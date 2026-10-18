Para evitar estallamiento de huelga, Sindicato del IMSS solicita prórroga de negociaciones salariales hasta el 15 de noviembre

Mesas de trabajo entre el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

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El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) solicitó una prórroga hasta el próximo 15 de noviembre de 2026 para continuar las negociaciones salariales con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y evitar el estallamiento de una huelga, luego de que la mayoría de los trabajadores que participaron en una consulta rechazó la propuesta de incremento salarial del 6.8 por ciento global.

A través de sus redes sociales, la organización sindical informó que presentó la solicitud ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) desde el pasado jueves 15 de octubre, fecha originalmente establecida como límite para alcanzar un acuerdo sobre la revisión salarial correspondiente al periodo 2026-2027.

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La decisión ocurre en medio de las inconformidades expresadas por trabajadores del Seguro Social, quienes exigen mejores salarios, abastecimiento de medicamentos, contratación de personal y condiciones laborales dignas. Mientras se define una nueva propuesta económica, representantes del sindicato y autoridades del IMSS mantienen mesas de diálogo para atender las demandas del personal médico, de enfermería, administrativo y de otras áreas de la institución.

Sindicato del IMSS busca evitar huelga tras rechazo al aumento salarial del 6.8%

La solicitud de prórroga representa una nueva etapa en las negociaciones entre el SNTSS y las autoridades del IMSS, después de que la propuesta salarial previamente acordada fuera rechazada mediante una consulta realizada el miércoles 14 de octubre.

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El incremento global planteado era del 6.8 por ciento, distribuido de la siguiente manera:

2.9 por ciento de aumento directo al salario tabular.

3.9 por ciento correspondiente a prestaciones laborales.

Sin embargo, la mayoría de los participantes votó en contra del ofrecimiento, al considerar insuficiente el incremento frente a sus necesidades económicas y las exigencias derivadas de sus actividades profesionales.

Tras conocerse los resultados, Rafael Olivos Hernández, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del SNTSS, reconoció la decisión de los trabajadores y anunció que buscaría reabrir las negociaciones con el instituto.

“Los resultados son claros, la mayoría de quienes participaron decidió no aprobar la propuesta salarial”, expresó el dirigente sindical en un mensaje difundido después de la consulta.

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Aunque la solicitud de ampliación del plazo fue presentada el 15 de octubre, trabajadores de base señalaron que tuvieron conocimiento de esta determinación hasta la noche del sábado 17, cuando la dirigencia sindical difundió el anuncio en sus plataformas digitales.

En su publicación, el SNTSS explicó que la prórroga tiene como finalidad continuar las negociaciones, alcanzar un acuerdo y evitar el estallamiento de huelga. Hasta ahora, la solicitud no significa que exista un nuevo convenio salarial ni que las demandas de los trabajadores hayan sido resueltas.

IMSS y sindicato instalan mesas de trabajo para construir una nueva propuesta salarial

El jueves 15 de octubre, un día después de la consulta, representantes del SNTSS y del IMSS comenzaron las reuniones para revisar nuevas alternativas de incremento salarial.

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Posteriormente, el sábado 17 de octubre, ambas partes continuaron las negociaciones en la sede de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), con la participación de Zoé Robledo Aburto, director general del IMSS, y Rafael Olivos Hernández, dirigente del sindicato.

De acuerdo con la información difundida por ambas instituciones, los encuentros tienen como propósito construir una propuesta que contemple no solamente mejores remuneraciones, sino también soluciones a diversas problemáticas relacionadas con la operación cotidiana de hospitales y clínicas.

Entre los principales asuntos abordados en las mesas de trabajo destacan:

Incremento salarial: revisión de alternativas económicas para mejorar los ingresos de los trabajadores.

Abasto de medicamentos e insumos: atención a las carencias reportadas en las unidades médicas.

Surtimiento de recetas: búsqueda de soluciones para garantizar la entrega de medicamentos a los derechohabientes.

Falta de personal: análisis de las necesidades de contratación y cobertura de plazas.

Equipo médico y mobiliario: revisión de los recursos necesarios para brindar atención.

Conservación de instalaciones: identificación de problemas de infraestructura y mantenimiento.

Condiciones de trabajo: revisión de aspectos relacionados con la organización y gestión interna.

Durante la reunión del 17 de octubre también se revisaron los primeros resultados de la estrategia Piso por Piso, mediante la cual el instituto ha recabado las inquietudes de trabajadores en 216 de sus 277 hospitales.

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Con esta información, las autoridades buscan desarrollar planes de acción específicos para cada centro laboral, identificando problemas prioritarios y estableciendo plazos para su atención.

El sindicato ha reiterado que el bienestar de la base trabajadora constituye su prioridad, mientras continúan los esfuerzos para conseguir un acuerdo que permita superar el conflicto salarial.

Sheinbaum pide a Zoé Robledo un plan integral para resolver las demandas de los trabajadores del IMSS

En medio de las negociaciones salariales, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo solicitó al director general del IMSS, Zoé Robledo, elaborar un plan integral para atender las demandas de los trabajadores, considerando tanto las posibilidades presupuestarias del instituto como las necesidades del personal.

Durante su conferencia matutina del jueves 15 de octubre, la mandataria señaló que las nuevas propuestas económicas deben buscar el mayor beneficio posible para los empleados, pero sin comprometer recursos que la institución no pueda garantizar.

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En ese contexto, Sheinbaum expresó: “Nadie está obligado a lo imposible”, al referirse a los límites financieros que deben considerarse durante la revisión salarial.

Un día después, el viernes 16 de octubre, la presidenta explicó que Robledo ya trabajaba en una propuesta más amplia, que incluiría no solamente el incremento de las remuneraciones, sino también la regularización de plazas y otros asuntos planteados por el personal.

“Se hizo la mesa de trabajo y está evaluando el director Zoé Robledo un programa integral, no solamente de mayor aumento salarial, siempre en la medida de lo posible, además de regularización de plazas y otros temas que han estado demandando los trabajadores”, declaró.

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La titular del Ejecutivo federal también reconoció los problemas de desabasto de medicamentos y señaló que había solicitado información directamente de los hospitales, con apoyo de personal de Birmex y otras dependencias, para identificar los faltantes y avanzar en su atención.

Trabajadores del IMSS preparan nueva marcha nacional para el 21 de octubre

Pese a la reapertura de las negociaciones y la solicitud de prórroga para evitar la huelga, el conflicto laboral en el IMSS continúa generando movilizaciones entre sectores de su plantilla.

Trabajadores inconformes convocaron a una nueva marcha nacional para el miércoles 21 de octubre de 2026, con la intención de mantener la presión sobre las autoridades y exigir una propuesta salarial que responda a sus demandas.

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Entre las principales exigencias de los manifestantes se encuentra un incremento directo del 10 por ciento al salario, superior al 2.9 por ciento de aumento tabular que contemplaba el acuerdo rechazado durante la consulta.

Las protestas también han incluido inconformidades relacionadas con la representación sindical, las condiciones de jubilación, la disponibilidad de materiales para atender pacientes y la insuficiencia de personal en distintas unidades médicas.

La convocatoria se produce después de manifestaciones realizadas en diferentes entidades del país, durante las cuales trabajadores del sector salud han solicitado soluciones a problemas que consideran persistentes dentro de la institución.

Por su parte, el IMSS ha sostenido que los servicios médicos deben mantenerse en funcionamiento durante las negociaciones. En un comunicado previo, la institución aseguró que las áreas de urgencias, hospitalización, terapia intensiva, atención de partos y hemodiálisis continuarían operando para garantizar la atención a los derechohabientes.

De esta manera, la solicitud de prórroga hasta el 15 de noviembre abre un nuevo periodo para buscar acuerdos entre el sindicato y las autoridades del Seguro Social, mientras permanece pendiente la definición de una propuesta salarial que pueda ser aceptada por la base trabajadora y permita evitar una huelga.