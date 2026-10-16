México

Golpe al narco en Durango: autoridades aseguran más de 1.3 toneladas de metanfetamina en laboratorio clandestino

La afectación estimada tras el decomiso es de más de 163 millones de pesos

De la droga, 750 kilos correspondían a producto terminado y 558 kilos a sustancia en proceso de secado. Crédito: Gabinete de Seguridad
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Fuerzas federales aseguraron más de 1.3 toneladas de metanfetamina tras el desmantelamiento de un laboratorio clandestino en la comunidad de Carricitos, Durango. El Gabinete de Seguridad reveló este viernes 16 de octubre el golpe contra la estructura criminal, realizado por la Secretaría de Marina (Semar) en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), con una afectación económica a la delincuencia organizada de 163 millones 560 mil pesos.

El narcolaboratorio fue encontrado por autoridades federales en el poblado de Carricitos. Crédito: Gabinete de Seguridad
El narcolaboratorio fue encontrado por autoridades federales en el poblado de Carricitos. Crédito: Gabinete de Seguridad

El hallazgo se originó a partir de trabajos de inteligencia desarrollados previamente por las corporaciones de seguridad en la región. Con esa información, los elementos de la Marina ubicaron el punto exacto donde operaba la estructura criminal dedicada a la producción de droga sintética.

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El decomiso incluyó droga terminada y en proceso de fabricación

El aseguramiento de mil 308 kilos de metanfetamina se dividió en dos categorías. 750 kilos correspondieron a producto ya terminado, listo para su distribución, mientras que 558 kilos se encontraron en proceso de secado, una de las últimas fases de elaboración antes de su empaque final.

Las autoridades también neutralizaron 4 mil 500 litros de precursores químicos utilizados en la síntesis de la droga. A esa cifra se sumaron 2 mil 902 kilos de diversas sustancias químicas sólidas localizadas en el inmueble intervenido.

La combinación de insumos líquidos y sólidos evidenció una operación de producción a gran escala. El volumen total de sustancias aseguradas superó las cuatro toneladas entre droga, precursores y químicos sólidos.

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El laboratorio contaba con equipo industrial para la producción de metanfetamina

En el inmueble, los elementos de la Marina localizaron un reactor con capacidad de 600 litros, pieza central en el proceso de síntesis química de la droga. Junto a este equipo se encontró una centrifugadora, utilizada para separar y purificar la sustancia durante su elaboración.

El laboratorio también contaba con 28 quemadores, empleados para el calentamiento de las sustancias en distintas etapas del proceso productivo. A esto se sumaron seis tinas con capacidad de 500 litros cada una, destinadas al almacenamiento y mezcla de los componentes químicos.

Narcolaboratorio inhabilitado en Durango. Crédito: Gabinete de Seguridad
Narcolaboratorio inhabilitado en Durango. Crédito: Gabinete de Seguridad

Las autoridades aseguraron además tanques de gas y bombas de agua, equipo complementario para mantener en funcionamiento la infraestructura del narcolaboratorio. Diversas herramientas adicionales, empleadas en distintas fases de la elaboración, también fueron localizadas en el sitio.

Todo el equipo y los materiales encontrados fueron inhabilitados directamente en el inmueble, para evitar que la estructura criminal pudiera reutilizar la infraestructura y reactivar la producción en el mismo punto.

De acuerdo con un comunicado difundido este viernes, la afectación económica estimada por el operativo ascendió a 163 millones 560 mil pesos. La cifra contempló el valor combinado de la metanfetamina, los precursores químicos y las sustancias sólidas decomisadas.

El operativo se enmarcó en la estrategia del Gabinete de Seguridad contra las drogas

La acción conjunta entre la Semar, la SSPC y la FGR formó parte de las labores para debilitar las estructuras criminales dedicadas a la producción de narcóticos sintéticos en el país. Las instituciones federales señalaron que buscaban impedir que las sustancias ilícitas llegaran a las calles.

Con el desmantelamiento del laboratorio en Durango, las autoridades reforzaron su compromiso de trabajar de manera coordinada entre las dependencias de seguridad federal y proteger a la población de los efectos de la distribución de narcóticos.

Información en desarrollo...

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