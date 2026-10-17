Receta fácil de mole negro casero para el altar: el ingrediente secreto para que te quede como de pueblo

El mole negro es una de las salsas más representativas de la gastronomía mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El mole negro es una salsa tradicional de Oaxaca preparada con chiles secos, jitomate, tomatillo, frutos secos, especias y chocolate.

Esta versión casera reúne los ingredientes esenciales para lograr una salsa espesa, aromática y con el característico sabor ahumado.

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Para darle ese toque tradicional, el secreto está en tostar muy bien los chiles, las semillas y la tortilla, sin dejar que se quemen por completo.

La tradición acostumbra servir el mole como le gustaba a la persona fallecida en vida, con bebidas, tortillas y detalles al gusto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mole se puede servir solo, con pollo, guajolote, arroz rojo o tortillas en el altar de Día de Muertos.

Receta de mole negro

El mole negro se prepara con una mezcla de chiles tatemados, ingredientes tostados y chocolate oaxaqueño.

Después, todo se muele con caldo de pollo y se cocina lentamente en manteca hasta obtener una salsa espesa y brillante.

El mismo mole se puede utilizar para diferentes recetas y versiones, como las enchiladas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La clave para que tenga sabor casero está en tostar cada ingrediente por separado y mover la preparación durante la cocción para evitar que se pegue.

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Tiempo de preparación

El tiempo total es de 4 horas aproximadamente.

Preparación (tostado, remojo y molienda de ingredientes): 2 horas.

Cocción (fritura de la pasta y cocción final): 2 horas.

Algunas recetas tradicionales agregan piloncillo, y cada familia puede tener una versión diferente. (Foto: Gobierno de México)

Ingredientes

20 chiles secos variados (chilhuacles, mulatos y pasilla), sin semilla 1/2 taza de semillas de chile reservadas 2 cebollas blancas dientes de ajo 3 jitomates 8 tomatillos 1/2 kilo de manteca de cerdo 1 plátano macho, en rodajas 1 tortilla de maíz, quemada 1/2 pan de yema, tostado. (Si no hay, puede ser telera o bolillo) 1 taza de frutos secos variados (ajonjolí, cacahuate, almendra, pepita y pasita), tostados Especias secas (1 cucharadita de clavo de olor, 4 anís estrella, 1 cucharadita de pimienta gorda, 2 rajas de canela, 1 cucharadita de comino y 1 cucharadita de nuez moscada), tostadas Hierbas de olor (1 cucharadita de tomillo, 1 cucharada de orégano, 1 cucharadita de mejorana y 1 hoja de laurel) 6 tazas de caldo de pollo 80 gramos de chocolate oaxaqueño 3 hojas de aguacate 3 cucharadas de azúcar Sal al gusto

Si el pan de yema no puede conseguirse, se puede utilizar una telera o bolillo en su lugar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer mole negro, paso a paso

1. Sobre un comal, tatema los chiles sin que se quemen del todo. Tuesta las semillas de chile hasta que doren bien y retíralas del fuego: este paso es el secreto del sabor ahumado típico.

2. Remoja los chiles y las semillas en agua caliente y después en agua fría. Escurre bien.

3. Licúa los chiles y las semillas con un poco del agua de remojo hasta obtener una pasta tersa. Reserva.

4. En el mismo comal, tatema la cebolla, el ajo, los jitomates y los tomatillos hasta que estén suaves. Licúa hasta formar una mezcla homogénea y reserva por separado.

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5. Calienta un poco de manteca en una olla. Fríe el plátano macho, la tortilla quemada y el pan de yema hasta dorar ligeramente.

6. Agrega los frutos secos, las especias y las hierbas de olor tostadas. Deja enfriar un momento.

7. Transfiere todo lo frito a la licuadora junto con el caldo de pollo. Licúa hasta que quede completamente liso, sin grumos, para lograr una textura sedosa.

8. Calienta el resto de la manteca a fuego alto. Fríe la pasta de chile durante 15 minutos, moviendo constantemente para que no se pegue.

9. Incorpora la mezcla de tomate, tomatillo, cebolla y ajo. Cocina unos minutos más.

10. Añade el chocolate oaxaqueño y deja que se disuelva por completo. Agrega las hojas de aguacate, el azúcar y la sal.

11. Si la pasta queda muy espesa, agrega más caldo de pollo poco a poco hasta que la manteca comience a separarse en la superficie, señal de que el mole está en su punto.

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12. Mueve de vez en cuando para evitar que se pegue al fondo. Cocina a fuego bajo hasta lograr una consistencia espesa y brillante.

13. Retira las hojas de aguacate antes de servir sobre pollo o guajolote cocido.

Cocinar la pasta a fuego bajo durante 2 horas permite que los sabores se concentren. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde para 10 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 420 kcal

Proteínas: 8 gramos

Grasas: 28 gramos

Carbohidratos: 26 gramos

Fibra: 5 gramos

Sodio: 480 miligramos

Los chiles chilhuacles, mulatos y pasilla son la base aromática de esta salsa oaxaqueña. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La pasta de mole negro se conserva en refrigeración hasta 7 días en un recipiente hermético.

En temporada de Día de Muertos el mole negro también se puede encontrar ya preparado y listo para vender. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Congelada, se mantiene en buen estado hasta 3 meses, una práctica común entre las familias oaxaqueñas que preparan grandes cantidades para todo el año.