambas dependencias recomiendan confirmar que el plaguicida utilizado esté incluido en el Catálogo Oficial de Plaguicidas Urbanos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

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