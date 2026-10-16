México

Progol de Media Semana: resultados ganadores del viernes 16 de octubre

Consulte aquí los dígitos premiados de la quiniela de Progol de Media Semana, que entregó la Lotería Nacional

Al finalizar cada jornada futbolera, Pronósticos para la Asistencia Pública da a conocer a los ganadores del Progol de Media Semana. (Infobae/Jovani Pérez)
Al finalizar cada jornada futbolera, Pronósticos para la Asistencia Pública da a conocer a los ganadores del Progol de Media Semana. (Infobae/Jovani Pérez)
Guardar

Como cada viernes, la Lotería Nacional de México celebró el sorteo Progol Media Semana. Averigüe si fue uno de los afortunados ganadores del premio 817 de este viernes 16 de octubre de 2026.Protege bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para reclamar el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un sitio seguro y procura que no se pierda.

Recuerda que tienes únicamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la realización del concurso correspondiente, para recoger tu dinero. Una vez transcurrido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá caducado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

PUBLICIDAD

Resultados ganadores del Progol de Media Semana

Sorteo: 817.

Combinación ganadora: L L L V V L L V E.

¿Cómo convertirte en ganador del Progol de Media Semana?

¿No sabes como jugar Progol de Media Semana? Aquí te decimos como participar y ganar. (Lotería Nacional)
¿No sabes como jugar Progol de Media Semana? Aquí te decimos como participar y ganar. (Lotería Nacional)

Progol de Media Semana es una quiniela de nueve encuentros de fútbol nacional e internacional en la que para ganar tendrás que predecir los resultados de los partidos de la siguiente manera: si gana local, hay empate o gana visita.

El boleto de Progol de Media Semana cuenta con una lista de nueve partidos de futbol próximos a jugarse y tres columnas de casillas para indicar los resultados: local, empate o visitante. Con lápiz, tinta azul o negra, deberás rellenar las casillas indicando tus predicciones acerca de si ganará local o visitante, o si será empate.

PUBLICIDAD

Pero además podrás elegir si quieres jugar una quiniela sencilla, doble o triple para incrementar tus posibilidades de ganar un premio.

Quiniela sencilla: En esta quiniela sólo podrás marcar una opción de resultado por encuentro, es decir: ganará local, será empate o ganará visita.

Quiniela doble: En este caso, tendrás oportunidad de marcar dos resultados en un mismo encuentro. Por ejemplo: “será empate o ganará visita ” o “ganará visita o ganará local ”. Podrás jugar hasta ocho quinielas dobles para cada jornada.

Quiniela triple: Por último, también podrás participar en esta quiniela en donde podrás marcar las tres opciones de resultado en una misma jornada. Podrás jugar hasta dos quinielas triples para cada jornada.

La quiniela sencilla de Progol de Media Semana tiene un precio de solo 15 pesos, mientras que las quinielas múltiples tienen un mayor costo, el cual se calcula de acuerdo a sus combinaciones y puede ser de hasta mil 800 pesos.

¿Qué es la Lotería Nacional?

Conoce más acerca de la Lotería Nacional mexicana. (Cuartoscuro)
Conoce más acerca de la Lotería Nacional mexicana. (Cuartoscuro)

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal que se encarga de la celebración de sorteos con premios en efectivo.

Los recursos son destinados a la asistencia pública, es decir, captar dinero para gobierno federal y que es reorientado a procurar la igualdad aquellos mexicanos posibilidad de satisfacer por sí mismos sus urgentes necesidades.

La Lotería Nacional tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, porque no recibe recursos presupuestales del Gobierno Federal, se autofinancia con las ganancias de los sorteos que realiza.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Progol Media Semana MéxicoLoterías de Méxicomexico-loteriasmexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy viernes 16 de octubre: Trudy se intensifica a huracán categoría 3

Consulta en tiempo real actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas en el país

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy viernes 16 de octubre: Trudy se intensifica a huracán categoría 3

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 16 de octubre: Manifestantes cierran la circulación en Eje 1 Norte y Paseo de la Reforma

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 16 de octubre: Manifestantes cierran la circulación en Eje 1 Norte y Paseo de la Reforma

Gatitos en el espacio: taller interactivo para crear tu propio títere de astronauta en el Museo de Historia Natural

El taller gratuito con el boleto de entrada combina divulgación científica y manualidades familiares en la Plazoleta del recinto dentro del Mes de la Astronomía

Gatitos en el espacio: taller interactivo para crear tu propio títere de astronauta en el Museo de Historia Natural

Andrea Legarreta comparte emotivo mensaje para su hija Nina Rubín: “Te extraño, pero amo ver tus alas crecer”

La conductora mexicana conmovió en las redes sociales al escribir una carta para su hija que se encuentra en Inglaterra

Andrea Legarreta comparte emotivo mensaje para su hija Nina Rubín: “Te extraño, pero amo ver tus alas crecer”

Cuál es la calidad del aire en CDMX y Edomex este 16 de octubre

Todos los días y cada hora se hace un monitoreo de la calidad del oxígeno en la CDMX y Edomex

Cuál es la calidad del aire en CDMX y Edomex este 16 de octubre
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 16 de octubre: capturan a grupo que surtía armas a Los Chapitos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 16 de octubre: capturan a grupo que surtía armas a Los Chapitos

Golpe al narco en Durango: autoridades aseguran más de 1.3 toneladas de metanfetamina en laboratorio clandestino

Estados Unidos prohíbe el vuelo de drones en la frontera con México y advierte que los derribará con armas de energía dirigida

Nayarit ejecuta orden de aprehensión contra policía estatal por disparos que mataron a adolescente en Tepic

Una mujer quiso hacer su “emprendimiento” de club cannábico en la Zona Rosa de la CDMX: fue detenida por la policía

ENTRETENIMIENTO

Asistente de Laura Bozzo niega privilegios en el hospital y rechaza versiones sobre trato especial

Asistente de Laura Bozzo niega privilegios en el hospital y rechaza versiones sobre trato especial

Andrea Legarreta comparte emotivo mensaje para su hija Nina Rubín: “Te extraño, pero amo ver tus alas crecer”

Paulina Rubio y Thalía decidieron no pronunciarse contra la serie de Timbiriche, revela Mariana Garza

Habrá talleres gratuitos para elaborar tus propias decoraciones de Día de Muertos en Chapultepec: fechas y horarios

“Mi cambio físico es resultado de decisiones que tomé”: Junior H aclara rumores sobre su estado de salud

DEPORTES

Televisora mexicana confirma transmisión de Canelo vs Mbilli: cuándo y dónde ver la pelea de manera gratuita

Televisora mexicana confirma transmisión de Canelo vs Mbilli: cuándo y dónde ver la pelea de manera gratuita

Enfermera acepta reto de box en calles de CDMX y gana mil 500 pesos para sus gastos de la semana

Diego Lainez respalda a Gilberto Mora ante el interés del futbol internacional: “México necesita un referente en Europa”

León vs América, EN VIVO: cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 12 del Apertura 2026

Cleveland Guardians busca liquidar a Jonathan Aranda y los Tampa Bay Rays en el Juego 4 de la Serie de Campeonato: hora y dónde ver