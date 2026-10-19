Conciertos de Panter Bélico y Los Alegres del Barranco generan temor a los asistentes del Palenque de Culiacán 2026

Conciertos desde el Panter Bélico a Los Alegres del Barranco generan temor a asistentes del Palenque de Culiacán 2026 (RS)

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La presencia de Panter Bélico y Los Alegres del Barranco en el Palenque de Culiacán 2026 genera temor entre parte del público por las letras de narcocorridos y música bélica de sus repertorios.

Los comentarios circulan desde el pasado sábado 17 de octubre, cuando Fiesta MX Entertainment reveló el cuarto y quinto artistas de una cartelera que aún tiene siete “candados” pendientes, debido a la preocupación por la seguridad dentro y fuera del recinto durante los conciertos de noviembre.

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La discusión aparece en publicaciones oficiales del evento, videos de TikTok y cuentas dedicadas a conciertos y entretenimiento. Algunos usuarios celebran que regresen los espectáculos masivos a Culiacán, mientras otros cuestionan si las condiciones de vigilancia serán suficientes para recibir a artistas asociados con corridos de contenido delictivo.

Hasta ahora, la cartelera suma seis fechas anunciadas entre el 13 y el 29 de noviembre. Los Alegres del Barranco encabezan la jornada inaugural, mientras Panter Bélico compartirá el cierre con Arley Pérez.

Los Alegres del Barranco abren el Palenque de Culiacán el 13 de noviembre

Los Alegres del Barranco se presentan el viernes 13 de noviembre junto con Varones de Culiacán, La Revancha y Banda Los Populares. La fecha abre la programación que la nueva administración del Palenque de Culiacán ha dado a conocer de forma escalonada.

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El anuncio provoca reacciones divididas. Un sector de usuarios dice que quiere asistir, aunque expresa reservas por el ambiente que podría concentrarse en una noche de corridos y música bélica.

“Quiero pero me da miedo”, escribió una persona en las publicaciones relacionadas con el palenque. Otro comentario plantea que el atractivo del cartel depende de que el operativo de seguridad ofrezca certeza a quienes compren boletos.

Los Alegres del Barranco abren el Palenque de Culiacán el 13 de noviembre (Instagram)

“Está buenísimo para los que nos gustan los corridos, pero la seguridad debe estar más que garantizada”, señala otro usuario. En varios mensajes, la preocupación no se limita al espectáculo, sino a los accesos, filtros de entrada, estacionamientos y zonas cercanas al redondel.

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Algunas personas también cuestionan si la programación es adecuada para asistir con menores o familias. “Definitivamente es un evento al que no debe ir familia o algo por el estilo, está muy bélico”, indica otro comentario compartido en redes sociales.

Panter Bélico y Arley Pérez cierran la cartelera el 29 de noviembre

El domingo 29 de noviembre, Panter Bélico y Arley Pérez quedan programados para el cierre del Palenque de Culiacán 2026. La fecha concentra parte de las expresiones de incertidumbre por la relación de ambos intérpretes con repertorios de corridos de temática criminal.

Un usuario plantea que la contratación exige protocolos más estrictos: “La cosa aquí es que desde los filtros y demás esté más que bien preparado el equipo de seguridad, porque tanto Panter Bélico y Arley Pérez sabemos que son temas pesados”.

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La conversación retoma también antecedentes recientes alrededor de este tipo de espectáculos. Usuarios mencionan la presentación de Panter Bélico en Chiapas, en septiembre de 2026, donde interpretó canciones dedicadas a líderes del narcotráfico, de acuerdo con los señalamientos que circulan en plataformas digitales.

Ese episodio alimenta la desconfianza de parte del público que vincula la música bélica con posibles tensiones en los eventos. Los asistentes que manifiestan temor no atribuyen un hecho específico a la edición de 2026, pero piden garantías antes de adquirir entradas.

Sinaloa arrastra antecedentes de seguridad en eventos masivos

Panter Bélico y Arley Pérez cierran la cartelera el 29 de noviembre (Instagram @panterbelico)

Las expresiones de alerta ocurren en un estado que ha atravesado periodos de violencia e incertidumbre que afectaron actividades públicas y espectáculos. Algunos usuarios recuerdan que ediciones previas del Palenque de Culiacán enfrentaron interrupciones en medio de dificultades de seguridad en Sinaloa.

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La naturaleza del cartel vuelve a colocar esa discusión en el centro. Para parte de los usuarios, los narcocorridos pueden atraer a un público que incremente los riesgos. Otros sostienen que el género forma parte de la escena regional y que cancelar conciertos no resuelve las condiciones de inseguridad.

La nueva administración ha promovido la edición de 2026 bajo iniciativas enfocadas en la tranquilidad del público. Hasta el momento, la programación continúa sin anuncios de modificaciones en las fechas reveladas.

Comerciantes y trabajadores defienden el regreso de los conciertos en Culiacán

No todos los mensajes expresan temor. Varios usuarios consideran que los conciertos pueden mover la economía de Culiacán y generar ingresos para trabajadores que dependen de los espectáculos masivos.

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“Que bueno que habrá eventos, entiendan que se necesitan para que fluya la economía”, escribió una persona. El mensaje menciona a conductores de Uber y taxis, meseros, guardias, maquillistas, boutiques y comerciantes entre los sectores que podrían recibir ingresos durante las fechas del palenque.

La postura favorable sostiene que la ciudad necesita recuperar actividades de entretenimiento. “Ojalá vuelvan estos eventos, lo deseo, que vuelva Culiacán”, agrega el comentario.

La discusión muestra dos expectativas frente a la cartelera: el deseo de reactivar los conciertos y el reclamo de seguridad para quienes acudan al recinto. Ambas posiciones aparecen cada vez que se revela un nuevo nombre en las redes del evento.

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Marca Registrada, Banda MS y Pancho Barraza también aparecen en la programación

(Redes sociales)

Además de Los Alegres del Barranco y Panter Bélico, la cartelera anunciada incluye a Marca Registrada el 22 de noviembre y a Tombochío el 26 de noviembre.

Para el jueves 27 de noviembre están programados Banda MS y Los Chavalitos. La noche del viernes 28 de noviembre corresponde a Pancho Barraza y El Coyote y Su Banda Tierra Santa.

La difusión de los artistas se realiza mediante “candados”, una dinámica con la que los organizadores revelan de forma gradual a los intérpretes contratados. Después de los anuncios del 17 de octubre, todavía faltan siete nombres por confirmar.

Entre los artistas que los seguidores de corridos tumbados y música bélica suelen pedir para los palenques de la región figuran Natanael Cano, Peso Pluma, Luis R Conriquez y Enigma Norteño. Ninguno de ellos aparece confirmado hasta ahora en la programación del Palenque de Culiacán 2026.

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