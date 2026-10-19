“En el Gobierno siempre van a tener una aliada”: Sheinbaum respalda a Los Tigres del Norte tras la polémica por el discurso recortado en el Tiny Desk

La mandataria afirmó que la agrupación y los mexicanos en Estados Unidos tienen una aliada en el Ejecutivo, después de los señalamientos sobre la edición del video difundido por NPR

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La presidenta Claudia Sheinbaum expresó su respaldo a Los Tigres del Norte y a la comunidad mexicana en Estados Unidos, luego de que la presentación de la agrupación en el Tiny Desk de NPR generara debate en redes sociales. “En el Gobierno de México, en la presidenta siempre van a tener una aliada”, afirmó al ser cuestionada sobre el tema.

¿Qué provocó la polémica?

(Captura de pantalla/Youtube)

Usuarios señalaron que el video oficial de la sesión no incluye el discurso con el que Félix Contreras, coanfitrión de Alt.Latino y productor, presentó a la agrupación. La controversia cobró fuerza porque el artículo escrito que acompaña la sesión sí alude a sus palabras sobre los ataques contra la comunidad latina.

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En la búsqueda realizada para esta nota no se encontró una postura oficial de NPR sobre la edición del video. Hasta ahora, el señalamiento proviene de usuarios y de medios que retomaron la denuncia.

El debut de Los Tigres del Norte en el Tiny Desk

(Captura de pantalla/Youtube)

La agrupación debutó el jueves 15 de octubre con una presentación de 21 minutos y cinco canciones. El concierto formó parte de la programación especial de NPR por el Mes de la Herencia Hispana, que comenzó el 15 de septiembre y terminó ese mismo día.

El repertorio incluyó “Somos más americanos”, “Golpes en el corazón”, “Quiero volar contigo”, “Ni parientes somos” y “La puerta negra”. La sesión se difundió pocas semanas antes de las elecciones legislativas de medio mandato en Estados Unidos.

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Según la propia NPR, Contreras presentó al grupo con una introducción emotiva. Dijo que los integrantes llevan años devolviéndole la humanidad a la comunidad latina.

Lo que dijo Sheinbaum

Los Tigres del Norte llegan al Tiny Desk de NPR: fecha de estreno, dónde ver y detalles

Ante la pregunta de una periodista, la mandataria destacó el papel cultural del grupo:

Símbolo de identidad: señaló que Los Tigres del Norte, como otros exponentes de la música mexicana, representan una identidad cultural para los connacionales en el exterior.

Música con mensaje: recordó el verso “Yo no crucé la frontera, la frontera me cruzó” como ejemplo de canciones que dicen mucho en pocas palabras.

Respeto a la política estadounidense: afirmó que el grupo se dedica a tocar y a defender a los mexicanos en el exterior .

Invitación a Palacio Nacional: dijo que es la primera vez que un presidente o presidenta los recibe ahí. La reunión, prevista para 15 minutos, se extendió a dos horas .

Reconocimientos pendientes: informó que el próximo año, cuando el grupo cumpla 50 años según sus palabras, habrá homenajes en México. También mencionó a otras agrupaciones, como Intocable.

Postura del Gobierno ante el racismo y la protección consular

La presidenta señaló que su gobierno está en contra de cualquier forma de racismo, en particular contra los mexicanos en Estados Unidos. Aseguró que los connacionales cuentan con una aliada en el Ejecutivo mexicano.

También informó que un connacional falleció en un centro de detención en Estados Unidos. De acuerdo con la familia, el hombre fue detenido en junio y padecía diabetes e hipertensión, por lo que podría no haber recibido todos sus medicamentos. Autoridades mexicanas estuvieron en contacto con sus familiares y emitieron un comunicado.

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Sheinbaum anunció además que México presentará una denuncia en Estados Unidos para exigir protección a los derechos humanos. Los consulados, dijo, reforzarán su labor de resguardo, sobre todo con las personas detenidas.

Mensaje a los migrantes

La mandataria reiteró que para su gobierno los migrantes son “héroes y heroínas” que salieron de sus pueblos para buscar una vida mejor y apoyar a sus familias. Añadió que su trabajo contribuye de forma importante a la economía de Estados Unidos. Cerró con un mensaje de solidaridad y cariño.

Un grupo ligado a la causa migrante

La música de Los Tigres del Norte tiene un componente político asociado a la defensa de los migrantes hispanos, y en 2024 participaron en un mitin de campaña de Kamala Harris. El Tiny Desk, creado en 2008, se ha convertido en uno de los escenarios musicales más prestigiosos del mundo.

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