“Que la gente los juzgue”: Sheinbaum descarta promover que FGR investigue por traición a la patria a opositores que recurren a EEUU

Luego de que el exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui , fuera acusado de traición a la patria , la presidenta Claudia Sheinbaum descartó que se les juzgue bajo ese mismo delito a los opositores políticos que abiertamente han solicitado la intervención extranjera en asuntos nacionales.

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