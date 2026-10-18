México

Diputada priista de Nuevo León denuncia a Samuel García y Mariana Rodríguez por violencia política de género

Lorena de la Garza llevó ante la Fiscalía estatal los señalamientos del gobernador sobre una supuesta sanción millonaria para frenar los ataques mediáticos

La diputada local de Nuevo León, Lorena de la Garza, emite un mensaje en video donde informa sobre la presentación de una denuncia por presunta violencia política en razón de género dirigida contra el gobernador Samuel García y Mariana Rodríguez. Durante la grabación en formato para redes sociales, la legisladora se dirige a la cámara sosteniendo un micrófono de mano para exponer los señalamientos correspondientes.

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Lorena de la Garza Venecia, diputada local de Monterrey, presentó una denuncia contra el gobernador Samuel García Sepúlveda y Mariana Rodríguez Cantú por presunta violencia política en razón de género y calumnia. A través de sus redes sociales, la funcionaria contó que llevó el caso ante la Fiscalía General del Estado y el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León.

¿De qué se les acusa a Samuel García y Mariana Rodríguez?

La diputada local denunció a Samuel García y Mariana Rodríguez porque, según afirmó, ambos difundieron acusaciones falsas sobre su situación política y sobre un presunto desvío de recursos. La legisladora pidió que las autoridades investiguen si esas expresiones constituyen violencia política de género o calumnia y, de acreditarse una infracción, apliquen las sanciones correspondientes.

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De la Garza rechazó la versión que le atribuye una inhabilitación por el manejo irregular de recursos públicos. “Ellos han dicho en varias ocasiones que yo fui inhabilitada por desviar 20 millones de pesos”, expresó.

La diputada afirmó que esa acusación carece de sustento. “Eso es absolutamente falso, es una mentira y sobre todo ellos lo saben y lo tienen muy claro”, agregó. La legisladora aseguró que el gobernador y Rodríguez Cantú ya han dirigido ataques contra otras figuras políticas, incluidas mujeres.

Por esa razón, consideró que debe establecerse un límite a esas prácticas desde las instancias encargadas de revisar posibles faltas electorales y delitos: “La violencia política de género no la pueden usar como un escudo solo cuando a ellos o a ella les conviene”, afirmó De la Garza.

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La diputada también anticipó que no enfrentará el proceso de manera individual. “Yo sí les quiero poner un alto. Y no lo voy a hacer sola”, sostuvo. La definición del caso quedó en manos de la Fiscalía y de las autoridades electorales de Nuevo León. De la Garza señaló que continuará con su trabajo político por Monterrey mientras se desarrollan las investigaciones.

¿Cuáles son los antecedentes de los señalamientos?

El conflicto entre el gobernador Samuel García y la diputada Dela Garza se intensificó en septiembre, cuando el mandatario la calificó de “corrupta” e “inhabilitada” y la responsabilizó por el freno al presupuesto estatal. La legisladora respondió que no renunciaría a la presidencia de la Comisión de Presupuesto y afirmó que mantendría una postura crítica frente al gobierno.

El gobernador de Nuevo León debió haber entregado 30 millones de pesos a los gobiernos municipales por el cobro de multas de tránsito. Crédito: X/ @samuel_garcias
El gobernador de Nuevo León debió haber entregado 30 millones de pesos a los gobiernos municipales por el cobro de multas de tránsito. Crédito: X/ @samuel_garcias

De la Garza vinculó la supuesta sanción que se le atribuye con un antecedente de 2017, de acuerdo con reportes periodísticos relacionados con la denuncia presentada en octubre de 2026. La diputada sostuvo su permanencia al frente de la comisión legislativa pese a los señalamientos del gobernador y rechazó apartarse de sus funciones.

Las diferencias entre ambos también se remontan a 2023, cuando De la Garza acusó a García Sepúlveda de intentar extorsionar al Congreso local para obtener una licencia y buscar la candidatura gubernamental. Durante la campaña electoral de 2024, cuando la diputada buscaba la reelección, denunció además que García habría intervenido para favorecer la candidatura de Mariana Rodríguez a la alcaldía de Monterrey y solicitó sanciones por parte de los órganos electorales.

Captura de una historia de Instagram del perfil marianardzcantu con fondo negro y el texto «Mentiras nadie dijo» junto a un emoticón de risa
Mariana Rodríguez Cantú comparte en su cuenta de Instagram la frase «Mentiras nadie dijo» en el contexto del señalamiento interpuesto por la diputada Lorena de la Garza. (marianardzcantu )

Al corte de esta nota, ni Rodríguez ni García Sepúlveda se han pronunciado respecto a la denuncia de la diputada priista; sin embargo, el día de ayer, la titular de la unidad administrativa Amar a Nuevo León subió en sus historias de Instagram diciendo: “Mentiras nadie dijo”, en un fondo negro acompañado de un emoji de risa. Esta publicación no representa un posicionamiento ni una respuesta oficial; sin embargo, internautas lo interpretan como una respuesta a De la Garza.

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