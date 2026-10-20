Maribel Guardia renuncia a la convivencia con su nieto José Julián y señala un plan de Imelda Tuñón en su contra

La actriz reveló un supuesto plan para incriminarla a ella o a su esposo de maltrato infantil. (FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM)

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Maribel Guardia anunció que renuncia a la convivencia que estaba a punto de obtener con su nieto, José Julián, por temor a que el encuentro sea utilizado para acusar a su esposo o a ella misma de maltrato infantil. La actriz costarricense difundió la decisión mediante un video publicado este lunes 19 de octubre.

En la grabación, Guardia aparece junto a su esposo, Marco Chacón, y el abogado Alonso Beceiro. Según explicó, la defensa legal de Imelda Garza Tuñón presentó un dictamen privado en el que, afirmó, se utilizó al menor “evidentemente alienado” para señalar de forma falsa agresiones por parte de la pareja.

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La actriz habla de un plan para incriminar a su esposo

“Existe un plan perverso para que al darse la primera convivencia se pretenda utilizar nuevamente al niño para culpar a mi esposo de algún tipo de agresión horrible”, afirmó Guardia en el video, con la voz entrecortada.

La actriz advirtió que, si Chacón sale del país durante sus encuentros con el niño, la acusación recaería sobre ella o sobre su sobrina. “Yo no puedo dar crédito el nivel de vileza de quienes usan a un niño inocente para ponerlo a mentir en contra de su propia familia paterna”, señaló.

La actriz explicó que teme que el primer encuentro con el menor sea utilizado para acusar a su esposo o a ella de maltrato infantil. (Captura de pantalla YouTube Maribel Guardia)

Maribel recordó un episodio previo en el que, según dijo, la madre del menor lo expuso en una transmisión en vivo con una máscara puesta, mientras el niño pronunciaba frases violentas y expresiones de odio hacia ella. “Nos encontramos ante una situación similar en la que va más lejos”, indicó, al referirse al nuevo dictamen presentado por la contraparte.

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“Me veo obligada a declinar de algo que estaba a punto de lograr, convivir con el niño”, sollozó Maribel.

La actriz precisó que crió a José Julián desde que el niño acababa de nacer hasta los ocho años, por lo que calificó la decisión de alejarse como la más dolorosa que ha debido tomar. “No existe dolor más grande para una abuela que tener que renunciar al abrazo de mi único nieto por el temor fundado de que ese abrazo se convierta en una trampa mortal”, expresó.

Pese a la renuncia, Maribel Guardia aclaró que su decisión no responde a un distanciamiento afectivo. “No porque haya dejado de amarlo, sino porque sé que el encuentro que tanto he esperado va a ser usado para perjudicarnos a todos, incluyéndolo a él. No existe dolor más grande para una abuela que tener que renunciar al abrazo de mi único nieto. La convivencia es también un derecho del niño”, explicó.

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Maribel Guardia asegura que un dictamen privado presentado por la defensa de Imelda Garza Tuñón pone palabras falsas en boca del menor. (Instagram)

La actriz también se refirió al derecho del menor a convivir con su familia paterna y lamentó que los conflictos legales entre los adultos continúen afectando al niño. “Me duele profundamente que los conflictos de los adultos sigan colocándolo en medio de una situación que lo está dañando, cuando mi intención siempre fue precisamente todo lo contrario: protegerlo, amarlo”, dijo.

Guardia cerró su mensaje con una expresión de esperanza hacia el futuro vínculo con su nieto. “El amor por mi nieto permanece intacto y me lo quedaré tatuado en el alma. Ojalá algún día él pueda comprender que me veo obligada a permanecer alejada y que lo hago con el corazón destrozado por el temor fundado de la trampa que quieren colocarnos”, afirmó.

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La actriz finalizó el video y pidió “justicia para mi hijo Julián”, en referencia a su hijo fallecido y padre del menor. El abogado Alonso Beceiro, presente en la grabación, quedó a cargo de detallar ante medios la información que, según la familia, sustenta la existencia de un plan para incriminar a Chacón o a Guardia durante el régimen de convivencia.