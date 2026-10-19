México

Asamblea Virtual de la Beca Rita Cetina 2026: Fecha, horario y link para padres de primaria y secundaria

Los servidores de la Nación resolverán dudas en vivo este viernes a través de Facebook para orientar a las familias con hijos de nivel básico que no pudieron acudir a las reuniones escolares presenciales

La Beca Rita Cetina mantiene su plataforma abierta para que los padres de familia puedan realizar el registro en línea (Foto: Gobierno de México)
La asamblea virtual se transmite el viernes 23 de octubre a las 19:00 horas, tiempo local. (Foto: Gobierno de México)
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La Coordinación Nacional de Becas Bienestar convoca a una Asamblea Virtual este viernes 23 de octubre a las 19:00 horas, tiempo local, con transmisión por Facebook en las redes oficiales de la dependencia.

El anuncio lo dio Julio León durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

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La sesión está dirigida a padres de familia de alumnos de primaria y secundaria inscritos en la Beca Rita Cetina.

Busca atender a quienes no pudieron asistir a la asamblea presencial en su localidad o a quienes tienen dudas puntuales sobre el proceso de solicitud.

El esquema busca cubrir a quienes no asistieron a la asamblea presencial en su localidad o quienes permanecen con dudas específicas. (X/@BecasBenito)

Qué se hará en la asamblea y cómo entrar

Durante la transmisión participarán servidores de la Nación de todas las entidades del país.

Cada uno dará seguimiento a los casos específicos de su estado y resolverá dudas sobre documentación, registro y solicitud de la beca.

La transmisión se realiza por Facebook, en las redes oficiales de la Coordinación Nacional de Becas Bienestar. (Captura de pantalla)
La transmisión se realiza por Facebook, en las redes oficiales de la Coordinación Nacional de Becas Bienestar. (Captura de pantalla)

El mecanismo de participación consiste en que las familias escriban en el chat de la transmisión su estado, su municipio y la inquietud o solicitud concreta. Con ese dato, un servidor de la Nación cercano a esa localidad toma el caso y da seguimiento puntual.

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La asamblea se transmitirá por el Facebook oficial de la Coordinación, bajo el nombre ‘’Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez’', link https://www.facebook.com/BecasBenito.

Para acceder a la transmisión del 23 de octubre, la convocatoria incluye un código QR, el cual solamente se escanea para poder ingresar.

La sesión está dirigida a padres y tutores de alumnos de primaria y secundaria inscritos en el programa. (Imagen Ilustrativa IA)
La sesión está dirigida a padres y tutores de alumnos de primaria y secundaria inscritos en el programa. (Imagen Ilustrativa IA)

El nuevo registro abre del 26 de octubre al 6 de noviembre

El anuncio de la asamblea virtual llega días antes de que inicie el nuevo periodo de inscripción al programa. La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez confirmó que el registro estará abierto del 26 de octubre al 6 de noviembre de 2026, de forma digital, a través del portal oficial becaritacetina.gob.mx.

Se espera que en los próximos días se abra la convocatoria para registrarse a la Beca Rita Cetina (Gobierno de México)
El nuevo periodo de registro termina el 6 de noviembre de 2026. (Gobierno de México)

Para realizar el trámite, madres, padres o tutores necesitan ingresar con su cuenta Llave MX, el sistema de identificación digital del Gobierno federal que también se usa para pasaportes y actas del Registro Civil.

Los montos de pago: 2,500 pesos para primaria, 1,900 bimestrales para secundaria

El apoyo varía según el nivel educativo del estudiante. En primaria, las familias reciben un pago único anual de 2,500 pesos por cada alumno inscrito, destinado a la compra de uniformes y útiles escolares.

Para secundaria, el esquema contempla 1,900 pesos bimestrales por familia, con un monto adicional de 700 pesos por cada estudiante extra que curse ese mismo nivel.

Primaria recibe un pago único anual de 2,500 pesos por alumno.
Primaria recibe un pago único anual de 2,500 pesos por alumno.

Ambas modalidades operan bajo la coordinación de la Secretaría de Educación Pública.

Qué documentos se requieren antes del registro

Antes de iniciar el trámite, la dependencia recomienda verificar que las Claves Únicas de Registro de Población (CURP) tanto del tutor como del estudiante cuenten con certificación del Registro Civil.

También es necesario digitalizar una identificación oficial vigente, de preferencia INE o pasaporte.

Una credencial para votar del INE de México se muestra en primer plano sobre un escritorio de madera, con un ordenador portátil y documentos borrosos al fondo.
Para el registro a la beca es necesaria una identificación oficial del tutor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso pide además un comprobante de domicilio con antigüedad máxima de tres meses, un número de teléfono celular, un correo electrónico activo y la Clave de Centro de Trabajo (CCT) del plantel donde está inscrito el alumno.

Las asambleas presenciales comenzaron el 6 de octubre

Desde el 6 de octubre se realizan asambleas informativas presenciales en planteles públicos de todo el país, donde se explican los requisitos y el procedimiento de solicitud.

Cada escuela comunica la fecha y el horario de su reunión mediante carteles de convocatoria colocados en el plantel.

Los beneficiarios de la Beca Rita Cetina siguen recibiendo su pago del bimestre noviembre-diciembre (Foto: gobierno de México)
La CURP del tutor y del estudiante debe estar certificada por el Registro Civil. (Foto: gobierno de México)

La asamblea virtual del 23 de octubre complementa ese esquema presencial y busca llegar a las familias que, por motivos de horario o distancia, no pudieron asistir a la reunión en su escuela.

El trámite es gratuito y no requiere intermediarios

Las autoridades federales insisten en que el proceso de solicitud de registro no tiene costo y no requiere gestores.

Las asambleas informativas son el primer paso para solicitar la Beca Rita Cetina (X@BecasBenito)
Las asambleas informativas son el primer paso para solicitar la Beca Rita Cetina (X@BecasBenito)

La Línea del Bienestar, disponible en el número 800 639 42 64, y el Banco del Bienestar, en el 800 900 2000, son los canales oficiales para resolver dudas adicionales fuera de la asamblea virtual.

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