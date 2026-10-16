México

Conductor sorprende en CDMX:  decora su auto con una enorme araña por Halloween y Día de Muertos

Las imágenes del vehículo destacaron por su originalidad y mostraron cómo las calles capitalinas comienzan a llenarse de adornos alusivos a las celebraciones de temporada

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La temporada de octubre y noviembre suele transformar el paisaje de la Ciudad de México con adornos, disfraces y figuras relacionadas con las festividades de estas fechas. Sin embargo, una de las escenas que llamó la atención recientemente fue protagonizada por un automovilista que recorrió las calles de la capital con una enorme araña colocada sobre su vehículo.

La peculiar decoración convirtió al automóvil en un elemento difícil de ignorar para quienes compartieron el camino con él. Su tamaño y apariencia destacaron entre el tránsito habitual, por lo que la escena fue captada en video y comenzó a circular en redes sociales.

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Aunque en la capital es común encontrar establecimientos, viviendas y espacios públicos adornados durante esta época, llevar una figura de grandes dimensiones sobre un automóvil representó una manera poco habitual de sumarse al ambiente festivo.

Una araña gigante convirtió el automóvil en protagonista

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Las imágenes muestran el vehículo mientras avanza por las vialidades de la Ciudad de México con el llamativo adorno instalado en el techo. La figura de la araña sobresale por sus dimensiones y transforma la apariencia del automóvil, que termina destacando entre las unidades que circulan a su alrededor.

La decoración despertó la curiosidad de quienes se encontraron con el conductor durante su recorrido. En lugar de pasar inadvertido entre el tráfico, el automóvil se convirtió en una escena que podía llamar la atención tanto de otros automovilistas como de los peatones.

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El video también mostró una forma distinta de llevar las celebraciones más allá de los hogares y los comercios. En estas fechas, algunas personas recurren a accesorios y decoraciones temáticas para darle un toque especial a sus actividades cotidianas.

No obstante, con la información disponible no se ha precisado quién es el propietario del vehículo ni en qué punto exacto de la capital fue grabado el momento.

La decoración mezcla el ambiente de Halloween y Día de Muertos

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La aparición del automóvil coincide con una de las épocas del año en que las calles mexicanas comienzan a llenarse de elementos alusivos a distintas celebraciones. Mientras Halloween suele asociarse con criaturas fantásticas, telarañas y figuras que buscan causar sorpresa, el Día de Muertos mantiene una identidad propia vinculada con el recuerdo de los seres queridos.

En la Ciudad de México, ambas celebraciones coinciden durante octubre y los primeros días de noviembre, periodo en el que pueden encontrarse decoraciones de estilos diferentes en espacios públicos y privados.

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La araña colocada sobre el vehículo se relaciona principalmente con la estética de Halloween, aunque su aparición ocurre en medio del ambiente festivo que acompaña las tradiciones de esta temporada.

Este tipo de iniciativas también demuestra cómo algunas personas adaptan sus automóviles y otros objetos cotidianos para participar en las celebraciones. En lugar de limitar los adornos a las fachadas de sus casas, optan por llevarlos consigo y convertirlos en parte de sus recorridos.

Las imágenes llaman la atención en redes sociales

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El registro del automóvil destacó por mostrar una escena poco habitual en las calles capitalinas. Las decoraciones de temporada suelen generar curiosidad cuando aparecen en lugares inesperados, especialmente si sus dimensiones o su diseño las hacen sobresalir del entorno.

En este caso, la enorme araña se convirtió en el principal atractivo del vehículo y en el detalle que permitió distinguirlo del resto del tránsito.

Sin que se hayan confirmado mayores detalles sobre la preparación del automóvil o las intenciones de su propietario, la escena ofrece una muestra de la creatividad con la que algunas personas se suman a las celebraciones de fin de año.

Así, el recorrido de un conductor por la Ciudad de México terminó convirtiéndose en un momento curioso de la temporada, en la que Halloween y Día de Muertos conviven en las calles a través de disfraces, adornos y propuestas que no pasan desapercibidas.

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