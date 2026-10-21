Aumenta masa muscular después de los 40 sin salir de casa: solo necesitas 10 minutos al día con este método

Una mujer Latinoamericana de unos 40 años realiza estiramientos o yoga en la sala de su casa, disfrutando de la luz natural y un ambiente de calma. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Después de los 40 años, mantener la masa muscular deja de ser un asunto estético y se convierte en una medida para conservar fuerza, movilidad e independencia.

Y no son necesarias horas de ejercicio para lograrlo, en realidad una rutina de algunos minutos al día con ejercicios de resistencia para piernas, espalda, pecho y abdomen, puede ayudar a frenar la pérdida muscular si se realiza de manera regular.

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Es por es que aquí te compartimos una rutina simple que puede ayudarte a iniciar una vida más activa si eres principiante.

Una mujer mayor realiza el ejercicio de toque de glúteos frente a una silla de madera en la sala de su casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rutina de 10 minutos en casa para principiantes

Hazla 3 veces por semana, dejando al menos un día de descanso entre sesiones. Necesitas una silla firme y, si puedes, una mochila con libros para aumentar la resistencia.

Formato: 40 segundos de ejercicio + 20 segundos de descanso. Completa una vuelta de los cinco movimientos. Si al inicio es demasiado, trabaja 30 segundos y descansa 30.

Sentadilla a silla Baja hasta tocar ligeramente la silla con los glúteos y sube. Mantén las rodillas alineadas con los pies. Trabaja piernas y glúteos. Flexiones inclinadas Apoya las manos en una mesa estable, barra de cocina o pared. Baja el pecho con control y empuja. Trabaja pecho, hombros y tríceps. Remo con mochila Inclina el torso hacia adelante con la espalda recta. Sujeta una mochila cargada y llévala hacia el ombligo. Alternativa: hazlo con dos botellas de agua. Trabaja espalda y bíceps. Puente de glúteo Acuéstate boca arriba, flexiona las rodillas y empuja la cadera hacia arriba. Aprieta los glúteos un segundo antes de bajar. Trabaja glúteos y parte posterior de las piernas. Plancha con rodillas apoyadas Apoya antebrazos y rodillas en el piso. Mantén el abdomen apretado y evita hundir la espalda. Trabaja abdomen y estabilidad de hombros.

Una infografía de Infobae detalla una rutina de diez minutos con cinco ejercicios de fuerza para principiantes mediante el uso de una silla y una mochila. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo progresar para ganar masa muscular

La rutina es un buen inicio, pero para que genere músculo debes elevar el reto poco a poco:

Semanas 1 y 2: una vuelta de 10 minutos, tres días por semana.

Semanas 3 y 4: haz dos vueltas, con 60 a 90 segundos de descanso entre ellas.

Después, añade peso a la mochila, baja más lento —3 segundos al descender— o elige una versión más difícil: sentadilla sin silla, flexiones desde una superficie más baja y puente con una pierna.

Busca terminar cada ejercicio con sensación de esfuerzo, pero sin perder la técnica. Las actividades de fuerza con peso corporal, bandas o cargas caseras pueden ser efectivas, y conviene trabajar los grupos musculares principales al menos dos días por semana.

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Para que funcione

Procura consumir suficiente proteína en tus comidas: huevo, pollo, pescado, lácteos, frijoles, lentejas, tofu o carne.

Duerme bien y evita entrenar el mismo grupo muscular con intensidad todos los días.

La ganancia de masa muscular toma semanas y meses. Registra cuántas repeticiones logras o cuánto peso lleva tu mochila para confirmar avances.

Suspende el ejercicio si tienes dolor agudo, mareo, falta de aire fuera de lo habitual o dolor en el pecho. Si tienes una lesión, hipertensión no controlada, problemas cardiacos o llevas mucho tiempo sin actividad física, consulta antes con un profesional de salud.

¿Por qué importa después de los 40?

A partir de la adultez media, la masa muscular, la fuerza y la potencia comienzan a disminuir de manera gradual. No se trata solo de estética: el músculo permite levantarse de una silla, subir escaleras, cargar bolsas, conservar el equilibrio y responder ante un tropiezo. La inactividad acelera esa pérdida.

Mantener actividad física, sobre todo ejercicio de fuerza o resistencia, ayuda a conservar músculo y funcionalidad. Puede realizarse con pesas, ligas, máquinas, peso corporal, una mochila cargada o ejercicios como sentadillas, lagartijas adaptadas y remo.

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También es relevante para:

Reducir el riesgo de caídas y lesiones. Más fuerza en piernas, cadera y abdomen mejora la estabilidad y la capacidad de reaccionar ante una pérdida de equilibrio.

Conservar independencia. La fuerza facilita actividades cotidianas como levantarse, caminar, subir escaleras y cargar compras.

Cuidar huesos y metabolismo. La actividad física se asocia con mejor salud ósea y muscular; el músculo también participa en el uso de glucosa y en el gasto energético.

Prevenir o retrasar la sarcopenia. Este término describe la pérdida de masa, fuerza y función muscular relacionada con la edad. Puede presentarse también en personas de mediana edad, no solo en adultos mayores.

La recomendación general para adultos es incluir ejercicios de fortalecimiento de los principales grupos musculares al menos dos días por semana, además de actividad aeróbica regular. Si llevas tiempo sin entrenar, comienza con cargas ligeras y aumenta de forma gradual.

Caminar, bailar o andar en bicicleta son valiosos para la salud cardiovascular, pero no sustituyen por completo el estímulo de fuerza para mantener músculo. Una combinación de ambos, más alimentación suficiente, proteína y descanso, suele ser la estrategia más útil.

Dos mujeres realizan una rutina de ejercicios en la sala de su casa para mantener la movilidad y la masa muscular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si existe dolor persistente, pérdida involuntaria de peso, caídas frecuentes, enfermedad cardiaca, hipertensión no controlada o una lesión, conviene recibir orientación médica o de un profesional del ejercicio antes de iniciar o intensificar una rutina.

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