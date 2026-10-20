México

Estaciones del Metrobús sin servicio en esta última hora de este 20 de octubre

Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

Toma tus previsiones para que no llegues tarde a tu destino. (CUARTOSCURO)
Toma tus previsiones para que no llegues tarde a tu destino. (CUARTOSCURO)
Guardar

Con más de 22 millones de usuarios, el Metrobús es el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Hoy día cuenta con siete líneas: la línea 1, que va de Indios Verdes a El Caminero; la línea 2, que va de Tepalcates a Tacubaya; la línea 3, que cubre de Tenayuca a Pueblo Sta. Cruz Atoyac; la línea 4, que contempla tramos de San Lázaro a las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (CDMX).

PUBLICIDAD

De igual forma, la línea 5 va de Río de los Remedios a Preparatoria 1; la línea 6 cubre de Villa de Aragón a El Rosario; la línea 7, que cubre de Indios Verdes a Campo Marte.

A consecuencia de la alta demanda de este servicio de transporte público, el Metrobús ha implementado una página para informar sobre el estado de servicio de las líneas, con actualizaciones cada hora sobre el tipo de servicio y las estaciones que tienen cierres temporales.

Este es el reporte del Metrobús en la última hora

Línea 1

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 2

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 3

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 4

Estado de servicio: Intervención en la estación

Estación afectada: Alameda Oriente - Calle 6

Línea 5

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 6

Estado de servicio: Intervención en la estación

Estación afectada: Gran Canal

Línea 7

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

El estado de la Línea Emergente no es incluido por el Metrobús en este reporte

Cuál es el precio y los horarios del Metrobús

Estación Félix Cuevas de la Línea 1 del Metrobús. (Twitter / @Capuano)
Estación Félix Cuevas de la Línea 1 del Metrobús. (Twitter / @Capuano)

Cada una de las líneas tiene un número y un color distintivo, que en total suman 125 kilómetros y 283 estaciones, la mayoría dentro del territorio de la Ciudad de México y pocas en el Estado de México.

PUBLICIDAD

El costo actual para subir al Metrobús es de $6.00 pesos sin importar la distancia, mientras que el precio itinerario de San Lázaro a la terminal 1 o 2 del AICM de la línea 4 tiene un costo de $30.00 pesos.

Por otro lado, el servicio es gratuito para los adultos mayores de 70 años de edad, personas con discapacidad y niños menores de cinco años.

En cuanto a los transbordos, éstos son gratuitos siempre y cuando se realicen dentro de las primeras dos horas de haber ingresado al sistema y con recorrido en una sola dirección.

Los pagos se pueden hacer con una tarjeta especial llamada “Movilidad Integrada”, que puede ser adquirida en las mismas estaciones; y los pagos se pueden hacer con billetera electrónica, tarjeta bancaria, tarjeta sin contacto y CODI.

El horario de operación del Metrobús es de lunes a viernes de 4:30 a 24:00 horas; mientras que los sábados, domingos y días festivos es de 5:00 a 24:00 horas.

El Metrobús emplea cuatro tipo de autobuses: 1) los articulados, son los que tienen dos vagones y tienen una capacidad aproximada de 160 pasajeros; 2) los biarticulados, que tiene tres vagones para albergar a 240 pasajeros; 3) los empleados en la línea 4 tiene una capacidad de 60 pasajeros; y 4) y los de doble piso de la línea 7, que pueden transportar a 90 personas.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesMetrobús CDMXMetrobús

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 20 de octubre

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 20 de octubre

Paolita Suárez y Karina Torres piden disculpas a Mariana Ochoa tras críticas por su triunfo en La Casa de los Famosos México 2026

Las influencers reconocieron haberse excedido en sus críticas tras el tercer lugar de Torres en la final del reality

Paolita Suárez y Karina Torres piden disculpas a Mariana Ochoa tras críticas por su triunfo en La Casa de los Famosos México 2026

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 20 de octubre?

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 20 de octubre?

Caso César Jáuregui: Fiscalía de Chihuahua documenta que agentes de la CIA operaban en el estado desde octubre de 2025

Reservaciones de hotel, contratos de renta de autos y registros de geolocalización documentan la presencia de Richard Johnston y John Black en Chihuahua meses antes del operativo que les costó la vida

Caso César Jáuregui: Fiscalía de Chihuahua documenta que agentes de la CIA operaban en el estado desde octubre de 2025

Jalisco: así quedó el precio de la gasolina hoy martes 20 de octubre

El precio de los carburantes en el país puede cambiar debido a diversos factores como el valor del dólar en el tipo de cambio, impuestos y la logística para el traslado

Jalisco: así quedó el precio de la gasolina hoy martes 20 de octubre
MÁS NOTICIAS

NARCO

Decoración de Día de Muertos en tumba de “El Mencho” indigna en redes: “Piensan que con mil cruces se irá al cielo”

Decoración de Día de Muertos en tumba de “El Mencho” indigna en redes: “Piensan que con mil cruces se irá al cielo”

Arresto de “El Mayo” Zambada en EEUU: FBI confirma que tiene registros, pero rechaza divulgarlos

La millonaria cifra que Emma Coronel podría ganar en su demanda contra Penguin Random House por libro de Anabel Hernández

La súplica del hijo del único campesino que continúa secuestrado por La Familia Michoacana en Guerrero: “Tráiganmelo con vida”

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de octubre: recuperan cinco de siete autos de alta gama robados en Anzures y detienen a tres presuntos implicados

ENTRETENIMIENTO

Paolita Suárez y Karina Torres piden disculpas a Mariana Ochoa tras críticas por su triunfo en La Casa de los Famosos México 2026

Paolita Suárez y Karina Torres piden disculpas a Mariana Ochoa tras críticas por su triunfo en La Casa de los Famosos México 2026

Pimpinela habla de la polémica con Manelyk y admite su error tras salir de La Granja VIP 2026

Abogado de Maribel Guardia ventila nexos del abogado de Imelda Tuñón con el caso “La Paca” de Ernesto Zedillo

Maribel Guardia renuncia a la convivencia con su nieto José Julián y señala un plan de Imelda Tuñón en su contra

Daniela Romo, Alejandra Guzmán y Angélica María: las artistas mexicanas que superaron el cáncer de mama

DEPORTES

Filtran padecimiento que Santiago Giménez afrontaría y afectaría su rendimiento en la cancha

Filtran padecimiento que Santiago Giménez afrontaría y afectaría su rendimiento en la cancha

Aleco Irarragori reaparece junto a su directiva y jugadores de Santos luego de ser operado de emergencia: “Me toca estar bien para ustedes”

Es un hecho, Memo Ochoa será homenajeado con América en el Estadio Azteca

Captan a Pedro Vite en un antro de la CDMX tras la victoria de Pumas ante Atlante

Canelo explica cómo es entrenar con Oleksandr Usyk y por qué decidió hacer campamento ahí: “Nos llevamos bien”