La inesperada reacción de Victoria Ruffo a las confesiones de José Eduardo Derbez y Paola Dalay sobre posible infidelidad en su noviazgo

José Eduardo y Paola conversaron sobre el inicio de su romance, cuando ambos tenían pareja, a lo que la actriz confesó desconocer esas versiones. (Especial)

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Detrás de las risas y la complicidad que José Eduardo Derbez y Paola Dalay suelen mostrar, surgió un recuerdo que volvió a poner bajo la lupa el inicio de su relación. La pareja habló de los días en que comenzó a escribirse y admitió que ambos tenían un noviazgo en ese momento.

El tema llegó poco después a Victoria Ruffo, quien se encontró con una versión de la historia que, según dejó ver ante la prensa, desconocía por completo.

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Victoria Ruffo reaccionó con sorpresa y humor ante las declaraciones de su hijo sobre el origen de su noviazgo. (Foto: Instagram)

La actriz no quiso entrar en los detalles de la vida amorosa de su hijo, aunque su reacción dejó una de las frases más comentadas: “¡Qué barbaridad!”.

José Eduardo y Paola revelan cómo comenzó su noviazgo

La conversación en Mixologando entre la pareja transcurría en tono relajado hasta que Paola Dalay llevó la charla hacia el momento en que ella y José Eduardo comenzaron a tener contacto. La influencer le recordó que, mientras hablaban por redes sociales, él aún mantenía una relación.

José Eduardo no negó la observación y respondió que Paola también tenía novio. Ella explicó que terminó aquella relación apenas dos días después de iniciar las conversaciones con el actor.

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José Eduardo Derbez y Paola Dalay revelaron que ambos tenían pareja cuando comenzaron a escribirse por redes sociales. (Foto: Instagram/@paodalay_2203)

El contraste llegó cuando Derbez reconoció que su proceso fue distinto. Tras escuchar a Dalay, admitió que él tardó más en cerrar su relación anterior y resumió: “Yo a los tres meses”.

Así, las palabras de ambos no prueban por sí mismas una infidelidad. Entre risas, reproches y frases breves, José Eduardo y Paola expusieron que su historia no arrancó con ambos libres, un detalle que después terminó por llegar hasta Victoria Ruffo.

Victoria Ruffo marca distancia con las confesiones de su hijo: así fue su reacción

Cuando los reporteros le plantearon a Victoria Ruffo que José Eduardo y Paola habían hablado sobre sus parejas anteriores, la actriz reaccionó con una mezcla de sorpresa y humor. Primero preguntó quién había contado la historia y después se mostró incrédula al saber que los propios involucrados la revelaron.

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Ruffo aseguró que no suele recibir ese tipo de confidencias de su hijo. Entre risas, sostuvo que esa distancia le permite vivir tranquila: “Gracias a Dios no y por eso duermo a gusto”.

La actriz aseguró que no suele recibir confidencias sentimentales de José Eduardo y prefiere mantener su tranquilidad. (Foto: Ig @victoriaruffo)

Victoria evitó emitir un juicio sobre las revelaciones de la pareja. Para la actriz, ellos son quienes deben responder por lo que comparten públicamente y por la forma en que cuentan el origen de su vínculo: “Eso es bronca de ellos, ya ellos sabrán qué dicen y qué no dicen”.

Los comentarios de Ruffo que Paola Dalay no olvida

La confesión sobre el inicio del romance no fue el único tema que surgió durante el podcast. Paola Dalay también recordó sus primeras convivencias con la madre de José Eduardo y describió comentarios que, desde su perspectiva, la hicieron sentir incómoda.

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La influencer contó que llegó a una comida usando una camisa ajustada y que la actriz le preguntó si “no había más tela para la camisa”. En otra visita, según relató, Ruffo le sugirió usar color en los labios porque la veía pálida y después cuestionó el labial rojo que se aplicó.

Paola Dalay relata las críticas que recibió de su suegra sobre su vestimenta y su maquillaje durante sus primeras convivencias. (Crédito: IG, paodalay_2203)

Derbez añadió más tensión al momento al señalar durante la charla que su madre podía ser “un poco celosa”. La versión no fue bien recibida por la actriz, quien después negó las anécdotas con una respuesta directa: “Válgame Dios, puras mentiras”.

Paola ha sostenido que la relación con su suegra se mantiene cordial, pese a las anécdotas que compartió sobre sus primeros encuentros. La actriz no quiso prolongar el intercambio; entre risas y distancia, dejó una frase que bajó el telón de la polémica: “Que sean felices, eso es lo importante”.

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