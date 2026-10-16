Colapsa casa en la colonia Morelos: cuerpos de emergencia de la CDMX, hay dos lesionados

Derrumbe en la alcaldía Venustiano Carranza. (redes sociales)

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Este viernes 16 de octubre se reportó un derrumbe en una casa de un domicilio ubicado en Imprenta Mecánicos, en la colonia Morelos de la alcaldía Venustiano Carranza.

Tras estos hechos, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México llegaron al lugar para coordinar servicios de emergencia en la zona. Mientras que bomberos y paramédicos atendieron a dos personas que resultaron lesionadas por contusiones.

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Entre las personas afectadas está un hombre de 67 años que presentó varios golpes y recibió atención prehospitalaria por parte de los médicos. Después de ser evaluado, fue trasladado en ambulancia a un hospital para continuar con su atención. Además, dos mascotas resultaron heridas por el incidente.

Por su parte, autoridades llevan a cabo una inspección del inmueble para establecer las causas del colapso y determinar si la estructura representa algún peligro para los habitantes de la vivienda.

Explosión en gasera de El Ranchito, en Coacalco

Una explosión en una gasera de El Ranchito, en Coacalco, Estado de México, dejó a una persona lesionada con quemaduras leves y obligó a evacuar a más de 200 personas el pasado martes 13 de octubre de 2026. Alí Morales García, director de Protección Civil de Coacalco, informó que el incendio fue controlado y que el estallido se originó por la acumulación de gas en una pipa, y no por fallas en la instalación.

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La emergencia también dejó daños en viviendas aledañas y tres canes con quemaduras leves, precisó el funcionario. La persona herida es un trabajador de la propia gasera.

Videos compartidos por habitantes muestran llamas, columnas de humo y una segunda detonación que hizo correr a personas que se encontraban cerca del sitio. El episodio ocurrió sobre la calle Venustiano Carranza, en la parte alta de la zona, junto a un mercado de la colonia Loma Bonita.

La cercanía entre comercios y viviendas hizo que los vecinos detectaran rápidamente el humo y el fuego. Durante los primeros momentos de la emergencia, residentes se alejaron del perímetro ante el riesgo que representaba la columna de combustible.

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Milenio ubicó el origen del fuego en esa vialidad y describió que el material inflamable invadió el área de la gasera. De acuerdo con el diario, equipos de emergencia acudieron al lugar para atender el siniestro.

Morales García sostuvo que el establecimiento contaba con todos los permisos correspondientes y operaba en condiciones adecuadas. Durante las primeras coberturas de la explosión, las autoridades aún no emitían un comunicado oficial sobre las causas ni sobre posibles personas heridas.

Explosiones por acumulación de gas durante 2026

El municipio ha enfrentado otros incidentes relacionados con fugas o acumulación de gas en los meses previos. El 20 de marzo de 2026, una explosión afectó la colonia La Magdalena Huizachitla y dejó ocho personas lesionadas, de acuerdo con medios locales.

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En ese caso, el coordinador de Protección Civil y Bomberos del Ayuntamiento de Coacalco, Alí Morales, explicó que el estallido fue causado por un tanque de gas. La explosión ocurrió alrededor de las 8:30 de la mañana.

Dos de los lesionados se encontraban delicados, informó entonces el funcionario. La onda expansiva dañó cinco viviendas de la calle Monterrey y tres vehículos estacionados, mientras personal de Protección Civil y bomberos municipales retiró escombros para descartar riesgos adicionales.

Dos heridos graves fueron trasladados en helicóptero a la Ciudad de México. Juan Josué Cárdenas, de 77 años, presentó quemaduras de segundo grado en el 35% de su cuerpo.

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La otra persona trasladada fue Ana Frías Rivera, de 36 años, quien tuvo quemaduras leves y una fractura en las apófisis espinosas, según Posta. Una aeronave del grupo Relámpagos la llevó al hospital Isemmyn de Ecatepec debido a que Coacalco no cuenta con helipuerto.

El 11 de agosto de 2026, otro tanque de gas explotó dentro de una vivienda del municipio. En aquella ocasión hubo daños materiales y vecinos fueron desalojados; los bomberos controlaron el fuego y no hubo personas heridas.