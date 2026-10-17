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AEW WrestleDream 2026: a qué hora empieza y dónde ver EN VIVO a los mexicanos Andrade, Bandido y Persephone

Los representantes mexicanos tendrán importantes desafíos en Orlando, Florida, con campeonatos en juego y una cartelera que también contará con figuras como Mercedes Moné, Jon Moxley y The Young Bucks

(Cortesía AEW)
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All Elite Wrestling (AEW) celebrará este sábado 17 de octubre una nueva edición de WrestleDream, espectáculo que reunirá a varias estrellas de la lucha libre internacional en la Addition Financial Arena de Orlando, Florida. La función tendrá como atractivo principal una defensa del Campeonato Mundial que promete poner a prueba a Will Ospreay frente a siete adversarios.

El evento también contará con representación mexicana mediante Andrade “El Ídolo”, Bandido y Persephone, quienes afrontarán compromisos importantes en una velada con varios cinturones en disputa. Mercedes Moné, Jon Moxley y The Young Bucks también subirán al cuadrilátero para defender sus respectivos campeonatos.

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¿Cuándo y a qué hora será AEW WrestleDream 2026?

(Cortesía AEW)
(Cortesía AEW)

La cuarta edición de WrestleDream se realizará el sábado 17 de octubre de 2026 en Orlando, Florida. La jornada comenzará con el programa preliminar Tailgate Brawl, antes de dar paso a la cartelera principal.

Estos son los horarios para seguir el espectáculo desde México:

  • Fecha: sábado 17 de octubre de 2026.
  • Sede: Addition Financial Arena, Orlando, Florida.
  • Preliminares: 17:00 horas, tiempo del centro de México.
  • Cartelera principal: 18:00 horas, tiempo del centro de México.
  • Transmisión en México: FOX Sports Premium.

La función forma parte del calendario de grandes eventos de AEW durante 2026 y tendrá enfrentamientos por campeonatos mundiales, nacionales y de parejas, además de rivalidades individuales que buscarán robarse los reflectores.

Will Ospreay expondrá el Campeonato Mundial ante siete rivales

(Foto: Diego Cedrix)
(Foto: Diego Cedrix)

El duelo estelar será una lucha denominada Clockwork Carnage, en la que Will Ospreay defenderá el Campeonato Mundial de AEW ante Samoa Joe, Mike Bailey, Adam Copeland, Konosuke Takeshita, Kazuchika Okada, Ricochet y Darby Allin.

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La estipulación combinará eliminaciones y un sistema de puntuación para definir al ganador, por lo que el campeón tendrá que resistir un desafío con múltiples contendientes. La presencia de figuras con estilos diferentes convertirá este combate en uno de los puntos centrales del espectáculo.

La cartelera también incluirá la defensa del Campeonato Mundial Femenino de Mercedes Moné frente a Thekla, así como el enfrentamiento de Jon Moxley contra Mark Davis por el Campeonato Continental.

Por su parte, The Young Bucks pondrán en juego el Campeonato Mundial de Parejas ante Kyle Fletcher y Kevin Knight.

Andrade, Bandido y Persephone representan a México

(Cortesía AEW)
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Uno de los principales focos de atención para el público mexicano estará en Andrade “El Ídolo”, quien llegará como campeón Nacional de AEW para medirse con Tommaso Ciampa.

El luchador mexicano tendrá la misión de conservar el cinturón ante un rival con experiencia en WWE y NXT. Ciampa consiguió su oportunidad titular después de intervenir en un combate por parejas durante la edición especial de Dynamite del 14 de octubre.

(Cortesía AEW)
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Bandido también afrontará un reto de campeonato. El mexicano unirá fuerzas con Hangman Adam Page y Brody King para enfrentar a Swerve Strickland y The New Level, agrupación integrada por Kofi Kingston y Austin Creed.

El Campeonato Mundial de Tríos estará en juego bajo la modalidad de dos de tres caídas, una estipulación tradicional de la lucha libre mexicana que exige ganar dos caídas para llevarse la victoria.

(Cortesía AEW)
(Cortesía AEW)

Persephone completará la presencia mexicana en la cartelera principal al defender el Campeonato TBS frente a Dani Luna, Queen Aminata y Hyan en una lucha de cuatro esquinas. La mexicana tendrá que superar a tres rivales en un mismo combate para conservar el título.

Cartelera completa de AEW WrestleDream 2026

Estos son los enfrentamientos anunciados para la función principal:

  • Campeonato Mundial de AEW: Will Ospreay (c) vs. Samoa Joe vs. Mike Bailey vs. Adam Copeland vs. Konosuke Takeshita vs. Kazuchika Okada vs. Ricochet vs. Darby Allin.
  • Campeonato Mundial Femenino de AEW: Mercedes Moné (c) vs. Thekla.
  • Campeonato Mundial de Parejas de AEW: The Young Bucks (c) vs. Kyle Fletcher y Kevin Knight.
  • Campeonato Continental de AEW: Jon Moxley (c) vs. Mark Davis.
  • Campeonato Mundial de Tríos de AEW: Swerve Strickland y The New Level (c) vs. Hangman Adam Page, Bandido y Brody King, a dos de tres caídas.
  • Campeonato Nacional de AEW: Andrade “El Ídolo” (c) vs. Tommaso Ciampa.
  • Campeonato TBS de AEW: Persephone (c) vs. Dani Luna vs. Queen Aminata vs. Hyan.
  • Combate individual: Chris Jericho vs. Nick Wayne.

En las preliminares de Tailgate Brawl también están programados FTR contra Motor City Machine Guns, primer encuentro de una serie al mejor de cinco, y Sisters of Sin frente a Divine Dominion.

Con varios campeonatos en juego y una importante presencia mexicana, WrestleDream 2026 ofrecerá una jornada cargada de enfrentamientos para los aficionados que sigan la función desde México.

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