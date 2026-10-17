México

Huracán Trudy y frente frío 2 golpean con lluvias torrenciales a México: estos son los estados más afectados

Se prevé un evento de Norte con rachas de hasta 120 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas y Veracruz

Portón metálico cerrado con suelo mojado, árboles tropicales y colinas al fondo bajo un cielo nublado y lluvioso
Huracán Trudy y frente frío 2 en México
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México enfrentará este sábado 17 de octubre de 2026 condiciones meteorológicas adversas por la interacción del frente frío número 2 y el huracán Trudy, con lluvias torrenciales en siete estados, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en las costas del Pacífico y el golfo de México.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que las precipitaciones podrían ocasionar inundaciones, deslaves y desbordamientos de ríos y arroyos.

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De acuerdo con el organismo, el sistema frontal recorrerá el litoral del golfo de México y, en combinación con otros fenómenos atmosféricos, favorecerá las precipitaciones más intensas en Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas. Mientras tanto, el huracán Trudy continuará desplazándose frente a las costas de Michoacán y Colima, con efectos importantes en el occidente del territorio nacional.

Además de las lluvias, la masa de aire polar asociada al frente frío provocará un descenso marcado de las temperaturas en gran parte del país, también se prevé un evento de Norte con rachas de hasta 120 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas y Veracruz, así como en el istmo y golfo de Tehuantepec.

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Estos estados tendrán lluvias torrenciales por el frente frío y Trudy

El pronóstico del SMN contempla precipitaciones de entre 150 y 250 milímetros en las zonas más afectadas. Los estados con lluvias torrenciales son:

  • Jalisco: costa y sur.
  • Colima: distintas regiones del estado.
  • Michoacán: sur y costa.
  • Veracruz: sur.
  • Tabasco: oeste, centro y sur.
  • Oaxaca: norte y este.
  • Chiapas: norte.

También se esperan lluvias intensas en el norte y sureste de Puebla, así como en el suroeste de Guerrero. En Hidalgo, Campeche, Yucatán y Quintana Roo habrá precipitaciones muy fuertes.

Por otra parte, Baja California, Baja California Sur, Sonora, San Luis Potosí, Nayarit y Querétaro registrarán lluvias fuertes. En la Ciudad de México y el Estado de México se pronostican chubascos, al igual que en Durango, Zacatecas, Guanajuato, Tlaxcala y Morelos.

Infografía con mapa meteorológico de México, gráficos sobre lluvias, oleaje y bajas temperaturas con textos informativos sobre alertas estatales.
El Servicio Meteorológico Nacional pronostica lluvias torrenciales de hasta 250 milímetros en siete estados de México debido a los efectos del huracán Trudy y un frente frío. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pronóstico del viento para este 17 de octubre

Las condiciones marítimas también representan un riesgo para las zonas costeras, por lo que el organismo meteorológico pronosticó un evento de Norte con rachas de entre 110 y 120 kilómetros por hora en Tamaulipas, Veracruz y el istmo de Tehuantepec.

En las costas de Veracruz, el oleaje podría alcanzar entre cinco y siete metros de altura, mientras que en Tamaulipas, Tabasco, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y el golfo de Tehuantepec se esperan olas de cuatro a cinco metros.

Además, Trudy generará vientos con rachas de 80 a 90 kilómetros por hora en las costas de Colima y Michoacán, así como condiciones similares en zonas costeras de Guerrero.

Alertan por inundaciones y descenso de temperaturas

El SMN advirtió que las lluvias intensas pueden estar acompañadas de descargas eléctricas y granizo, además de provocar inundaciones, deslaves y crecidas repentinas de ríos y arroyos. Las fuertes ráfagas también podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, mientras que los bancos de niebla reducirían la visibilidad en carreteras y zonas urbanas.

En cuanto al frío, se prevén temperaturas mínimas de entre -5 y 0 grados en zonas serranas de Chihuahua y Durango, y de 0 a 5 grados en regiones elevadas de Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Tamaulipas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Ante este panorama, las autoridades mantienen vigilancia sobre el huracán Trudy y el frente frío número 2, por lo que se recomienda atender los avisos oficiales y las indicaciones de Protección Civil.

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