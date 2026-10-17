México

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Bahía de Banderas

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
Guardar

Primavera, verano, otoño o invierno, por estos días no importa qué estación del año sea, ante el reciente cambio climático que hace que una tarde de sol abrazador se convierta en un abrir y cerrar de ojos en una tormenta.

El informarse sobre el clima se ha convertido en un hábito entre muchas personas para saber qué ropa ponerse, qué calzado elegir, planear un viaje o decidir si cargar o no con un paraguas. A continuación presentamos el estado del tiempo en Bahía de Banderas para este 17 de octubre.

PUBLICIDAD

El clima para este sábado 17 de octubre en Bahía de Banderas alcanzará los 32.2 grados, mientras que la temperatura mínima será de 24.5 grados. El pronóstico del índice de los rayos ultravioleta es de 5.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 86%, con una nubosidad del 81%, durante el día, además de una nubosidad del 98%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento alcanzarán a los 7.4 kilómetros por hora en el día y los 5.6 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del clima en Bahía de Banderas (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del clima en Bahía de Banderas (Imagen ilustrativa Infobae)

Cuál es el clima en Bahía de Banderas

Bahía de Banderas es uno de los 20 municipios que conforman el estado de Nayarit y que se caracteriza por tener un clima cálido subhúmedo con temperaturas promedio anuales que varían entre los 31.1 y los 27.8 grados.

PUBLICIDAD

El verano en esta región nayarita, particularmente entre los meses de junio a septiembre presenta fuertes lluvias; la precipitación media anual es de 1,159.2 mm, no obstante, el 90% de los días del año son soleados.

¿Cuál es el clima en México?

México es un país agraciado, pues su posición geográfica (su salida al mar Caribe, al océano Pacífico y la división que le hace el Trópico de Cáncer) lo convierte en una región megadiversa, siendo hogar de al menos el 12% de las especies del mundo, siendo 12 mil de ellas endémicas.

Aunque el Trópico de Cáncer parte al país en dos zonas climáticas –una templada y otra tropical– lo cierto es que la altitud, latitud y la distribución de tierra y agua hacen que en el territorio nacional se identifiquen hasta siete tipos de clima: cálido subhúmedo, seco, semiseco, seco desértico, cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío.

En este escenario, no es extraño que en las partes altas de Chihuahua el termómetro alcance los -30 grados de temperatura, mientras que en el desierto de Mexicali, igual al norte del país, ascienda hasta registrar 50 grados centígrados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura promedio anual del país es de 19 grados, sin embargo, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo y Monterrey en donde las temperaturas son en extremo altas.

Como prueba de ello está San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora y que se encuentra en los límites del Gran Desierto de Altar de Baja California y el estado de Arizona y que es bien conocida por poseer el récord de la temperatura más alta registrada en el país, luego de que el 6 de julio de 1966 el termómetro subió hasta marcar los 58.5 grados centígrados.

En contraste, la temperatura más baja registrada en la historia fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta marcar -25 grados en el municipio chihuahuense de Madero.

Sin embargo, esta variedad de climas se han visto afectados en los últimos años por el cambio climático y expertos prevén un futuro desalentador para el país con una reducción considerable de aguas pluviales anuales y un aumento considerable de las temperaturas.

Los estragos ya han comenzado a hacerse notorios con afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones, mientras que en las épocas de calor se ha visto un alza en la cantidad de contingencias ambientales en las principales metrópolis, como es el caso de Cancún.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en Bahía de BanderasClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Reportan orden de aprehensión contra empresario por el asesinato de Micky Hair en Polanco; le debía 4 millones de pesos

El estilista fue atacado a las afueras de su salón de belleza en Masaryk

Reportan orden de aprehensión contra empresario por el asesinato de Micky Hair en Polanco; le debía 4 millones de pesos

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy viernes 16 de octubre: huracán Trudy se debilita a categoría 1; reportan fuertes lluvias

Consulta en tiempo real actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas en el país

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy viernes 16 de octubre: huracán Trudy se debilita a categoría 1; reportan fuertes lluvias

Puerto Vallarta: la previsión meteorológica para este 17 de octubre

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

Puerto Vallarta: la previsión meteorológica para este 17 de octubre

Prepárese antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Culiacán Rosales este 17 de octubre

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

Prepárese antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Culiacán Rosales este 17 de octubre

Clima en Ecatepec: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Clima en Ecatepec: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 16 de octubre: capturan a grupo que surtía armas a Los Chapitos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 16 de octubre: capturan a grupo que surtía armas a Los Chapitos

Caso de la familia LeBarón: posponen hasta marzo de 2027 audiencia contra “El Janos”, miembro de La Línea

Detienen en Zapopan al “Ingeniero”, integrante del CJNG señalado por construir túneles hacia EEUU bajo las órdenes de “El 03″

Ejército localiza con vida a 6 campesinos desaparecidos en la sierra de Guerrero: sigue operativo para encontrar a un séptimo

Golpe al narco en Durango: autoridades aseguran más de 1.3 toneladas de metanfetamina en laboratorio clandestino

ENTRETENIMIENTO

Acusan censura en el Tiny Desk de los Tigres del Norte: se habría cortado el inicio de la presentación por mensaje a migrantes

Acusan censura en el Tiny Desk de los Tigres del Norte: se habría cortado el inicio de la presentación por mensaje a migrantes

“La venganza del Charro Negro” promete el momento más conmovedor de toda la saga de Las Leyendas, adelantan sus protagonistas

Dictan medidas de protección para Michelle Vieth y limitan el contacto con Héctor Soberón

Michelle Salas sorprende con lujoso vestido de su bisabuela Silvia Pinal y fotos inéditas de su boda en Madrid

Renee, Jota Moore y Silver Rose, darán conciertos gratuitos en el Festival Ruido Joven 2026: dónde y cuándo será

DEPORTES

Armando “Toro” Reséndiz sustituye a Jermall Charlo para enfrentar a Koen Mazoudier en Las Vegas

Armando “Toro” Reséndiz sustituye a Jermall Charlo para enfrentar a Koen Mazoudier en Las Vegas

Cota o Malagón: Guillermo Almada ya habría decidido al titular del América para el resto del Apertura 2026

Televisora mexicana confirma transmisión de Canelo vs Mbilli: cuándo y dónde ver la pelea de manera gratuita

Enfermera acepta reto de box en calles de CDMX y gana mil 500 pesos para sus gastos de la semana

Diego Lainez respalda a Gilberto Mora ante el interés del futbol internacional: “México necesita un referente en Europa”