Euro hoy en México: cotización de apertura del 16 de octubre

En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 20,67 pesos mexicanos, manteniendo el mismo precio que el cierre previo, con una leve variación al alza de 0,02%, según información de Dow Jones.
En la última semana, el euro registró un avance de 0,25, aunque su variación interanual muestra una caída del 2,24%.
PUBLICIDAD
El euro se ha fortalecido frente al peso mexicano en los últimos días, registrando una tendencia positiva durante tres días consecutivos. La volatilidad actual del tipo de cambio euro-peso mexicano se sitúa en 12,4%, significativamente superior a la volatilidad de referencia del 5,99%, lo que indica un contexto de inestabilidad en el mercado.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Más Noticias
El Festival del Circo llega gratis a la CDMX con propuestas locales e internacionales: sedes, fechas y horarios
El encuentro Mayotzincuepa ofrece espectáculos sin costo durante octubre en recintos como el Teatro del Pueblo y varias Utopías, con agrupaciones de Brasil, Colombia y talento local para toda la familia
‘Cabeza de Vaca’ abre el ciclo dedicado a Nicolás Echevarría en la Cineteca Nacional
La función inaugural contará con la presencia del cineasta nayarita y dará inicio a una retrospectiva de 12 títulos que recorre su trabajo documental, visual y de ficción
¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 16 de octubre? Línea 1 del MB afectada por choque y maquinaria
Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes en vivo minuto a minuto
Cómo salir de la deuda de tarjeta de crédito sin dejar de pagar lo básico
Especialistas financieros sugieren elegir entre destinar recursos a los intereses más altos o liquidar primero los montos menores, manteniendo siempre protegidos los compromisos indispensables de vivienda, alimento y salud personal
EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy 16 de octubre: trayectoria del huracán Trudy
La mandataria mexicana informa sobre temas de relevancia nacional e internacional y responde a preguntas de la prensa en su conferencia
MÁS NOTICIAS