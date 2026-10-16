Clara Brugada invita al concierto gratuito de Garbage en el Zócalo de la CDMX

Un cartel promocional anuncia la presentación gratuita de la banda de rock Garbage en el Zócalo de la Ciudad de México el 14 de noviembre. (Concierto Garbage/Gob CDMX)

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Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, invita a un concierto gratuito de la banda Garbage en el Zócalo capitalino, programado para el próximo 14 de noviembre a las ocho de la noche.

“Porque en esta ciudad la cultura no tiene boleto. Los invito a un concierto totalmente gratuito para todas y todos”, declaró Clara Brugada en el mensaje, dirigido a los capitalinos interesados en asistir al evento en la plaza pública.

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La mandataria describió a la agrupación como “una banda de rock alternativo que ha roto estereotipos, que ha defendido la diversidad, que ha defendido a ser diferentes”.

Garbage no se presenta en la capital desde 2023

La vocalista Shirley Manson y los demás integrantes del grupo Garbage posan vestidos de negro a la orilla del mar. (Captura de pantalla/Imagen ilustrativa)

La última vez que Garbage tocó en la Ciudad de México fue el 4 de septiembre de 2023, en un concierto realizado en el Pepsi Center WTC como parte de una gira previa de la agrupación. En 2024, la banda tenía programado regresar a la capital para participar en el festival Hera, pero canceló esa presentación debido a una lesión de Shirley Manson, vocalista del grupo, que requirió cirugía y un periodo de rehabilitación.

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Garbage se formó en 1993 en Madison, Wisconsin, Estados Unidos, con Shirley Manson como vocalista y Butch Vig, Duke Erikson y Steve Marker como integrantes originales. La banda mantiene a sus cuatro miembros fundadores desde su creación, algo poco común entre agrupaciones de rock con más de tres décadas de trayectoria.

El sonido de Garbage marcó el rock alternativo de los años noventa

Garbage vuelve a CDMX. REUTERS/Mario Anzuoni

El grupo desarrolló un estilo que combina rock alternativo, guitarras distorsionadas y elementos electrónicos, con el que alcanzó reconocimiento internacional desde su álbum debut. Garbage, publicado en 1995, incluyó sencillos como “Only Happy When It Rains”, “Stupid Girl” y “Milk”, que posicionaron a la banda como una de las propuestas más identificables del rock alternativo de la época.

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En 1998, el grupo lanzó Version 2.0, su único álbum que alcanzó el primer lugar en listas de popularidad, con sencillos como “Push It” y “I Think I’m Paranoid”. Ese disco consolidó el sonido característico de Garbage, que combina capas electrónicas con guitarras pesadas y la voz distintiva de Shirley Manson.

. REUTERS/Mario Anzuoni

A lo largo de su carrera, la banda publicó discos como Beautiful Garbage (2001), Bleed Like Me (2005), Not Your Kind of People (2012), Strange Little Birds (2016) y No Gods No Masters (2021). En 1999 también compuso el tema principal de la película de James Bond El mañana nunca muere, titulado “The World Is Not Enough”, que amplió su proyección fuera del circuito del rock alternativo.

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El más reciente material discográfico del grupo, Let All That We Imagine Be the Light, se publicó en 2025, y la banda lo ha presentado en distintas fechas de su gira internacional durante el último año, incluida una presentación en julio en el Jardín Botánico de la Universidad Complutense de Madrid.

El Zócalo mantiene una agenda cultural activa durante octubre

El anuncio del concierto de Garbage llega apenas unos días después de que el Zócalo capitalino albergara la XXVI Feria Internacional del Libro, realizada del 9 al 18 de octubre bajo la organización del Gobierno de la Ciudad de México. Clara Brugada encabezó la inauguración de esa feria el 9 de octubre, en un evento que incluyó 266 actividades gratuitas, entre ellas 118 presentaciones de libros y 21 conciertos distribuidos en distintos foros de la plaza.

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Entre los artistas que se presentaron durante la feria en distintos escenarios del Zócalo estuvieron Belafonte Sensacional, Los Folkloristas, Triciclo Circus Band y Salón Victoria, además de un tributo a la banda infantil 31 Minutos, programado para el 17 de octubre. Esa programación musical formó parte de la oferta cultural gratuita que coincide, en el calendario, con el anuncio del concierto de Garbage para noviembre.

La Plaza de la Constitución ha funcionado en las últimas semanas como escenario recurrente de actividades culturales impulsadas por el Gobierno capitalino, aunque el concierto de Garbage representa una presentación individual y de mayor escala frente a los formatos de foros múltiples utilizados durante la feria del libro.

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No se han dado detalles sobre el montaje del escenario ni el aforo esperado

Hasta el momento no existe información adicional sobre las condiciones técnicas del concierto, como el tamaño del escenario que se instalará en el Zócalo, el aforo máximo permitido para el evento o si habrá restricciones de acceso para los asistentes. El mensaje de Clara Brugada se limitó a los elementos esenciales: el nombre de la banda, la gratuidad del evento, la fecha y el horario.

Tampoco se ha precisado si el concierto de Garbage formará parte de alguna celebración o efeméride particular del calendario capitalino, ni si la banda ofrecerá declaraciones propias sobre su presentación en México antes de la fecha programada.

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