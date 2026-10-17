La educación financiera no puede sustituir un ingreso digno

Guardar

Hoy, 17 de octubre, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, vale la pena detenernos en una pregunta incómoda: ¿de qué sirve saber administrar el dinero cuando el dinero no alcanza?

La pregunta llega en un momento oportuno. Esta semana se lleva a cabo en México la Semana Nacional de Educación Financiera, una iniciativa de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) que busca acercar herramientas para administrar mejor los recursos, fomentar el ahorro, prevenir riesgos y tomar decisiones informadas.

PUBLICIDAD

Al mismo tiempo, la conmemoración internacional nos recuerda que la pobreza no puede entenderse únicamente como la falta de dinero. También implica barreras para acceder a la salud, la educación, la alimentación y una vivienda adecuada.

Las cifras ayudan a dimensionar el desafío. De acuerdo con la medición multidimensional de la pobreza del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2024 había 38.5 millones de personas en situación de pobreza en México, de las cuales siete millones vivían en pobreza extrema.

Detrás de cada cifra hay personas que todos los días deben decidir cómo distribuir sus ingresos, qué necesidades atender primero y a qué gastos renunciar. Son decisiones que, por sí solas, no garantizan un cambio en sus condiciones de vida.

PUBLICIDAD

Por eso, al hablar de educación financiera, es indispensable distinguir entre dos conceptos: aprender a administrar los recursos disponibles y contar con ingresos suficientes para cubrir las necesidades básicas. No son lo mismo, y confundirlos puede llevarnos a responsabilizar a las personas por circunstancias que no dependen enteramente de ellas.

Cuando administrar mejor no es suficiente

Pensemos en una persona que trabaja, recibe un ingreso y procura organizar sus gastos. Compara precios, evita compras innecesarias, utiliza el transporte público y trata de no endeudarse.

Sin embargo, después de pagar la renta, comprar alimentos y cubrir los servicios y el transporte, apenas le queda dinero disponible.

Ante esa situación, cabe preguntarse: ¿su problema es que no sabe administrar sus recursos? No necesariamente.

Es posible que existan decisiones que pueda mejorar, alternativas de consumo que desconozca o apoyos y herramientas financieras a los que no haya tenido acceso. La educación financiera puede ayudarle a identificar esas posibilidades. Pero también puede ocurrir que sus ingresos sean insuficientes frente al costo de sus necesidades básicas.

PUBLICIDAD

En ese escenario, ningún presupuesto, por bien elaborado que esté, puede generar por sí solo el dinero que hace falta.

Una persona puede aprender a comparar créditos, pero ese conocimiento no aumenta automáticamente su salario. Puede comprender la importancia del ahorro, pero eso no significa que disponga de un excedente para ahorrar. También puede conocer los beneficios de un seguro, aunque necesita contar con los recursos suficientes para contratarlo y mantenerlo.

Reconocer esta realidad no significa restarle valor a la educación financiera. Significa comprender sus alcances y evitar que se convierta en una explicación simplista de problemas económicos mucho más complejos.

PUBLICIDAD

La educación financiera puede mejorar las decisiones que tomamos con nuestros recursos, pero no sustituye las condiciones económicas necesarias para construir estabilidad.

La diferencia entre elegir y sobrevivir

Existe una diferencia fundamental entre una persona que decide cómo distribuir un ingreso suficiente y otra que debe elegir qué necesidad dejar sin atender.

La primera puede evaluar alternativas, establecer prioridades y planear objetivos a mediano y largo plazo. La segunda quizá tenga que decidir si paga la electricidad o compra alimentos suficientes para la semana; si cubre el transporte para llegar al trabajo o pospone una consulta médica.

En ambos casos existen decisiones financieras, pero las condiciones en las que se toman son radicalmente distintas.

Cuando hablamos de libertad financiera, solemos pensar en invertir, ahorrar para el retiro, comprar una propiedad o construir un patrimonio. Sin embargo, para muchas personas, la primera expresión de libertad económica consiste en algo mucho más elemental: poder cubrir sus necesidades sin vivir permanentemente al límite.

PUBLICIDAD

Antes de preguntarnos cuánto puede ahorrar una persona, necesitamos entender cuánto gana, cuánto cuesta sostener su hogar y qué riesgos enfrenta.

También debemos reconocer que los ingresos no dependen únicamente de la voluntad individual. En ellos influyen el acceso a empleos bien remunerados, las oportunidades educativas, las responsabilidades de cuidado, las condiciones de salud y las desigualdades que limitan el desarrollo económico.

Por eso, enseñar a administrar el dinero es importante, pero también lo es generar condiciones para que las personas puedan obtener ingresos suficientes, acceder a oportunidades laborales y construir una mayor estabilidad económica.

La educación financiera sí importa, pero no hace milagros

Aclarar los límites de la educación financiera no significa renunciar a ella. Por el contrario, permite reconocer por qué es necesaria y cómo puede contribuir al bienestar de las personas.

PUBLICIDAD

Comprender el funcionamiento de una tarjeta de crédito puede evitar que una deuda se vuelva inmanejable. Comparar productos financieros ayuda a identificar costos, comisiones y condiciones desfavorables. Conocer los riesgos de una inversión puede prevenir pérdidas, mientras que entender la importancia de los seguros permite anticipar el impacto económico de una enfermedad, un accidente o la pérdida de ingresos.

Aprender a planear también puede ayudar a que una persona convierta un aumento salarial en ahorro, inversión o patrimonio, en lugar de comprometerlo automáticamente en nuevos gastos.

Estas herramientas importan porque las decisiones financieras tienen consecuencias acumulativas. Una elección informada puede reducir riesgos, evitar costos innecesarios y abrir oportunidades para aprovechar mejor los recursos disponibles.

PUBLICIDAD

Sin embargo, debemos evitar una conclusión equivocada: creer que todas las personas pueden alcanzar los mismos resultados si simplemente aprenden a administrar mejor su dinero.

No todas parten del mismo lugar, cuentan con las mismas oportunidades ni enfrentan los mismos riesgos. Por ello, la educación financiera debe ofrecer herramientas para decidir, no convertirse en un mecanismo para juzgar a quienes viven con recursos insuficientes.

No es lo mismo no ahorrar por desconocer cómo hacerlo que no poder ahorrar porque todo el ingreso se destina a cubrir las necesidades básicas. Tampoco es igual asumir una deuda para financiar un proyecto que recurrir al crédito para comprar alimentos o pagar servicios porque el dinero ya no alcanza.

PUBLICIDAD

Ambas situaciones pueden requerir orientación financiera, pero sus causas y sus posibles soluciones son distintas.

El patrimonio también comienza con la estabilidad

En mi trabajo como asesora patrimonial, una de las ideas que considero fundamentales es que el patrimonio no comienza únicamente cuando una persona invierte o compra una propiedad.

También comienza cuando puede construir cierta estabilidad, proteger lo que ha conseguido y tomar decisiones pensando más allá de la siguiente quincena.

Ese proceso requiere ingresos que permitan cubrir las necesidades esenciales, posibilidades reales de ahorro, acceso a instrumentos financieros adecuados y mecanismos de protección frente a riesgos que podrían desestabilizar a una familia.

También necesita información comprensible, instituciones confiables y oportunidades para desarrollar capacidades que permitan tomar decisiones con mayor seguridad.

Desde esta perspectiva, la educación financiera puede ser una herramienta para fortalecer la autonomía económica, siempre que se acompañe de condiciones que permitan aprovechar sus beneficios. No basta con enseñar a elaborar un presupuesto si los ingresos son insuficientes para cubrir los gastos indispensables; tampoco basta con recomendar el ahorro cuando no existe margen para separar una parte del dinero sin comprometer la alimentación, la vivienda o la salud.

El reto consiste en reconocer que las decisiones individuales y las condiciones estructurales no son excluyentes. Una persona necesita herramientas para administrar sus recursos, pero también requiere oportunidades para generar ingresos suficientes, acceder a servicios básicos y protegerse ante situaciones que pueden poner en riesgo su estabilidad.

Erradicar la pobreza exige mirar más allá del presupuesto

En el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, la reflexión debe ir más allá de los consejos para gastar menos, ahorrar más o evitar las deudas.

La educación financiera forma parte de la solución porque permite tomar decisiones informadas y reducir riesgos. Sin embargo, no puede sustituir las políticas públicas, las oportunidades de empleo digno, el acceso a la educación y la salud, ni las condiciones necesarias para que las familias mejoren sus ingresos.

Enseñar a administrar el dinero es una responsabilidad importante. Garantizar que las personas tengan oportunidades reales para construir una vida digna también lo es.

La pobreza no se explica únicamente por la manera en que alguien utiliza sus recursos. Por eso, tampoco puede combatirse exclusivamente con recomendaciones financieras.

La pregunta no debería ser solo si las personas saben administrar su dinero, sino si cuentan con los recursos y las oportunidades para hacerlo de una manera que les permita vivir mejor.

Porque aprender a administrar lo que tenemos puede ayudarnos a tomar mejores decisiones. Pero para construir estabilidad, proteger el patrimonio y ampliar las oportunidades, también necesitamos que los ingresos alcancen y que las condiciones sociales permitan avanzar.

La educación financiera puede enseñar a decidir mejor; erradicar la pobreza exige, además, que existan condiciones para que esas decisiones puedan transformar la vida de las personas.