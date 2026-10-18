SPEI presenta retrasos en México: qué bancos reportan fallas y cuándo llegará tu transferencia

Usuarios reportaron intermitencias en las transferencias electrónicas; algunas instituciones recomendaron no repetir las operaciones para evitar movimientos duplicados

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Las transferencias bancarias realizadas mediante el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) presentan retrasos e intermitencias en México hoy sábado 17 de octubre de 2026. Usuarios de distintas instituciones financieras reportaron dificultades para enviar o recibir dinero, una situación que también se reflejó en plataformas de monitoreo de servicios digitales.

De acuerdo con los reportes, las afectaciones estarían relacionadas con un mantenimiento emergente en la infraestructura tecnológica del Banco de México (Banxico), organismo responsable de administrar el sistema de pagos interbancarios.

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La situación ha generado dudas entre los usuarios que esperan la acreditación de depósitos o que realizaron transferencias cuyo dinero todavía no aparece en la cuenta de destino. Ante este escenario, algunas instituciones bancarias recomendaron esperar antes de intentar nuevamente una operación que permanece pendiente.

¿Qué pasó con las transferencias SPEI este sábado 17 de octubre?

Durante la jornada de este sábado, usuarios comenzaron a reportar retrasos en las transferencias electrónicas, tanto al enviar recursos como al recibirlos en sus cuentas bancarias.

Las intermitencias estarían vinculadas con un mantenimiento emergente en la infraestructura tecnológica de Banxico. Sin embargo, para establecer con precisión el origen de las fallas, su alcance y el momento en que quedarán resueltas, es necesario contar con información oficial del banco central.

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Las transferencias electrónicas mediante SPEI registraron retrasos e intermitencias en México este sábado 17 de octubre, mientras usuarios reportaron problemas en los servicios de diversos bancos

Por su parte, la plataforma Downdetector registró un incremento en los reportes de usuarios durante el día. Las notificaciones comenzaron a aumentar alrededor del mediodía y alcanzaron un pico después de las 16:00 horas.

Estos registros permiten identificar problemas comunicados por los usuarios, aunque no confirman por sí mismos una interrupción generalizada del SPEI ni determinan la causa técnica de las incidencias.

¿Qué bancos reportan fallas en las transferencias?

Entre las instituciones financieras que reportaron demoras en las operaciones mediante SPEI se encuentran Santander, Scotiabank, HSBC México y Banamex.

Las afectaciones reportadas incluyen dificultades para enviar dinero y retrasos en la recepción de transferencias. No obstante, la disponibilidad de los servicios puede variar entre instituciones y operaciones, por lo que no debe asumirse que todos los clientes de estos bancos experimentan el mismo problema.

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Además, durante la jornada circularon reportes de usuarios relacionados con otras aplicaciones y servicios financieros, entre ellos BBVA, Nu, Mercado Pago, Banorte, Banco Azteca y Bancoppel. Estos señalamientos proceden de plataformas de monitoreo y publicaciones en redes sociales, por lo que no equivalen necesariamente a una confirmación oficial de cada institución.

Ante una operación pendiente, la recomendación es consultar los canales oficiales del banco emisor y del receptor para conocer si existe alguna incidencia que afecte específicamente el servicio contratado.

¿Cuándo llegará tu transferencia SPEI?

Hasta contar con una confirmación oficial sobre el restablecimiento del servicio y los tiempos de procesamiento, no es posible establecer una hora exacta en la que se acreditarán todas las transferencias pendientes.

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Aunque SPEI permite realizar transferencias electrónicas en cuestión de segundos en condiciones normales, una incidencia técnica puede ocasionar demoras en el procesamiento o en la actualización de los movimientos que aparecen en las aplicaciones bancarias.

El tiempo de resolución puede depender del estado de cada operación y de la institución financiera involucrada. Por ello, si el dinero todavía no aparece en la cuenta de destino, conviene verificar primero el estado de la transferencia antes de iniciar un segundo envío.

Los usuarios también pueden consultar el estado de sus operaciones mediante los mecanismos de seguimiento disponibles en Banxico, como el Comprobante Electrónico de Pago (CEP), cuando corresponda y exista información suficiente para generar la consulta.

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El CEP permite comprobar información de una transferencia procesada por SPEI, pero su disponibilidad puede depender de que la operación haya sido procesada y de que los datos correspondientes estén disponibles.

¿Qué hacer si te descontaron el dinero y no aparece en la otra cuenta?

Ante los retrasos reportados este sábado, es importante evitar decisiones precipitadas que puedan complicar la conciliación de los movimientos bancarios.

Si realizaste una transferencia y el importe ya fue descontado de tu cuenta, sigue estas recomendaciones:

No repitas inmediatamente la operación. HSBC México y Scotiabank recomendaron a sus usuarios esperar ante los retrasos reportados, con el objetivo de evitar que se generen transferencias duplicadas.

Revisa los movimientos de tu cuenta. Comprueba si el dinero fue descontado y si la aplicación muestra la operación como pendiente, procesada o rechazada.

Guarda el comprobante. Conserva el folio, la clave de rastreo, el importe, la fecha y los datos de la cuenta receptora.

Consulta el estado de la transferencia. Utiliza los mecanismos de rastreo de Banxico cuando estén disponibles y verifica la información con tu institución financiera.

Contacta a tu banco si el retraso continúa. Si la operación no se refleja o no puedes determinar su estado, solicita una aclaración a la institución que ordenó el pago.

Estas medidas permiten documentar la operación y reducir el riesgo de efectuar un segundo envío sin saber qué ocurrió con el primero.

¿Las fallas de SPEI están relacionadas con los límites de transferencia o el SAT?

Los retrasos reportados también pueden generar confusión respecto de otras disposiciones que regulan las operaciones bancarias. Sin embargo, es importante distinguir las incidencias técnicas de las restricciones de seguridad aplicables a las cuentas.

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El Monto Transaccional del Usuario (MTU) está relacionado con los límites que las instituciones establecen para determinadas operaciones, de acuerdo con las disposiciones aplicables y la configuración correspondiente. Si una transferencia supera el límite establecido para una cuenta, pueden presentarse restricciones o requerirse ajustes conforme a las reglas del banco.

No obstante, esa situación es distinta de una intermitencia general del sistema de pagos. No hay elementos suficientes para atribuir los retrasos reportados este sábado a los límites del MTU.

Tampoco debe confundirse una transferencia pendiente con una obligación fiscal. Los movimientos entre cuentas propias no generan automáticamente un impuesto por el simple hecho de realizarse, aunque los ingresos que correspondan a actividades gravadas deben cumplir con las obligaciones fiscales aplicables.

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Banxico y los bancos deben informar sobre el restablecimiento del servicio

Mientras continúan las consultas de usuarios sobre las transferencias pendientes, la información oficial de Banxico y de las instituciones financieras será clave para conocer el alcance de las intermitencias, su causa confirmada y los tiempos de normalización.

Por ahora, la principal recomendación para quienes enviaron dinero mediante SPEI es revisar el estado de la operación, conservar el comprobante y evitar repetir el movimiento hasta tener certeza sobre su situación.

Si el importe fue descontado y la transferencia no se refleja, el usuario debe solicitar una aclaración a su banco y dar seguimiento mediante los canales oficiales. La acreditación y el tiempo de resolución dependerán del estado de la operación y de la información que proporcionen las instituciones involucradas.

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