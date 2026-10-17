México

Receta fácil de mole negro casero para el altar: el ingrediente secreto para que te quede como de pueblo

Esta icónica salsa tradicional requiere tatemar bien los chiles y semillas en el comal, moliendo todo hasta lograr un brillo terso e inolvidable

Un plato de barro con mole negro y arroz está rodeado de velas, flores de cempasúchil, pan de muerto y fotos en un altar.
El mole negro es una de las salsas más representativas de la gastronomía mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El mole negro es una salsa tradicional de Oaxaca preparada con chiles secos, jitomate, tomatillo, frutos secos, especias y chocolate.

Esta versión casera reúne los ingredientes esenciales para lograr una salsa espesa, aromática y con el característico sabor ahumado.

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Para darle ese toque tradicional, el secreto está en tostar muy bien los chiles, las semillas y la tortilla, sin dejar que se quemen por completo.

Un plato de barro con mole poblano y ajonjolí, un canasto con tortillas de maíz y un vaso con agua de jamaica sobre una mesa de madera.
La tradición acostumbra servir el mole como le gustaba a la persona fallecida en vida, con bebidas, tortillas y detalles al gusto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mole se puede servir solo, con pollo, guajolote, arroz rojo o tortillas en el altar de Día de Muertos.

Receta de mole negro

El mole negro se prepara con una mezcla de chiles tatemados, ingredientes tostados y chocolate oaxaqueño.

Después, todo se muele con caldo de pollo y se cocina lentamente en manteca hasta obtener una salsa espesa y brillante.

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El mismo mole se puede utilizar para diferentes recetas y versiones, como las enchiladas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La clave para que tenga sabor casero está en tostar cada ingrediente por separado y mover la preparación durante la cocción para evitar que se pegue.

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Tiempo de preparación

El tiempo total es de 4 horas aproximadamente.

  • Preparación (tostado, remojo y molienda de ingredientes): 2 horas.
  • Cocción (fritura de la pasta y cocción final): 2 horas.
Algunas recetas tradicionales agregan piloncillo, y cada familia puede tener una versión diferente. (Foto: Gobierno de México)
Algunas recetas tradicionales agregan piloncillo, y cada familia puede tener una versión diferente. (Foto: Gobierno de México)

Ingredientes

  1. 20 chiles secos variados (chilhuacles, mulatos y pasilla), sin semilla
  2. 1/2 taza de semillas de chile reservadas
  3. 2 cebollas blancas
  4. 7 dientes de ajo
  5. 3 jitomates
  6. 8 tomatillos
  7. 1/2 kilo de manteca de cerdo
  8. 1 plátano macho, en rodajas
  9. 1 tortilla de maíz, quemada
  10. 1/2 pan de yema, tostado. (Si no hay, puede ser telera o bolillo)
  11. 1 taza de frutos secos variados (ajonjolí, cacahuate, almendra, pepita y pasita), tostados
  12. Especias secas (1 cucharadita de clavo de olor, 4 anís estrella, 1 cucharadita de pimienta gorda, 2 rajas de canela, 1 cucharadita de comino y 1 cucharadita de nuez moscada), tostadas
  13. Hierbas de olor (1 cucharadita de tomillo, 1 cucharada de orégano, 1 cucharadita de mejorana y 1 hoja de laurel)
  14. 6 tazas de caldo de pollo
  15. 80 gramos de chocolate oaxaqueño
  16. 3 hojas de aguacate
  17. 3 cucharadas de azúcar
  18. Sal al gusto
Chiles secos, jitomates, semillas, pasas, cacahuates, un bolillo, especias, cebollas, tortilla, ajos, tabletas de chocolate y azúcar sobre madera.
Si el pan de yema no puede conseguirse, se puede utilizar una telera o bolillo en su lugar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer mole negro, paso a paso

1. Sobre un comal, tatema los chiles sin que se quemen del todo. Tuesta las semillas de chile hasta que doren bien y retíralas del fuego: este paso es el secreto del sabor ahumado típico.

2. Remoja los chiles y las semillas en agua caliente y después en agua fría. Escurre bien.

3. Licúa los chiles y las semillas con un poco del agua de remojo hasta obtener una pasta tersa. Reserva.

4. En el mismo comal, tatema la cebolla, el ajo, los jitomates y los tomatillos hasta que estén suaves. Licúa hasta formar una mezcla homogénea y reserva por separado.

5. Calienta un poco de manteca en una olla. Fríe el plátano macho, la tortilla quemada y el pan de yema hasta dorar ligeramente.

6. Agrega los frutos secos, las especias y las hierbas de olor tostadas. Deja enfriar un momento.

7. Transfiere todo lo frito a la licuadora junto con el caldo de pollo. Licúa hasta que quede completamente liso, sin grumos, para lograr una textura sedosa.

8. Calienta el resto de la manteca a fuego alto. Fríe la pasta de chile durante 15 minutos, moviendo constantemente para que no se pegue.

9. Incorpora la mezcla de tomate, tomatillo, cebolla y ajo. Cocina unos minutos más.

10. Añade el chocolate oaxaqueño y deja que se disuelva por completo. Agrega las hojas de aguacate, el azúcar y la sal.

11. Si la pasta queda muy espesa, agrega más caldo de pollo poco a poco hasta que la manteca comience a separarse en la superficie, señal de que el mole está en su punto.

12. Mueve de vez en cuando para evitar que se pegue al fondo. Cocina a fuego bajo hasta lograr una consistencia espesa y brillante.

13. Retira las hojas de aguacate antes de servir sobre pollo o guajolote cocido.

Mujer con delantal remueve una salsa oscura en una olla sobre la estufa, con recipientes de chiles secos, semillas de sésamo y chocolate.
Cocinar la pasta a fuego bajo durante 2 horas permite que los sabores se concentren. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

  • Esta receta rinde para 10 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 420 kcal
  • Proteínas: 8 gramos
  • Grasas: 28 gramos
  • Carbohidratos: 26 gramos
  • Fibra: 5 gramos
  • Sodio: 480 miligramos
Piezas de ave con salsa de mole y ajonjolí, acompañadas de arroz y tortillas en un plato de cerámica artesanal sobre una mesa de madera.
Los chiles chilhuacles, mulatos y pasilla son la base aromática de esta salsa oaxaqueña. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La pasta de mole negro se conserva en refrigeración hasta 7 días en un recipiente hermético.

Mujeres con delantales sirven mole desde cazuelas de barro en una carpa adornada con tiras de papel picado y puestos de comida.
En temporada de Día de Muertos el mole negro también se puede encontrar ya preparado y listo para vender. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Congelada, se mantiene en buen estado hasta 3 meses, una práctica común entre las familias oaxaqueñas que preparan grandes cantidades para todo el año.

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