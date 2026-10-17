Monterrey vs Pachuca: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el último partido de la Jornada 12 de la Liga MX

Tuzos y Rayados se miden este fin de semana para intentar escalar posiciones de cara a la parte final del Apertura 2026 previo a la liguilla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Estadio BBVA será el escenario donde el Club de Fútbol Monterrey y el Club de Fútbol Pachuca colisionen en la décimo segunda fecha de la competencia en uno de los encuentros más esperados de esta jornada.

Con el torneo regular entrando a su fase más apretada, la margen de error para ambas instituciones se ha reducido drásticamente. Mientras la plantilla regiomontana busca afianzarse entre los puestos que otorgan boleto directo a la Liguilla y pelear por la cima del campeonato, el conjunto hidalguense llega con la urgencia absoluta de sumar de a tres para mantenerse con vida en las posiciones de Play-In y evitar una eliminación prematura que significaría un duro revés para la institución.

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Ambos equipos están urgidos de puntos y quieren salir de la J12 con una victoria. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

¿Cómo llega Pachuca?

Los Tuzos del Pachuca se presentan a este duro compromiso sumergidos en una etapa de marcada irregularidad futbolística. El conjunto hidalguense ha tenido serias dificultades para mantener una racha positiva de resultados en el torneo local, lo que los ha dejado rezagados en la clasificación general y con poca margen de maniobra en las fechas restantes.

La escuadra hidalguense necesita recuperar la contundencia ofensiva que la caracterizó en semestres anteriores si aspira a rascar puntos de una de las canchas más complicadas del país.

En sus compromisos previos al parón por las selecciones nacionales, el cuadro dirigido por su cuerpo técnico no logró afianzar la solidez defensiva que solía caracterizarlo, concediendo anotaciones clave que les costaron unidades valiosas tanto de local como de visitante. La pausa de la Fecha FIFA sirvió como un espacio de reestructuración táctica donde el estratega buscó afinar detalles en la generación de juego y recuperar la contundencia de sus atacantes.

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Para Pachuca, el duelo en la Sultana del Norte no es solo un partido más de la fase regular; representa la oportunidad perfecta para dar un golpe sobre la mesa, dar la sorpresa en calidad de visitante y catapultarse anímicamente para encarar el cierre del Apertura.

Los Tuzos no han tenido el rendimiento que esperaban en el Apertura 2026, por lo que ahora están obligados a ganar de visita. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

¿Cómo llega Rayados al partido?

Por su parte, los Rayados de Monterrey afrontan este encuentro situados en la parte alta de la tabla de posiciones, manteniéndose firmes en la lucha por conseguir la clasificación directa a la fiesta grande del fútbol mexicano. Sin embargo, el equipo dirigido por Matías Almeyda sabe que no puede ceder terreno, pues la competencia en el pelotón de arriba se mantiene sumamente ajustada.

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La Pandilla cuenta con una de las plantillas más ricas en calidad individual y profundidad del continente, encabezada por figuras de peso internacional en zona de creación y ataque. A pesar de haber dejado escapar algunos puntos en sus salidas más recientes antes de la pausa internacional, Monterrey se mantiene impenetrable como local en el Estadio BBVA, donde ha convertido su cancha en un auténtico fortín para los rivales que la visitan.

Para los albiazules, obtener el triunfo ante su afición es una obligación no solo para mantener el ritmo de los punteros del campeonato, sino también para llegar con el viro anímico al tope de cara a los compromisos de alta exigencia que encararán en el cierre del calendario regular.

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El club regiomontano quiere aprovechar su localía para ganar los tres puntos. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

¿Cuándo, a qué hora y dónde ver el partido?

Para todos los aficionados que deseen seguir en vivo y en directo las acciones de este apasionante cotejo de la Jornada 12 entre Rayados y Tuzos, compartimos la información completa de programación:

Encuentro: Monterrey vs. Pachuca

Fase: Jornada 12 del Torneo Apertura (Liga MX)

Fecha: Sábado 18 de octubre de 2026

Horario: 19:05 horas (Tiempo del Centro de México, CST)

Sede: Estadio BBVA (Guadalupe, Nuevo León)

Transmisión por televisión abierta: Canal 5 (Televisa)

Transmisión por televisión de paga: TUDN

Transmisión por streaming online: ViX Premium