El Museo de las Culturas Populares en Coyoacán tendrá Feria de Día de Muertos con pasarela de catrinas y música

La propuesta, bautizada “No estaban muertos, andaban de parranda...”, se suma a la temporada de festejos que vive la Ciudad de México en torno a esta fecha, con actividades gratuitas pensadas para todas las edades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Museo de Culturas Populares invita a celebrar el Día de Muertos con catrinas, música y feria gratuita en Coyoacán

Catrinas desfilando entre flores de cempasúchil, un concierto de música tradicional y una feria con entrada libre: así se perfila la celebración de Día de Muertos que prepara el Museo Nacional de Culturas Populares, en el corazón de Coyoacán.

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La propuesta, bautizada “No estaban muertos, andaban de parranda...”, se suma a la temporada de festejos que vive la Ciudad de México en torno a esta fecha, con actividades gratuitas pensadas para todas las edades.

El recinto, ubicado en avenida Hidalgo 289, colonia Del Carmen, combinará una pasarela temática y una presentación musical en vivo, dos de los atractivos centrales de la programación.

Video promocional del Museo Nacional de Culturas Populares que anuncia la pasarela «La catrina en cuerpo y color». En el marco de las conmemoraciones del Día de Muertos (Redes sociales)

Fechas y horarios de la feria

Un cartel de la Secretaría de Cultura anuncia la feria de Día de Muertos en el Museo Nacional de Culturas Populares de la Ciudad de México, programada del 29 de octubre al 2 de noviembre. (Museo Nacional de las Culturas Populares)

La feria se desarrollará del 29 de octubre al 2 de noviembre de 2026, con un horario de 11:00 a 19:00 horas.

El acceso será gratuito durante todos los días de actividades. Para consultar el programa completo, el museo puso a disposición su sitio web oficial: mncp.cultura.gob.mx.

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El evento es organizado por la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad (UCUVI), el propio Museo Nacional de Culturas Populares y la asociación Amigos del Museo Nacional de Culturas Populares A.C., con el respaldo del Gobierno de México a través de la Secretaría de Cultura.

Pasarela de catrinas, el 29 de octubre

Un grupo de modelos desfila en una pasarela con vestidos tradicionales y maquillaje de catrina con motivos alusivos al Día de Muertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro de la feria se realizará la actividad “La catrina en cuerpo y color”, una pasarela temática dedicada a esta figura tradicional del Día de Muertos.

La propuesta centra su atención en la vestimenta: busca celebrar la riqueza de los textiles y la indumentaria tradicional mexicana a través de esta figura.

La Catrina, popularizada a partir de la obra del grabador José Guadalupe Posada, funciona como símbolo recurrente de las celebraciones de Día de Muertos en distintos puntos del país, y suele representarse con trajes elaborados, sombreros ornamentados y maquillaje de calavera.

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La actividad está programada para el 29 de octubre a las 13:00 horas, en las instalaciones del Museo Nacional de Culturas Populares, en Coyoacán.

Un cartel de la Secretaría de Cultura anuncia la pasarela «La catrina en cuerpo y color» para el 29 de octubre en el Museo Nacional de Culturas Populares de México. (Museo Nacional de las Culturas Populares)

Concierto de Axolotl Ensamble

Un cartel de la Secretaría de Cultura anuncia el concierto de Axolotl Ensambles para el 30 de octubre de 2026 en el Museo Nacional de Culturas Populares de México. (Museo Nacional de las Culturas Populares)

La feria también contempla una presentación musical a cargo de Axolotl Ensamble, agrupación que se presentará como parte de la programación cultural del recinto.

Según la descripción oficial del museo, el concierto está dedicado a “las raíces y el alma de nuestra cultura”, en una propuesta enfocada en la música tradicional mexicana.

El cartel del evento muestra una variedad de instrumentos asociados a géneros populares, entre ellos guitarra, violín, acordeón y flauta, lo que sugiere un repertorio construido sobre sonoridades folclóricas.

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El concierto está fijado para el 30 de octubre a las 17:00 horas, también en el Museo Nacional de Culturas Populares, con entrada libre.

Otras actividades de Día de Muertos en Coyoacán

La alcaldía también forma parte del circuito de Ofrendas Comunitarias que el Gobierno de la Ciudad de México organiza en distintas demarcaciones ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

La propuesta del museo no es la única celebración que tendrá lugar en la alcaldía durante estas fechas. El centro histórico de Coyoacán figura entre los puntos de la capital donde se instalarán altares y se desarrollarán actividades culturales y gastronómicas vinculadas a la temporada.

La alcaldía también forma parte del circuito de Ofrendas Comunitarias que el Gobierno de la Ciudad de México organiza en distintas demarcaciones, entre ellas Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Venustiano Carranza.

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A pocos kilómetros, el Centro Nacional de las Artes prepara su propia celebración: la XXVI Feria de las Calacas, programada para el 31 de octubre y el 1 de noviembre, con entrada libre y un horario de 10:00 a 20:00 horas.

Esa feria incluirá seis ofrendas seleccionadas en el concurso “Explorar en lo tradicional”, con obras provenientes de Michoacán, Chiapas y Ciudad de México.

El contexto de la temporada en la capital

Entre los eventos de mayor convocatoria figura la Mega Procesión de las Catrinas, prevista para el 25 de octubre sobre Paseo de la Reforma. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

La feria del Museo Nacional de Culturas Populares se enmarca en una agenda amplia de festejos por Día de Muertos que organiza el Gobierno de la Ciudad de México.

Entre los eventos de mayor convocatoria figura la Mega Procesión de las Catrinas, prevista para el 25 de octubre sobre Paseo de la Reforma.

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También se instalará la Ofrenda Monumental del Zócalo, del 29 de octubre al 2 de noviembre, que este año rendirá homenaje a la Catrina de José Guadalupe Posada con una escultura de cartonería de 32 metros de altura.

La capital contará además con “El Camino”, una instalación de iluminación sobre Paseo de la Reforma entre el Ángel de la Independencia y la Puerta de los Leones de Chapultepec, activa desde el 23 de octubre hasta el 8 de noviembre.

El Gobierno de México, a través de la plataforma Visit México, difundió además más de 200 experiencias de Día de Muertos distribuidas en distintos estados del país REUTERS/Raquel Cunha

Otro punto de referencia para la temporada es San Andrés Mixquic, en la alcaldía Tláhuac, donde las celebraciones principales se extienden del 31 de octubre al 2 de noviembre y culminan con La Alumbrada, la noche en que las familias encienden veladoras sobre las tumbas de sus difuntos.

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El Gobierno de México, a través de la plataforma Visit México, difundió además más de 200 experiencias de Día de Muertos distribuidas en distintos estados del país, con Oaxaca, Michoacán, la Ciudad de México y Yucatán entre los destinos señalados como imperdibles para la temporada.

En ese mismo marco nacional, Oaxaca desarrollará su propia agenda de más de 100 actividades culturales, artísticas y gastronómicas del 26 de octubre al 3 de noviembre, bajo el concepto “La fiesta más viva de todas”.

Con este telón de fondo, la feria del Museo Nacional de Culturas Populares se suma como una de las alternativas gratuitas que concentra Coyoacán durante los días centrales de la celebración, entre pasarelas, música y espacios dedicados a las tradiciones populares mexicanas.

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