México

Taquero vive episodio paranormal mientras limpia su negocio en Nuevo León: así quedó grabado

Las imágenes muestran movimientos inesperados dentro del establecimiento mientras el dueño realiza labores de limpieza

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Un video grabado dentro de una taquería de Nuevo León comenzó a circular ampliamente en redes sociales debido a una serie de movimientos inesperados que sorprendieron al trabajador de un establecimiento. La grabación muestra al encargado mientras realiza labores de limpieza, hasta que el trompo de carne al pastor parece girar sin que alguien lo toque.

En las imágenes, el hombre aparece frente a la plancha, retirando con una espátula los restos de grasa y comida acumulados durante la jornada. De fondo se escucha música metal, mientras un trompo de pastor permanece a un costado, aparentemente inmóvil.

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La situación cambia cuando la carne comienza a girar. El taquero interrumpe sus labores, observa lo que sucede y se aparta unos pasos, aparentemente desconcertado por el movimiento.

El trompo de pastor comienza a girar y sorprende al taquero

Mientras algunos usuarios relacionaron el género musical con lo paranormal, otros plantearon que la escena pudo haber sido preparada. (Captura de pantalla)
Mientras algunos usuarios relacionaron el género musical con lo paranormal, otros plantearon que la escena pudo haber sido preparada. (Captura de pantalla)

Después de notar el extraño movimiento, el trabajador toma su teléfono celular y busca comunicarse con uno de sus compañeros mediante el sistema de cámaras de seguridad del negocio.

En ese momento, el hombre dirige la mirada hacia la cámara y pregunta:

“Dani, ¿grabaste esto?”

La frase quedó registrada en el video y se convirtió en uno de los elementos que más llamaron la atención de quienes compartieron las imágenes. El taquero parece querer confirmar si alguien más observó lo que acababa de ocurrir.

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La grabación no ofrece una explicación concluyente sobre por qué el trompo comenzó a girar. Aunque algunos usuarios interpretaron el movimiento como un posible fenómeno paranormal, las imágenes por sí solas no permiten confirmar que se trate de un suceso sobrenatural.

Una jarra blanca cae y aumenta el miedo del trabajador

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

El episodio no termina con el movimiento de la carne. Instantes después, una jarra blanca que se encontraba en la parte posterior del establecimiento cae y comienza a desplazarse, de acuerdo con lo que se aprecia en la grabación.

Al percatarse de lo ocurrido, el hombre voltea en dirección al objeto y deja caer su teléfono. Acto seguido, se aleja del sitio, aunque después regresa para recoger el dispositivo.

Su reacción fue otro de los detalles que generaron comentarios entre los internautas, quienes debatieron sobre lo que pudo haber provocado los movimientos dentro del negocio.

La secuencia, difundida sin una explicación verificable de los hechos, alimentó las especulaciones sobre una posible presencia inexplicable en la taquería. Sin embargo, no se cuenta con información suficiente para establecer si los movimientos tuvieron una causa accidental, mecánica o si la grabación fue preparada.

La música metal también desata comentarios en redes sociales

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Otro aspecto que llamó la atención fue la música que se escucha durante la limpieza del establecimiento. Algunos usuarios relacionaron el género metal con la supuesta actividad paranormal, debido a los estereotipos que históricamente lo han vinculado con temas oscuros o demoníacos.

No obstante, esas asociaciones forman parte de las interpretaciones de los internautas y no constituyen evidencia de que la música haya provocado los movimientos registrados.

Otros usuarios tomaron el episodio con humor y bromearon con que el supuesto fantasma solamente buscaba comer unos tacos al pastor. También hubo quienes cuestionaron la autenticidad de las imágenes y consideraron que la escena pudo haberse organizado para llamar la atención en internet.

El video continúa generando teorías

La grabación reúne varios elementos que despertaron la curiosidad del público: un trompo de carne que comienza a girar, una jarra que termina en el suelo y la reacción de un trabajador que parece no encontrar una explicación inmediata.

Por ahora, el video no permite determinar qué originó los movimientos ni confirmar que haya ocurrido un fenómeno paranormal. Mientras tanto, las imágenes siguen alimentando las bromas, las teorías y las discusiones entre quienes intentan encontrar una explicación a lo sucedido dentro de la taquería de Nuevo León.

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