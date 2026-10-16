Con 17 gubernaturas en juego, el INE promete un conteo rápido confiable durante las elecciones de 2027

INE alista 18 conteos rápidos para las elecciones del 6 de junio de 2027. Crédito: X / @INEMexico

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El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la realización de 18 conteos rápidos para la jornada electoral del 6 de junio de 2027, con el objetivo de ofrecer estimaciones oportunas sobre las tendencias de votación en la elección de diputaciones federales y las 17 gubernaturas que estarán en disputa.

La consejera presidenta del organismo, Guadalupe Taddei Zavala, afirmó que estos ejercicios se realizarán mediante procedimientos técnicos y estadísticos para proporcionar información preliminar objetiva y confiable la misma noche de los comicios.

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Aclaró que las estimaciones no sustituyen los resultados definitivos, que se determinarán mediante los cómputos electorales correspondientes.

Durante una sesión extraordinaria virtual del Consejo General, celebrada el 15 de octubre, el INE también aprobó la integración del Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos (COTECORA), responsable de establecer los criterios científicos y operativos para llevar a cabo estos ejercicios.

El COTECORA estará integrado por 11 especialistas encargados de los conteos rápidos de 2027. Crédito: INE

INE prevé resultados preliminares la noche del 6 de junio de 2027

Taddei señaló que el conteo rápido tiene una función relevante para mantener informada a la ciudadanía durante la jornada electoral, al ofrecer estimaciones sustentadas en métodos estadísticos.

“Que la noche de la elección México cuente con información seria, oportuna y sustentada en procedimientos técnicos y estadísticos”, expresó la consejera presidenta al referirse al propósito del acuerdo aprobado por el Consejo General.

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La funcionaria sostuvo que el instituto cuenta con experiencia para organizar estos mecanismos en coordinación con los organismos públicos locales electorales.

Los 18 ejercicios contemplados corresponden a una elección federal de diputaciones y 17 comicios para renovar gubernaturas en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.

Votación anticipada en México se realizará del 15 al 26 de mayo de 2027, define INE. (Crédito: INE)

¿Cómo funcionará el conteo rápido del INE?

De acuerdo con la explicación de Taddei, el conteo rápido utiliza una muestra estadística para estimar las tendencias de votación a partir de los resultados registrados en casillas seleccionadas.

Este procedimiento busca ofrecer una aproximación temprana al comportamiento electoral sin esperar a que concluya la totalidad de los cómputos oficiales.

La consejera presidenta destacó que las estimaciones deberán sustentarse en criterios científicos y procedimientos previamente establecidos, con medidas de seguridad y pruebas para revisar su funcionamiento.

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Entre los principales aspectos del mecanismo se encuentran:

18 ejercicios estadísticos: uno para las diputaciones federales y 17 para las gubernaturas .

Información preliminar: las estimaciones permitirán conocer tendencias de votación durante la noche electoral.

Respaldo técnico: los cálculos estarán a cargo de especialistas en estadística , matemáticas , diseño muestral e inferencia estadística .

Resultados definitivos: se conocerán mediante los cómputos y procedimientos legales correspondientes.

El conteo rápido permitirá estimar las tendencias de votación la noche del 6 de junio de 2027. CRÉDITO: INE Veracruz

Taddei subrayó que el objetivo es proporcionar información basada en criterios técnicos, mientras que la responsabilidad del instituto incluye contar los votos, protegerlos e informar sobre el desarrollo de los resultados electorales.

COTECORA tendrá 11 especialistas para los conteos rápidos

El Consejo General aprobó la integración del Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos, conformado por 11 personas expertas en distintas disciplinas relacionadas con el análisis estadístico.

Este grupo tendrá a su cargo definir los criterios científicos, logísticos y operativos para estimar las tendencias de votación en los procesos electorales federal y locales de 2027.

Entre sus responsabilidades se encuentran el diseño de las muestras, la propuesta de métodos estadísticos y la revisión de los procedimientos que se utilizarán para elaborar las estimaciones.

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El COTECORA estará integrado por 11 especialistas en estadística, matemáticas y diseño muestral. Crédito: INE

La integración del comité busca establecer una base técnica común para los 18 ejercicios previstos. El trabajo de sus integrantes será parte de la preparación del instituto para la jornada electoral del 6 de junio.

INE también evaluará el padrón electoral para 2027

Durante la misma sesión, el Consejo General aprobó la creación e integración del Comité Técnico de Evaluación del Padrón Electoral (COTEPE), encargado de revisar la calidad, consistencia y confiabilidad de los instrumentos registrales que se utilizarán en el proceso electoral federal.

El comité estará integrado por cinco especialistas: Marisol Luna Contreras, Claudia Patricia Masferrer León, Emelina Nava García, Julio César Martínez Sánchez y Carlos Welti Chanes.

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Entre los temas que analizarán se encuentran los registros múltiples, las homonimias, la migración, la mortalidad, la vigencia de la credencial para votar, la seguridad informática y la cartografía electoral.

El INE integrará un comité de especialistas para revisar la calidad y confiabilidad del padrón electoral. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

El grupo elaborará estudios sobre el padrón electoral y las listas nominales, aprobará sus conclusiones por consenso y entregará un informe ejecutivo.

Su instalación está prevista dentro de los 15 días posteriores a la aprobación del acuerdo y permanecerá en funciones hasta la declaratoria de validez y definitividad de estos instrumentos.

Con estas decisiones, el INE avanza en la preparación técnica de los comicios de 2027, tanto en la estimación preliminar de las tendencias de votación como en la revisión de los registros que respaldarán la organización de las elecciones.

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