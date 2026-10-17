Abraham Ancer y una nueva oportunidad en el DP World Tour

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El golf mundial está a las puertas de una transformación que podría redefinir el panorama profesional en 2027. La incertidumbre sobre el futuro de LIV Golf, sumada a las decisiones de varios jugadores de buscar nuevos horizontes, abre la posibilidad de que el DP World Tour protagonice una de las temporadas más atractivas de su historia reciente.

Abraham Ancer busca una nueva etapa en el golf europeo

En medio de este reacomodo, hay un nombre que merece especial atención: Abraham Ancer. El mexicano no continuará en LIV Golf y tiene previsto competir en el circuito europeo el próximo año. Su decisión llega después de cuatro temporadas en la liga saudí, justo cuando el futuro de varios de sus protagonistas comienza a tomar un rumbo distinto.

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Ancer no es un nombre más en esta historia. En 2021 conquistó el WGC-FedEx St. Jude Invitational, uno de los triunfos más importantes de un golfista mexicano en la era moderna. Aquella victoria confirmó que el tamaulipeco tenía el talento y la capacidad para competir de tú a tú con los mejores del mundo y vencerlos.

Ahora, la posibilidad de disputar una temporada centrada en el DP World Tour representa un desafío diferente: construir una nueva etapa en un circuito con una larga tradición, campos emblemáticos y torneos que conectan distintas culturas y formas de entender el golf.

El DP World Tour podría reunir a nuevas figuras en 2027

Y Abraham podría no estar solo. Los movimientos recientes en torno a LIV Golf han alimentado las expectativas de una temporada europea con figuras de primer nivel que buscan alternativas para dar continuidad a sus carreras. Entre los nombres mencionados en distintos reportes figuran Jon Rahm, David Puig, Adrian Meronk y Thomas Pieters.

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Abraham Ancer buscará abrir una nueva etapa en su carrera profesional en 2027, con el DP World Tour como posible escenario para volver a destacar en el golf internacional

El DP World Tour, por su parte, ha endurecido su postura de cara a 2027 y ha advertido que los jugadores que se comprometan con LIV Golf 2.0 no podrán conservar su membresía europea. Esta posición obliga a tomar decisiones estratégicas y convierte cada movimiento en una pieza clave para el futuro del golf profesional.

Más rivalidades y competencia para los aficionados

Para los aficionados, la expectativa es clara: más figuras, nuevas rivalidades y enfrentamientos que, hasta hace poco, parecían difíciles de imaginar dentro de una misma competencia. Un DP World Tour fortalecido podría recuperar parte del protagonismo que ha perdido en medio de la fragmentación del golf mundial.

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La posibilidad de que jugadores de alto nivel coincidan en el circuito europeo también elevaría el interés por sus torneos y ofrecería nuevos incentivos para seguir una temporada que podría marcar un punto de inflexión en la estructura del golf profesional.

Abraham Ancer, un referente para el golf mexicano

Para México, el interés es todavía mayor. Ancer tiene ante sí la oportunidad de consolidarse nuevamente como uno de los principales referentes nacionales en el escenario internacional. Su regreso a un calendario europeo también podría abrirle nuevas posibilidades competitivas y devolverlo al centro de la conversación entre los aficionados mexicanos.

Abraham Ancer buscará abrir una nueva etapa en su carrera profesional en 2027, con el DP World Tour como posible escenario para volver a destacar en el golf internacional

La temporada 2027 todavía tiene muchas piezas por acomodar. Sin embargo, el DP World Tour se encuentra ante la posibilidad de reunir talento, historias y rivalidades en un momento decisivo para este deporte. El desenlace dependerá de las decisiones que tomen los jugadores y de la capacidad del circuito para capitalizar esta etapa de cambios.

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Para los mexicanos, habrá una razón adicional para seguir cada torneo: Abraham Ancer. Si el tamaulipeco consigue transformar este cambio de rumbo en una nueva etapa de éxitos, su historia no solo enriquecerá el circuito europeo, sino que también volverá a colocar a México en un lugar destacado dentro de la conversación internacional del golf.