Condenan a más de 200 años de cárcel a un hombre por la masacre que dejó 15 muertos en Huazantlán del Río, Oaxaca. @FISCALIA_GobOax

Guardar

Inocencio Irizar Salazar fue sentenciado a 210 años de prisión por los delitos de homicidio calificado y feminicidio en agravio de 15 personas, luego de que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) presentara los elementos probatorios del caso ante un juez. El hecho, conocido como la masacre de Huazantlán del Río, ocurrió en junio de 2020 en el Istmo de Tehuantepec.

La resolución se suma a otra condena dictada en 2023 contra tres personas distintas por el mismo crimen, de acuerdo con registros judiciales.

PUBLICIDAD

La sentencia y la reparación del daño

Durante la audiencia de lectura de sentencia, la autoridad judicial impuso a Inocencio R.S. la pena de 210 años de prisión por homicidio calificado y feminicidio en agravio de las 15 víctimas, según informó la FGEO.

A más de seis años de la masacre, el fallo también estableció el pago de 6,516,000 pesos por concepto de reparación del daño, más una multa adicional de 86 mil 880 pesos, de acuerdo con el comunicado oficial de la FGEO.

Los hechos del 21 de junio de 2020

De acuerdo con el expediente del caso, el ataque ocurrió la tarde del 21 de junio de 2020 en la agencia municipal de Huazantlán del Río, perteneciente al municipio de San Mateo del Mar, en el Istmo de Tehuantepec.

PUBLICIDAD

Condenan a más de 200 años de cárcel a un hombre por la masacre que dejó 15 muertos en Huazantlán del Río, Oaxaca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un grupo de personas que mantenía un plantón civil en el corredor de la agencia fue rodeado por una multitud armada con piedras, palos y tubos, que ingresó de forma violenta a las instalaciones, según el comunicado de la FGEO.

Las 15 víctimas murieron a consecuencia de múltiples golpes y quemaduras. Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dijo en su recomendación 54VG/2022, que las víctimas “fueron golpeadas, apedreadas, les arrojaron blocks de concreto” y que sus cuerpos fueron incinerados posteriormente.

Dicha agresión comenzó la tarde del domingo 21 de junio y continuó hasta la madrugada del lunes siguiente, cuando se registró el ataque de mayor letalidad. Entre las víctimas hubo 13 hombres y dos mujeres.

PUBLICIDAD

El conflicto previo en San Mateo del Mar

El ataque se dio en medio de un conflicto político y electoral que escaló desde octubre de 2019, cuando las comunidades de San Mateo del Mar desconocieron el proceso municipal.

Los sobrevivientes acusaron al agente municipal de Huazantlán del Río, José Luis Chávez Salinas, y a una célula del crimen organizado de haber perpetrado las agresiones y torturas contra las víctimas.

Condenan a más de 200 años de cárcel a un hombre por la masacre que dejó 15 muertos en Huazantlán del Río, Oaxaca. RRSS

El ataque del 21 de junio no habría sido el primero: el 2 de mayo de ese año ya se había registrado una agresión armada contra el mismo plantón y un puesto sanitario en la zona.

La recomendación DDGGH/125/22 de la CNDH documentó que personal de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública estatal se encontraba presente durante los hechos del 21 de junio sin intervenir.

PUBLICIDAD

Antecedentes judiciales de la causa

Esta no es la primera sentencia condenatoria dictada en el marco del caso. En diciembre de 2023, el Juzgado de Control de Tanivet ya había impuesto una condena de 210 años de prisión contra tres personas distintas: José Luis C.S., Gualterio E.A. y Flavio S.S., por los mismos delitos de homicidio calificado con ventaja y feminicidio en agravio de las 15 víctimas. La causa penal identificada con el número 206/2020 acusa a 161 personas por los delitos de feminicidio y homicidio doloso derivados de este caso.

El reclamo vigente de las familias de las víctimas

El 20 de octubre de 2026, integrantes del Comité de Víctimas y Familiares Ikoots de la Masacre de San Mateo del Mar se manifestaron frente al Palacio de Gobierno de Oaxaca.

PUBLICIDAD

Condenan a más de 200 años de cárcel a un hombre por la masacre que dejó 15 muertos en Huazantlán del Río, Oaxaca. RRSS

El comité reconoció la sentencia dictada contra el acusado, pero advirtió que la justicia sigue incompleta mientras existan órdenes de aprehensión pendientes contra otros responsables que permanecen prófugos.

Entre los nombres señalados por la organización como presuntos responsables aún no detenidos están Raúl Rangel González, expresidente municipal de San Mateo del Mar, y Camerino Dávalos Larrínzar, de acuerdo con el pronunciamiento difundido por el comité.