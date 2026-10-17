Raúl Araiza se entera en Hoy de la operación de su hermano Armando: “No me dijo”

(Instagram)

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Raúl Araiza se enteró en pleno programa Hoy de que su hermano Armando Araiza fue sometido a una operación. El conductor recibió la noticia mientras sus compañeros comentaban una publicación del actor en Instagram y buscó comunicarse de inmediato con él para conocer su estado.

La conversación ocurrió cuando en una reciente emisión pasaron una nota en la que explicaban que el familiar del conductor de Televisa había sido operado.

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Raúl Araiza reaccionó con sorpresa y admitió que no había recibido el aviso directamente de su hermano.

“Ahorita le hablo al gordito”, dijo el conductor al aire, antes de que una de sus compañeras le aclarara que se referían a Armando Araiza.

Así fue el momento en que Raúl Araiza se enteró en Hoy

Durante la charla, Raúl Araiza intentó confirmar el motivo de la intervención. “¿Fue de una hernia, no?”, preguntó luego de escuchar que su hermano había sido operado.

Una de las voces en el foro respondió que se trató de una hernia. El conductor asoció el padecimiento con la rutina física que mantenía Armando Araiza, a quien solía llamar de forma afectuosa “gordito”.

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“Sí, pues es que hace mucho ejercicio Armando, mucho”, comentó Raúl Araiza. Después bromeó sobre la condición física de su hermano y planteó que la lesión pudo estar relacionada con una mancuerna.

Raúl Araiza explicó que Armando no le había contado sobre la operación. “Es que no me dijo el gordo. Tal vez fue un poco de emergencia”, señaló al explicar por qué desconocía la noticia hasta ese momento.

(Foto: Instagram/@negroaraiza)

El conductor agregó que lo buscaría tras enterarse de la publicación. “Ahorita le hablo al gordito”, dijo durante la conversación, mientras sus compañeros mostraron preocupación ante la posibilidad de que se hubiera tratado de un procedimiento urgente.

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Raúl Araiza contó que se encontraba en un compromiso laboral al momento de conocer lo ocurrido. “Yo estaba en el upfront, entonces ahí no había llamada ni nada”, explicó sobre la falta de comunicación con su hermano.

También reconoció que todavía no había revisado por completo la publicación de Armando Araiza. “Es que no he checado”, respondió cuando le preguntaron si el actor lo había etiquetado en Instagram.

El conductor aprovechó el espacio para mandarle un mensaje a su familia. “A mi jefecita le mando muchos besos, a mi gordo mamey”, comentó antes de expresar confianza en que la recuperación de su hermano avanzara sin complicaciones.

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“Pero era, es algo no complicado, gracias a Dios”, sostuvo Raúl Araiza al final de su intervención en Hoy, sin que durante la conversación se dieran más detalles sobre la fecha exacta de la cirugía.

Armando Araiza informó en Instagram que fue operado de una hernia umbilical

La publicación que provocó la reacción de Raúl Araiza apareció en la cuenta de Instagram de Armando Araiza. En una imagen con fondo rosa, el actor comunicó que fue intervenido por una hernia umbilical y que ya se encontraba en casa.

(Instagram)

“Me operaron de una hernia umbilical y, afortunadamente, todo salió muy bien”, escribió Armando Araiza en el mensaje difundido en sus redes sociales.

El actor informó que se sentía bien tras el procedimiento y adelantó que retomaría sus actividades de manera gradual. La captura compartida mostró que la publicación había sido hecha hace 2 días.

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“Ya en casa, me siento bien y voy retomando mis actividades poco a poco”, señaló el hermano de Raúl Araiza en el texto que acompañó su publicación.

Armando Araiza también afirmó que continuaba atendiendo propuestas de trabajo y preparando contenidos, aunque precisó que seguía las indicaciones médicas después de la operación.

“Me siento bien y sigo activo, atendiendo propuestas y preparando nuevos contenidos, siguiendo las indicaciones médicas”, escribió el actor en Instagram.

El mensaje incluyó un agradecimiento para las personas que le enviaron mensajes tras conocerse su estado de salud. El actor utilizó la palabra “REARMANDO” como parte de la frase con la que anunció su regreso paulatino a sus actividades.

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“Gracias por sus mensajes y cariño. ¡Seguimos creando, trabajando y REARMANDO!”, publicó Armando Araiza luego de confirmar que la intervención por la hernia umbilical había salido bien.