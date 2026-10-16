México

Euro hoy en México: cotización de apertura del 16 de octubre

Este fue el comportamiento del euro durante los primeros minutos de la jornada

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En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 20,67 pesos mexicanos, manteniendo el mismo precio que el cierre previo, con una leve variación al alza de 0,02%, según información de Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance de 0,25, aunque su variación interanual muestra una caída del 2,24%.

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El euro se ha fortalecido frente al peso mexicano en los últimos días, registrando una tendencia positiva durante tres días consecutivos. La volatilidad actual del tipo de cambio euro-peso mexicano se sitúa en 12,4%, significativamente superior a la volatilidad de referencia del 5,99%, lo que indica un contexto de inestabilidad en el mercado.

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