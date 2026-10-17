México

César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua, es detenido tras investigación por el caso CIA

Tras un operativo para desmantelar un narcolaboratorio, dos de los involucrados fallecieron en un accidente junto con elementos mexicanos y otros dos fueron expulsados del país tras los hechos

El exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, llega a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) de México para ser interrogado sobre la muerte de dos agentes de la CIA en un accidente automovilístico, ocurrido tras un operativo de seguridad para desmantelar un laboratorio de drogas el mes pasado en Guachochi. Ciudad Juárez, México, 27 de mayo de 2026. REUTERS/Jose Luis Gonzalez
El exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, llega a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) de México para ser interrogado sobre la muerte de dos agentes de la CIA en un accidente automovilístico, ocurrido tras un operativo de seguridad para desmantelar un laboratorio de drogas el mes pasado en Guachochi. Ciudad Juárez, México, 27 de mayo de 2026. REUTERS/Jose Luis Gonzalez
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La mañana de este sábado, César Jáuregui Moreno fue detenido durante un operativo policiaco en el cruce de la avenida La Cantera y el Periférico de la Juventud, en el estado de Chihuahua. El exfiscal general del estado estaría relacionado con una orden de aprehensión por presuntos delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición.

La información preliminar recabada por medios locales también se menciona a otro exfuncionario, Guillermo Arturo Zuary Portillo, quien fungió como ex fiscal de Operaciones Estratégicas, sin embargo as autoridades aún no confirman la detención ni los detalles del caso.

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César Jáuregui Moreno, quien fuera titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua, compareció el pasado 2 de junio como testigo en el caso de las averiguaciones en el caso del laboratorio clandestino en el municipio de Morelos, hecho que destapó presuntas operaciones de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en el país.

“En la indagatoria que se sigue con motivo de delitos contra la seguridad nacional y el ejercicio ilícito del servicio público, fue recabada la entrevista ministerial como testigo del exfiscal general del Estado de Chihuahua”, es parte de lo informado por el vocero de la Fiscalía General de la República (FGR), Ulises Lara López.

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En un mensaje a medios compartido el 2 de junio, la FGR destacó que la participación del ex funcionario estatal aportó “información relevante” para esclarecer lo ocurrido en la sierra del Pinal.

Avances en la investigación de un laboratorio clandestino ubicado en la Sierra del Pinal, Chihuahua, la indagatoria incluye una entrevista ministerial al exfiscal general del estado como testigo. También se aborda la recepción de informes sobre presuntas actividades de agentes extranjeros y el progreso en el desmantelamiento del laboratorio.

Muere director de AEI y dos agentes estadounidenses en accidente tras regresar de un laboratorio clandestino en Chihuahua
Los dos agentes fallecidos en el accidente (FGE Chihuahua)

Fiscalía de Chihuahua aportó datos sobre las actividades de agentes extranjeros

Aunado a lo anterior, la institución encabezada por Ernestina Godoy ha recibido informes de la Fiscalía de Chihuahua respecto a posibles actividades de agentes extranjeros realizadas antes del operativo que derivó en el hallazgo del laboratorio.

“Se han recibido más de ciento veinte diligencias, entre las que se encuentran cerca de 60 entrevistas”, agregó Lara López durante su participación.

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que los agentes de la CIA entraron legalmente a México, pero sin acreditación

Asimismo, el funcionario destacó que debido al volumen de los indicios hallados en el lugar, las acciones de desmantelamiento de las instalaciones continúan.

Ulises Lara agregó que son realizados estudios de inteligencia relacionados con la posible conexión de los hallazgos con los objetos incautados en la zona donde está el laboratorio, además de los antecedentes de uso de los mismos.

Cabe recordar que el pasado 4 de mayo la FGR informó sobre el llamado a declarar para casi 50 personas que participaron en el operativo que derivó en el aseguramiento del laboratorio clandestino de Chihuahua.

Fue el pasado 27 de abril que César Jáuregui renunció a su cargo como fiscal general de Chihuahua. En dicha ocasión el hombre reconoció inconsistencias en la información compartida por las autoridades estatales en un primer momento, además de omisiones en los mecanismos de control y comunicación dentro de la Fiscalía estatal.

CIA laboratorios Chihuahua
Foto: Especial / CIA

Mientras que el 18 de mayo pasado la FGR informó sobre las entrevistas a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) como parte de las indagatorias.

“Esta Fiscalía General de la República se encuentra en el proceso para obtener la identidad de la o las personas propietarias, posesionarias o usufructuarias del inmueble en el que se localizó la instalación clandestina, así como la identificación de posibles empresas proveedoras”, expuso Lara López en su mensaje.

Los informes de las autoridades confirmaron la muerte de cuatro personas, dos agentes de seguridad mexicanos y dos personas pertenecientes al personal de la Embajada de los EEUU, según compartió el propio embajador Ronald Johnson. Posteriormente fue revelado que serían elementos de la CIA.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló el pasdo 27 de mayo que solicitaron la expulsión de los dos agentes de la CIA que participaron en el hallazgo de un narcolaboratorio en el municipio de Morelos, en Chihuahua.

Avances en la investigación de un laboratorio clandestino ubicado en la Sierra del Pinal, Chihuahua, la indagatoria incluye una entrevista ministerial al exfiscal general del estado como testigo. También se aborda la recepción de informes sobre presuntas actividades de agentes extranjeros y el progreso en el desmantelamiento del laboratorio.

Durante la conferencia de prensa matutina, la mandataria fue cuestionada sobre lo sucedido con los dos agentes de la CIA que no se vieron involucrados en el accidente automovilístico donde murieron otros dos elementos de la misma agencia estadounidense.

Al respecto, dijo que fue solicitado que dejaran el país debido a que no contaban con la acreditación requerida por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para colaborar en materia de seguridad.

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