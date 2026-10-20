México

“Que la gente los juzgue”: Sheinbaum descarta promover que FGR investigue por traición a la patria a opositores que recurren a EEUU

Esto luego de que el exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, fuera acusado de traición a la patria tras escándalo por agentes de la CIA en territorio mexicano

Shienbaum descartó que opositores como Alito Moreno o Lilly Téllez, quienes han pedido directamente intervención extranjera, sean investigados como traidores a la patria
Shienbaum descartó que opositores como Alito Moreno o Lilly Téllez, quienes han pedido directamente intervención extranjera, sean investigados como traidores a la patria
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Luego de que el exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, fuera acusado de traición a la patria, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó que se les juzgue bajo ese mismo delito a los opositores políticos que abiertamente han solicitado la intervención extranjera en asuntos nacionales.

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