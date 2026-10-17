México

Bebé mexicano celebra su primer cumpleaños disfrazado del Dr. Simi y su reacción al quitarse la cabeza se vuelve viral

La fiesta familiar tuvo un invitado muy especial: el propio festejado convertido en una versión pequeña del personaje más conocido de Farmacias Similares, gracias a una creación casera de su hermano mayor

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Una fiesta infantil en México terminó convirtiéndose en una escena viral gracias a la creatividad de un hermano mayor y a un pequeño que se robó la atención de todos los invitados. Durante la celebración de su primer cumpleaños, un bebé apareció vestido como una versión miniatura del Dr. Simi, el popular personaje que identifica a Farmacias Similares.

La ocurrencia quedó registrada en un video que comenzó a circular en redes sociales, particularmente en X, donde los usuarios reaccionaron al peculiar atuendo del festejado. En lugar de limitarse a los tradicionales adornos, el pastel y las piñatas, la reunión familiar tuvo como protagonista al pequeño disfrazado con una bata y una enorme cabeza inspirada en la conocida mascota.

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Detrás de la creación estuvo su hermano mayor, Chochito Yunior, quien elaboró el traje para darle un toque especial a la celebración. El resultado fue un disfraz casero que convirtió al bebé en una especie de Dr. Simi en miniatura.

El disfraz del Dr. Simi sorprendió a los invitados

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

En el video se observa al cumpleañero con el atuendo inspirado en el personaje de Farmacias Similares. La cabeza de gran tamaño y la bata blanca le daban una apariencia similar a la de la popular botarga que suele aparecer en campañas publicitarias, eventos y celebraciones.

La elección del disfraz llamó la atención por tratarse de una figura ampliamente reconocida en México. Sin necesidad de una producción elaborada, la familia consiguió que el pequeño tuviera una participación especial durante su primer aniversario.

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Sin embargo, el momento que terminó por destacar en la grabación llegó cuando el bebé comenzó a quitarse la enorme cabeza del traje. Al descubrir su rostro, los asistentes reaccionaron con aplausos y sonrisas, celebrando la sorpresa que les había preparado el pequeño.

La escena convirtió una fiesta familiar en un recuerdo particular y despertó comentarios positivos entre quienes encontraron el video en internet.

Chochito Yunior preparó el atuendo para su hermanito

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

La historia también llamó la atención por la participación de Chochito Yunior, el hermano mayor del cumpleañero, quien se encargó de elaborar el disfraz.

El detalle le dio un significado especial al atuendo, pues no se trató simplemente de comprar un traje comercial, sino de preparar una creación pensada para la ocasión. La iniciativa permitió que el bebé tuviera una apariencia diferente durante su celebración y que su familia compartiera un momento que rápidamente despertó interés en redes sociales.

La combinación entre la edad del festejado, el tamaño de la máscara y su reacción al descubrirse el rostro fue uno de los aspectos que más comentarios provocó.

Aunque la grabación no requiere grandes efectos ni una puesta en escena compleja, la espontaneidad del momento fue suficiente para atraer la atención de los internautas.

¿Por qué el Dr. Simi es tan popular en México?

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

El Dr. Simi es el personaje asociado con Farmacias Similares y se ha convertido en una figura reconocible de la cultura popular mexicana. Su imagen aparece en anuncios, materiales promocionales y botargas que suelen animar eventos públicos.

En años recientes, el personaje también ha ganado notoriedad por los muñecos que el público lanza a artistas durante conciertos, una práctica que lo ha llevado a escenarios nacionales e internacionales.

Su apariencia característica hace que sea una opción reconocible para disfraces y celebraciones, como ocurrió con el bebé mexicano que protagonizó el video viral.

Una fiesta familiar que terminó en redes sociales

El primer cumpleaños del pequeño tuvo un elemento inesperado gracias a la idea de su hermano mayor. La combinación de un disfraz elaborado en casa, la popularidad del Dr. Simi y la reacción de los invitados convirtió la celebración en una escena que llamó la atención de los usuarios.

Más allá del pastel y los adornos, el momento quedó marcado por la sorpresa de descubrir al bebé detrás de la enorme cabeza del personaje. Una idea sencilla terminó regalando risas a los asistentes y una publicación que despertó simpatía en internet.

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