México

CCH Oriente reporta la desaparición de su alumna Dasha Yunhuet Vázquez, vista por última vez frente al plantel

El boletín oficial detalla las señas particulares de la joven de 18 años y teléfonos para aportar información

Una mujer joven con gorro afelpado y cabello largo sostiene un vaso transparente con pajita sobre un mostrador de cafetería.
El plantel compartió la ficha de búsqueda mediante su página oficial de Facebook y pidió colaboración para localizar a la joven. Foto: Retomada de la ficha de búsqueda y ampliada con IA.
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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México difundió una ficha de búsqueda para localizar a Dasha Yunhuet Vázquez Castro, de 18 años, quien fue vista por última vez el pasado viernes 16 de octubre, frente a la puerta dos del CCH Oriente, en la alcaldía Iztapalapa.

El boletín oficial sitúa su desaparición en la colonia Tepalcates, en la Ciudad de México. El documento precisa que su segundo nombre es Yunhuet, por lo que se corrige la identificación publicada inicialmente como Yunuen.

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CCH Oriente solicita apoyo para difundir la ficha

El CCH Oriente compartió el boletín mediante su página oficial de Facebook y pidió colaboración para localizar a la alumna.

La institución solicitó comunicar cualquier información a los teléfonos indicados en la ficha de búsqueda.

Ficha con tres fotografías de una mujer joven, señas particulares, fecha de extravío en Iztapalapa y números de contacto de las autoridades
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México emite una ficha de búsqueda para localizar a Dasha Yunhuet Vázquez Castro, vista por última vez en la alcaldía Iztapalapa.

Señas particulares

De acuerdo con la ficha oficial de búsqueda, Dasha Yunhuet Vázquez Castro mide 1.63 metros y presenta tres señas particulares que pueden ayudar a reconocerla:

  • Un lunar en medio de las cejas.
  • Un lunar oscuro con forma de rombo en la clavícula izquierda.
  • Una cicatriz en la mano derecha.

El documento también incluye tres fotografías de la joven para facilitar su identificación.

Respecto a la ropa que vestía el día de su desaparición, las autoridades detallaron que llevaba:

  • Pantalón de mezclilla azul.
  • Blusa negra de manga larga, cerrada.
  • Tenis blancos.
  • Gorro de estambre negro con orejas de osito.

La última ubicación señalada en el boletín corresponde al exterior de la puerta dos del Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Oriente, perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

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¿Dónde aportar información para localizar a Dasha Yunhuet?

El boletín solicita a quienes tengan información que pueda contribuir a localizar a Dasha Yunhuet Vázquez Castro comunicarse mediante los siguientes números:

  • 55 5484 0430.
  • *Locatel: 0311.
  • 55 5658 1111.

La ficha también señala la ubicación del Centro de Apoyo Integral para la Búsqueda de Personas (CAIBP), en avenida Niños Héroes 102, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

Estos son los canales de contacto incluidos en el boletín oficial, mediante los cuales la población puede aportar datos útiles para la búsqueda.

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