México

Bioserie no autorizada de Timbiriche podría repetir la fórmula legal que Televisa usó contra la familia de Vicente Fernández

Sasha Sokol, Benny Ibarra, Mariana Garza, Alix Bauer, Erik Rubín y Diego Schoening ya se deslindaron del proyecto. Luis de Llano notifica oposición judicial y notarial

Sasha Sokol, Benny Ibarra, Mariana Garza, Alix Bauer, Erik Rubín y Diego Schoening ya se deslindaron del proyecto (Foto: Jesús Aviles/ Infobae México)
Sasha Sokol, Benny Ibarra, Mariana Garza, Alix Bauer, Erik Rubín y Diego Schoening ya se deslindaron del proyecto (Foto: Jesús Aviles/ Infobae México)
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ViX, Timbiriche y Televisa concentran la discusión por la serie de ficción que la plataforma estrenó el pasado 8 de octubre de 2026 sin la autorización de seis integrantes de la formación original.

Sasha Sokol, Benny Ibarra, Mariana Garza, Alix Bauer, Erik Rubín y Diego Schoening ya se deslindaron del proyecto porque aseguraron que no participaron, no fueron consultados y no permitieron el uso de su imagen, voz o identidad.

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El conflicto abre la posibilidad de litigios por derechos de la personalidad, como ocurrió con El último rey: El hijo del pueblo, producción de Televisa sobre Vicente Fernández que salió al aire en 2022 pese a los recursos legales de su familia.

El proyecto ha sido presentado como una serie que de momento tendrá una sola temporada, dirigida por Humberto Hinojosa y producida por Pablo Cruz, que reconstruye el surgimiento del grupo pop, los cambios de integrantes, la fama y los conflictos de sus protagonistas.

La serie tendrá ocho episodios. La producción parte de hechos conocidos sobre la agrupación, pero sus responsables sostienen que se trata de una obra de ficción. Esa definición no ha cerrado el debate entre seguidores de la banda, quienes cuestionan hasta dónde puede llegar una dramatización cuando sus personajes remiten a personas vivas y reconocibles.

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Sasha Sokol, Benny Ibarra y Mariana Garza rechazan la producción de ViX

Bioserie no autorizada de Timbiriche podría repetir la fórmula legal que Televisa usó contra la familia de Vicente Fernández (RS)
Bioserie no autorizada de Timbiriche podría repetir la fórmula legal que Televisa usó contra la familia de Vicente Fernández (RS)

El comunicado conjunto de los seis exintegrantes originales se publica antes del estreno. En el documento, los artistas afirman que no intervinieron en la escritura ni tuvieron acceso previo a las historias que llegarían a la plataforma.

Ninguno de nosotros participó en la creación de esta serie ni fuimos consultados sobre las historias que en ella se cuentan. Tampoco autorizamos el uso de nuestra imagen, voz o identidad”, señalan.

La postura no constituye, hasta ahora, una demanda formal contra ViX, TelevisaUnivision o los productores. El deslinde sí deja claro que los artistas no avalan la versión televisiva de una historia que mezcla elementos reales con escenas creadas para la ficción.

El punto más delicado está en la representación de Luis de Llano y de la “relación” que mantuvo durante su adolescencia con Sasha Sokol. Pablo Cruz, productor de la serie, reconoció en la conferencia de prensa del proyecto que ese caso funciona como “la columna vertebral” del programa y sostiene que el equipo se inspira en los hechos para construir una interpretación ficcionada.

La posibilidad de una acción legal depende del contenido de los episodios y de cómo se represente a la cantante. De acuerdo con su propio comunicado, el equipo jurídico de Sasha Sokol revisa si existen elementos para reclamar daño moral, vulneración de la privacidad o uso no autorizado de imagen. La información aún no confirma una nueva demanda.

La discusión tiene un antecedente judicial vigente. Sokol obtuvo una sentencia civil por daño moral contra Luis de Llano, confirmada por la SCJN, por la relación que ella señala inició cuando tenía 14 años y él 39. La forma en que la serie reconstruya ese episodio puede determinar si la artista considera que existe una nueva afectación.

Luis de Llano notifica oposición judicial y notarial desde el 8 de octubre de 2026

Un hombre con barba, gafas y camisa de cuadros abraza a una mujer de cabello oscuro que apoya su cabeza sobre él
Luis de Llano notifica oposición judicial y notarial desde el 8 de octubre (Instagram: Vix)

Luis de Llano también se opone al uso de su identidad dentro de la producción. El productor informa que notificó por vías notariales y judiciales a la empresa, la plataforma y la casa productora su rechazo al uso lucrativo de su imagen en cualquier obra de ficción o documental.

“Se ha procedido por las vías notariales y judiciales correspondientes” para presentar una oposición formal, señala el comunicado del ex productor.

El pronunciamiento de De Llano no equivale a una resolución que ordene retirar la serie. Tampoco hay información pública de una suspensión judicial contra ViX. Su postura sí anticipa que el proyecto podría acumular frentes legales si las personas retratadas concluyen que la ficción rebasa los límites de una representación inspirada en hechos públicos.

La discusión no se reduce a quién conserva el nombre de la agrupación. El uso de una marca, de títulos musicales o de material de archivo implica un terreno distinto al uso de rasgos identificables, experiencias privadas, voz, nombre o imagen de personas específicas.

Televisa transmitió “El último rey” tras obtener una suspensión provisional en marzo de 2022

El precedente más cercano para TelevisaUnivision no es idéntico, pero muestra cómo una producción puede mantenerse al aire mientras se litigan medidas cautelares. En marzo de 2022, la familia de Vicente Fernández promovió recursos para frenar El último rey: El hijo del pueblo, basada en el libro de Olga Wornat.

Los Fernández reclamaban el uso no autorizado de la imagen, voz, marcas y reservas del nombre artístico del cantante. Su representación legal informó que el IMPI y jueces federales habían dictado medidas para detener la promoción, producción y transmisión de la serie.

La emisión no se frenó de forma definitiva. El 16 de marzo de 2022, una jueza del Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México concedió a Grupo Televisa una suspensión provisional contra las medidas cautelares del IMPI.

La determinación permitió que la empresa continuara con la transmisión mientras seguía el procedimiento administrativo. Televisa debía cubrir una garantía de 14,433,000 pesos para que surtiera efectos la medida.

La resolución no declaró que Televisa tuviera la razón en el fondo del pleito. Suspendió temporalmente los efectos de las medidas impuestas por el IMPI y permitió la salida de la bioserie mientras el juicio seguía abierto. La televisora alegó libertad de expresión y también presentó registros y solicitudes previas sobre los títulos de la producción.

Televisa transmitió “El último rey” tras obtener una suspensión provisional en marzo de 2022 (Fotos: Instagram/@televisa/@owoenat)
Televisa transmitió “El último rey” tras obtener una suspensión provisional en marzo de 2022 (Fotos: Instagram/@televisa/@owoenat)

La familia Fernández defendió marcas e imagen, no un pago de Televisa

La familia de Vicente Fernández sostuvo desde el inicio que el conflicto no se trataba de obtener dinero por parte de la televisora. Cuquita Abarca y los hijos del cantante rechazaron el proyecto y señalaron que buscaban proteger el nombre, la imagen y el legado comercial del intérprete.

El caso no evitó que El último rey: El hijo del pueblo se transmitiera completa en Las Estrellas. La familia sí mantuvo sus procedimientos ante el IMPI y en tribunales, mientras la serie autorizada sobre el cantante, El rey, Vicente Fernández, se realizó con Caracol Televisión y Netflix.

El escenario de Timbiriche puede seguir una ruta parecida si alguno de los involucrados presenta recursos para solicitar medidas cautelares. Una demanda no garantiza que ViX retire de inmediato los episodios. El antecedente de Vicente Fernández muestra que una empresa puede buscar suspensiones provisionales para sostener la exhibición mientras se resuelve el fondo de la disputa.

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