México

Reportan orden de aprehensión contra empresario por el asesinato de Micky Hair en Polanco; le debía 4 millones de pesos

El estilista fue atacado a las afueras de su salón de belleza en Masaryk

El salón en Polanco de Miguel de la Mora contaba con múltiples áreas de tratamiento. Foto: (@micky_hair/IG)
El salón en Polanco de Miguel de la Mora contaba con múltiples áreas de tratamiento. Foto: (@micky_hair/IG)
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Este 16 de octubre, medios nacionales reportaron que un juez de control libró una orden de aprehensión contra el empresario Eduardo “N”, de 37 años, señalado como presunto autor intelectual del asesinato del estilista Miguel Ángel de la Mora Larios, conocido como Micky Hair, ocurrido en Polanco en septiembre de 2025.

Micky Hair, reconocido por trabajar con celebridades como Ángela Aguilar y Kenia Os, murió la noche del 29 de septiembre de 2025 frente a su negocio, ubicado en la intersección de las calles Molière y avenida Presidente Masaryk, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

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Tiempo después del asesinato, Eduardo “N” sostuvo que De la Mora le debía 4 millones de pesos, además de otros 3.5 millones de pesos relacionados con la construcción del salón de belleza en Polanco. Esta habría sido la razón de su distanciamiento como socios. Además, aseguró que no tenía nada que ver con el crimen contra el estilista.

“No, para nada. Te lo vuelvo a repetir, soy una persona que viene de abajo, trabajadora, honesta, leal”, declaró al ser cuestionado sobre si ordenó el asesinato.

La víctima había denunciado amenazas del empresario antes del crimen

Parte de la denuncia que interpuso Micky Hair en septiembre de 2024. (X/@c4jimenez)
Parte de la denuncia que interpuso Micky Hair en septiembre de 2024. (X/@c4jimenez)

Un año antes del asesinato, De la Mora Larios presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en contra de Eduardo “N” por hostigamiento y fraude, y solicitó una orden de restricción en su contra.

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La amistad entre ambos, de varios años, se habría roto en 2024 debido a diferencias económicas, de acuerdo con la versión del empresario, quien atribuyó el distanciamiento a que De la Mora se negó a liquidarle los montos adeudados. Eduardo “N” rechazó cualquier vínculo con el homicidio y aseguró que la noche del ataque se encontraba en Cancún, Quintana Roo. También negó relaciones con grupos del crimen organizado.

Los peritos descartaron el robo como móvil del ataque

El joven fue atacado en Polanco |crédito: X/C4jimenez

De acuerdo con los registros de la Fiscalía capitalina, el ataque ocurrió alrededor de las 22:00 horas del 29 de septiembre de 2025, cuando De la Mora salía de su negocio y conversaba con dos personas en la banqueta. Un sujeto con casco lo interceptó y le disparó en cinco ocasiones en el rostro y el cuello, lo que provocó su muerte de forma inmediata.

El atacante huyó en una motocicleta conducida por un cómplice, con rumbo hacia el Estado de México. En la escena del crimen, los peritos localizaron las pertenencias de la víctima intactas, entre ellas un bolso de lujo con un pasaporte, un teléfono celular y un comprobante de una transferencia bancaria superior a 1,700,000 pesos realizada horas antes a una cuenta en Jalisco.

La conservación de esos objetos de valor, junto con el seguimiento de las cámaras de videovigilancia de la zona, llevó a las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía local a descartar el robo como móvil del homicidio. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló una semana después de los hechos que el caso correspondió a un ataque directo, por lo que descartó que Polanco representara una zona de riesgo generalizado.

Tres personas ya enfrentan prisión preventiva por el homicidio

Según los datos expuestos por la FGJCDMX, el sujeto de camisa verde, identificado como Ángel "N", habría sido el encargado de disparar contra el estilista. Crédito: FGJCDMX
Según los datos expuestos por la FGJCDMX, el sujeto de camisa verde, identificado como Ángel "N", habría sido el encargado de disparar contra el estilista. Crédito: FGJCDMX

La investigación había derivado previamente en tres detenciones relacionadas con la ejecución material del crimen. El 16 de diciembre de 2025, agentes policiales capturaron en Azcapotzalco a José Eduardo “N”, de 29 años, señalado por realizar labores de vigilancia y por facilitar la huida de los agresores mediante un vehículo utilizado como muro durante el escape.

En abril de 2026, las corporaciones de seguridad capturaron a Ángel Jorel “N”, de 19 años, en la alcaldía Cuauhtémoc, y a Kevin Anthony “N”, de 24 años, en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México. Ambos fueron señalados como los presuntos ejecutores materiales del ataque armado.

Las indagatorias revelaron que los agresores recibieron un pago de 80,000 pesos por estudiar previamente los horarios, las rutinas y el entorno de Micky Hair antes de cometer el ataque. Un juez de control dictó prisión preventiva justificada contra los tres detenidos por el delito de homicidio calificado.

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