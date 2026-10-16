México

Descubre los afortunados ganadores del último sorteo de Tris

El sorteo de Tris se hace cinco veces al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Esta es la combinación ganadora de los sorteos de hoy

Tris entrega miles de pesos en premios y puedes ganar con solo dos aciertos (Infobae/Jovani Pérez)
Tris entrega miles de pesos en premios y puedes ganar con solo dos aciertos (Infobae/Jovani Pérez)
Guardar

Los resultados ganadores de cada uno de los sorteos de Tris de hoy fueron dados a conocer por Pronósticos para la Asistencia Pública, entregando varios millones de pesos en premio. Revisa enseguida si fuiste alguno de los afortunados.

Cuida bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un lugar seguro y cuida de que no se maltrate.

PUBLICIDAD

Recuerda que tienes únicamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la celebración del concurso correspondiente, para recoger tu premio. Una vez vencido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá expirado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se pagan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. Pronósticos Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

PUBLICIDAD

Ganadores del Tris

Tris Clásico

Sorteo: 36792

Resultado: 1497

Tris De las Siete

Sorteo: 36791

Resultado: 600

Tris Extra

Sorteo: 36790

Resultado: 54588

Tris De las Tres

Sorteo: 36789

Resultado: 97927

Tris Medio Día

Sorteo: 36788

Resultado: 69497

De lunes a domingo, cinco veces al día, se dan a conocer los ganadores del sorteo de Tris dependiendo su modalidad.

Las modalidades son: Tris Mediodía, que lleva a cabo a las 13:00 horas; el Tris de las Tres, que se hace a las 15:00 horas; Tris Extra que se efectúa a las 17:00 horas; el Tris de las Siete que realiza a las 19:00 horas; y el Tris Clásico, que es a las 21:00 horas.

Los ganadores de los sorteos de Tris (Cuartoscuro)
Los ganadores de los sorteos de Tris (Cuartoscuro)

Qué estrategias puedes usar para tener más oportunidades de ganar en Tris

Los jugadores de Tris suelen usar varias estrategias para aumentar sus chances, aunque es importante recordar que sigue siendo un juego de azar sin garantías. Entre las estrategias más comunes están:

Jugar los cinco sorteos diarios para aumentar la cantidad de apuestas y así las oportunidades de ganar a largo plazo. Algunos juegan en grupo para cubrir más combinaciones y compartir premios si ganan.

Analizar resultados anteriores para identificar patrones y números que más han salido (números "calientes") o que casi no salen (números "fríos"). Esto puede ayudar a elegir combinaciones con mayores probabilidades según la frecuencia histórica, aunque no asegura ganar.

Usar trucos basados en operaciones con los números de sorteos previos, como sumar o restar los últimos dígitos de los números ganadores recientes para generar combinaciones nuevas.

Aprovechar las modalidades combinadas (combos) que permiten jugar con los mismos números en diferentes posiciones o combinaciones para aumentar las oportunidades en un solo boleto.

Además, utilizar aplicaciones, calculadoras y herramientas estadísticas para analizar datos históricos y facilitar la selección de números, partiendo de análisis de frecuencia, pares/impares y sistemas de reducción para cubrir más combinaciones a menor costo.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesLoterías de MéxicoTris resultados hoy México

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Capturan a dos mujeres por la muerte de una paciente durante una liposucción en un clínica ilegal en la CDMX

La víctima acudió a un establecimiento privado para realizarse una liposucción promocionada por redes sociales

Capturan a dos mujeres por la muerte de una paciente durante una liposucción en un clínica ilegal en la CDMX

El bostezo podría regular la temperatura cerebral, según investigaciones mencionadas por la UNAM

Estudios señalan que este reflejo aumenta el flujo sanguíneo hacia el encéfalo y favorece el intercambio de aire con el entorno

El bostezo podría regular la temperatura cerebral, según investigaciones mencionadas por la UNAM

Visita una casa embrujada de CDMX para contar historias de terror con José Manuel Cuellar y PurDragtorio: dónde y a qué hora

El autor de Bucareli 158 se juntará con artistas del drag en una casona porfiriana de la capital

Visita una casa embrujada de CDMX para contar historias de terror con José Manuel Cuellar y PurDragtorio: dónde y a qué hora

Aviación mexicana enfrenta el reto de solventar las observaciones hechas por autoridades aeronáuticas de EEUU

Expertos consideran que la autoridad mexicana aún no cuenta con los recursos necesarios para reforzar la supervisión del sector

Aviación mexicana enfrenta el reto de solventar las observaciones hechas por autoridades aeronáuticas de EEUU

Detienen a Gilberto Gómez, alcalde morenista de Puerto Aventuras, por extorsión a comerciantes

La Fiscalía de Quintana Roo también capturó al sobrino del edil y a una funcionaria municipal, señalados de participar en el cobro de cuotas bajo amenazas contra un negocio de la colonia Puerto Maya

Detienen a Gilberto Gómez, alcalde morenista de Puerto Aventuras, por extorsión a comerciantes
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de octubre: van 17 policías identificados por abuso contra manifestantes en marcha por agua limpia en Jalisco

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de octubre: van 17 policías identificados por abuso contra manifestantes en marcha por agua limpia en Jalisco

Detienen a Gilberto Gómez, alcalde morenista de Puerto Aventuras, por extorsión a comerciantes

Detienen en Hidalgo a “El Perico”, objetivo prioritario identificado como el brazo derecho de “El H”

Catean un punto de venta de drogas en Iztapalapa y capturan a "El Karnal", miembro de La Unión Tepito

Ronald Johnson destaca la detención de “El Cromo”: es una muestra de por qué Trump designó al CJNG como terroristas

ENTRETENIMIENTO

Visita una casa embrujada de CDMX para contar historias de terror con José Manuel Cuellar y PurDragtorio: dónde y a qué hora

Visita una casa embrujada de CDMX para contar historias de terror con José Manuel Cuellar y PurDragtorio: dónde y a qué hora

Shanik Berman presume “nuevo rostro” en televisión tras ponerse hilos tensores en vivo

Aylín Mujica conmueve al confesar el sueño que tuvo de su hijo Mauro tras su muerte

130 producciones y tres días de proyecciones: así será la décima edición del Festival Internacional de Cine de Ciudad Madero

Ernesto Laguardia califica de “innecesaria” la confesión de Mariana Ochoa sobre el romance que ambos mantuvieron hace más de 20 años

DEPORTES

Comisión de Árbitros implementará nuevo reglamento: restringirán los partidos “talacha” y opiniones en redes sociales

Comisión de Árbitros implementará nuevo reglamento: restringirán los partidos “talacha” y opiniones en redes sociales

Afición mexicana se ilusiona con el paso perfecto de 49ers y Vikings rumbo al juego de la NFL en el Estadio Azteca

Tras casi un año fuera de las canchas, JJ Macías ya tendría fecha de regreso con Pumas y sería en un Clásico

Mateo Chávez lanza advertencia a La Hormiga González ante posible enfrentamiento en Europa League: “Que sienta el peso del estadio”

Cruz Azul despediría al Potro Gutiérrez por aparecer en los festejos del América en el Estadio Azteca