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Nanotecnología en la UNAM: qué estudia esta carrera y cuáles son sus aplicaciones

Esta disciplina combina física, química, biología, matemáticas e ingeniería para desarrollar materiales y tecnologías a escala nanométrica

Esta disciplina combina física, química, biología, matemáticas e ingeniería para desarrollar materiales y tecnologías a escala nanométrica
Esta disciplina combina física, química, biología, matemáticas e ingeniería para desarrollar materiales y tecnologías a escala nanométrica
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La nanotecnología es una de las áreas científicas que busca transformar sectores como la medicina, la electrónica y la generación de energía mediante el estudio y la manipulación de la materia a escalas extremadamente pequeñas. Sus aplicaciones abarcan desde el desarrollo de nuevos materiales hasta la investigación de sistemas para mejorar el diagnóstico de enfermedades y la eficiencia de dispositivos electrónicos.

Esta disciplina formará parte de las licenciaturas contempladas en el proyecto de la nueva Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Suroriente de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), anunciada el 14 de octubre de 2026 por la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada Molina, y el rector Leonardo Lomelí Vanegas.

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De acuerdo con el anuncio institucional, el nuevo plantel tendrá capacidad para recibir hasta 20 mil estudiantes y ofrecerá carreras de alta demanda, entre ellas Medicina, Ciencia de Datos y Nanotecnología, además de programas vinculados con las necesidades ambientales de la región. Sin embargo, todavía falta conocer los detalles definitivos de la oferta académica de esta nueva sede.

¿Qué es la nanotecnología y qué estudia esta carrera?

La nanotecnología comprende el estudio, diseño y manipulación de materiales y estructuras a escala nanométrica, que generalmente se sitúa entre uno y 100 nanómetros. Un nanómetro equivale a la milmillonésima parte de un metro, una dimensión tan pequeña que requiere instrumentos especializados para observar y analizar la materia.

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La UNAM confirmó la creación de una nueva escuela de Estudios Superiores al suroriente de la CDMX (X/ @UNAM_MX)
La nanotecnología estudia y manipula la materia a escala nanométrica para desarrollar aplicaciones en áreas como la medicina, la electrónica, las energías limpias y el cuidado del medio ambiente

A esta escala, algunas sustancias pueden presentar propiedades físicas, químicas, ópticas o eléctricas diferentes de las que muestran en dimensiones mayores. Estos cambios permiten investigar materiales con características específicas para aplicaciones científicas e industriales.

La nanotecnología no se limita a reducir el tamaño de los objetos. Su propósito es comprender cómo se comporta la materia a esa escala y aprovechar sus propiedades para diseñar soluciones tecnológicas.

Según la Oficina Nacional de Coordinación de Nanotecnología de Estados Unidos, esta disciplina tiene aplicaciones en campos como la medicina, la informática, la energía, la seguridad alimentaria y las ciencias ambientales.

¿Qué materias se estudian en Nanotecnología?

La formación en esta área es interdisciplinaria, debido a que combina conocimientos de distintas ramas de la ciencia y la ingeniería.

Entre los campos de estudio relevantes se encuentran:

  • Matemáticas: permiten desarrollar modelos, realizar cálculos y analizar el comportamiento de los sistemas físicos.
  • Física: ayuda a comprender las propiedades de la materia, la energía y los fenómenos que ocurren a escalas muy pequeñas.
  • Química: permite estudiar la composición, estructura y reactividad de las sustancias, así como diseñar nuevos materiales.
  • Biología: aporta conocimientos para investigar las interacciones entre nanomateriales y sistemas vivos.
  • Ingeniería: contribuye al diseño de dispositivos, procesos de fabricación y soluciones tecnológicas.
  • Ciencia de materiales: se enfoca en analizar y modificar las propiedades de sustancias para desarrollar productos con características específicas.

El plan de estudios exacto que se impartirá en la nueva ENES Suroriente deberá ser confirmado por la UNAM. Por ello, estas áreas describen los conocimientos relacionados con la disciplina, pero no constituyen una lista oficial de asignaturas del futuro plantel.

¿Para qué sirve la nanotecnología? Estas son sus principales aplicaciones

Las investigaciones en nanotecnología abarcan diferentes sectores productivos y científicos. Algunas de sus aplicaciones ya están presentes en productos comerciales, mientras que otras continúan en desarrollo o se encuentran en etapas experimentales.

1. Medicina: diagnóstico y administración de medicamentos

La nanomedicina estudia cómo utilizar materiales y estructuras nanométricas para mejorar herramientas de diagnóstico, desarrollar tratamientos y transportar sustancias terapéuticas.

Por ejemplo, los investigadores analizan nanopartículas capaces de transportar medicamentos y favorecer su llegada a determinados tejidos o células. También se estudian materiales que pueden contribuir a mejorar las técnicas de diagnóstico y las tecnologías de imagen médica.

Estas investigaciones no significan que todos los tratamientos basados en nanotecnología estén disponibles para los pacientes. Su aplicación clínica depende de pruebas de seguridad, eficacia y aprobación regulatoria.

2. Electrónica: dispositivos más pequeños y eficientes

La nanotecnología también contribuye al desarrollo de componentes electrónicos de dimensiones reducidas. El estudio de materiales como el grafeno y otras estructuras nanométricas permite investigar nuevas posibilidades para fabricar sensores, transistores y dispositivos flexibles.

Asimismo, determinados nanomateriales se utilizan en pantallas y componentes electrónicos para modificar propiedades como la conductividad, la resistencia y la respuesta óptica.

Estos avances son relevantes para la industria informática, las telecomunicaciones y los dispositivos portátiles.

3. Energías limpias: paneles solares y baterías

En el sector energético, la nanotecnología se investiga para mejorar la eficiencia de los sistemas de almacenamiento y generación de electricidad.

Entre sus posibles aplicaciones se encuentran el desarrollo de materiales para paneles solares, baterías recargables y dispositivos capaces de reducir pérdidas de energía. También se estudian materiales destinados a mejorar el rendimiento de las turbinas eólicas y los sistemas de conversión energética.

Aunque estas tecnologías ofrecen oportunidades para avanzar hacia procesos más eficientes, sus beneficios ambientales dependen de factores como los materiales utilizados, los métodos de fabricación, los costos y su impacto durante todo el ciclo de vida.

4. Medio ambiente: tratamiento de agua y detección de contaminantes

La nanotecnología tiene aplicaciones potenciales en la elaboración de filtros y membranas para separar contaminantes del agua, así como en el desarrollo de sensores capaces de detectar determinadas sustancias en concentraciones bajas.

Estas herramientas pueden contribuir a la investigación de nuevas estrategias de tratamiento de agua y vigilancia ambiental. No obstante, su eficacia depende de las características de cada tecnología y de las condiciones en las que se utilice.

La nanotecnología estudia y manipula la materia a escala nanométrica para desarrollar aplicaciones en áreas como la medicina, la electrónica, las energías limpias y el cuidado del medio ambiente
La nanotecnología estudia y manipula la materia a escala nanométrica para desarrollar aplicaciones en áreas como la medicina, la electrónica, las energías limpias y el cuidado del medio ambiente

¿Dónde se podrá estudiar Nanotecnología en la nueva ENES de la UNAM?

La UNAM y el Gobierno de la Ciudad de México anunciaron la creación de la ENES Suroriente como parte de un proyecto para ampliar el acceso a la educación superior en esa región de la capital.

El gobierno capitalino estará a cargo de construir las instalaciones, mientras que la Universidad Nacional se encargará de equiparlas y operar el plantel. La capacidad anunciada es de hasta 20 mil estudiantes.

Nanotecnología figura entre las carreras contempladas para la nueva sede, junto con Medicina y Ciencia de Datos. Sin embargo, al momento del anuncio no se habían publicado todos los detalles sobre la ubicación exacta, la fecha de apertura, los requisitos de ingreso ni el calendario de inscripciones.

Por ello, quienes tengan interés en estudiar esta disciplina deberán consultar las próximas comunicaciones oficiales de la universidad antes de tomar decisiones sobre su ingreso.

La incorporación de Nanotecnología a la oferta proyectada de la ENES Suroriente representa una oportunidad para acercar la formación científica y tecnológica a más jóvenes. Su alcance dependerá de la implementación del proyecto, los recursos disponibles y la publicación de los programas académicos definitivos.

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