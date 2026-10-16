México

Los Ángeles Azules festejan 50 años de trayectoria con conciertos en Monterrey y colaboración con Daniela Spalla

La agrupación de Iztapalapa se presentará en el Escenario GNP Seguros, con un repertorio de clásicos que ya forma parte de la cultura mexicana

El festejo por las cinco décadas de cumbia se suma a la presentación en el Mundial 2026, las presentaciones internacionales, los nuevos temas y los homenajes. (Instagram/ angelesazulesmx)
El festejo por las cinco décadas de cumbia se suma a la presentación en el Mundial 2026, las presentaciones internacionales, los nuevos temas y los homenajes. (Instagram/ angelesazulesmx)
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Una esquina de Panorama City, en Los Ángeles, ya lleva el nombre de la agrupación que salió de Iztapalapa para convertir la cumbia en punto de encuentro entre generaciones de todo el mundo.

A un mes de ese homenaje, Los Ángeles Azules celebran sus 50 años de trayectoria con conciertos en Monterrey, música nueva y otro reconocimiento previsto en Puerto Vallarta.

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Los hermanos Mejía Avante conmemoran 50 años de trayectoria artística desde la fundación del grupo en Iztapalapa en 1976. (Instagram/ @angelesazulesmx)
Los hermanos Mejía Avante conmemoran 50 años de trayectoria artística desde la fundación del grupo en Iztapalapa en 1976. (Instagram/ @angelesazulesmx)

Además, los hermanos Mejía Avante llegan al aniversario con una agenda que no se detiene en los clásicos. El grupo estrenó una versión de Lejos de la Ciudad junto a Daniela Spalla, se prepara para dos noches en el Escenario GNP Seguros y mantiene presencia en México y Estados Unidos.

Monterrey será una de las paradas del aniversario número 50

El 23 y 24 de octubre, Los Ángeles Azules llevarán a Monterrey canciones que dejaron atrás los salones de baile para instalarse en fiestas familiares, festivales y escenarios internacionales.

  • Los Ángeles Azules actuarán durante dos noches en Monterrey, dentro de las actividades que acompañan sus cinco décadas de carrera.
  • La agrupación construyó un recorrido que pasó de Iztapalapa a presentaciones en América Latina, Estados Unidos, Canadá y Europa.
  • Temas emblemáticos como 17 años, Cómo te voy a olvidar y El listón de tu pelo forman parte de la historia iniciada en 1976.
  • Jorge Mejía Avante ha atribuido parte de la vigencia del conjunto a la respuesta del público, que convirtió sus canciones en parte de celebraciones cotidianas mexicanas.
  • El calendario de 2026 también incluyó su presencia en la ceremonia de apertura de la Copa Mundial de la FIFA realizada en el histórico Estadio Azteca.
El grupo participó en la ceremonia de apertura del Mundial 2026 en la cancha del Estadio Azteca. REUTERS/Kai Pfaffenbach
El grupo participó en la ceremonia de apertura del Mundial 2026 en la cancha del Estadio Azteca. REUTERS/Kai Pfaffenbach

De esta manera, las fechas regiomontanas reunirán el repertorio que sostuvo al grupo durante décadas, aunque llegarán en un momento de actividad renovada. La banda no sólo mira hacia las canciones que consolidaron su nombre: también incorpora voces que amplían y refrescan su sonido.

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Los Ángeles Azules sumaron a Daniela Spalla a su celebración con “Lejos de la Ciudad”

La colaboración con Daniela Spalla suma un capítulo más a la celebración. Lejos de la Ciudad, publicada originalmente por la artista argentina en enero de 2024, recibió una nueva lectura con teclados, percusiones y el ritmo de cumbia que distingue a Los Ángeles Azules.

  • La nueva versión se estrenó el 15 de octubre de 2026 en plataformas digitales.
  • Spalla contó que imaginó la adaptación mientras cantaba el tema al ritmo de la cumbia en su casa.
  • Después grabó un demo con su equipo y se lo hizo llegar a la agrupación de Iztapalapa.
  • El proyecto tardó alrededor de un año y medio en concretarse, hasta que ambas partes encontraron espacio en sus agendas.
  • La canción ya había tenido una versión con Camilo, pero ahora encontró otro pulso junto a los mexicanos.
La agrupación estrenó una versión en cumbia del tema "Lejos de la Ciudad" junto a la cantante argentina Daniela Spalla. (Foto: Ignacio Izquierdo / Infobae México)
La agrupación estrenó una versión en cumbia del tema "Lejos de la Ciudad" junto a la cantante argentina Daniela Spalla. (Foto: Ignacio Izquierdo / Infobae México)

Para Daniela Spalla, la colaboración llega en medio de meses de actividad, después de abrir el concierto de Michael Bublé en Guadalajara y mientras prepara su próximo álbum; para el grupo de Iztapalapa, suma una voz nueva a un aniversario que conecta sus clásicos con el presente.

California y Puerto Vallarta extienden el festejo fuera del escenario

El aniversario tuvo una imagen distinta el 14 de septiembre, cuando la ciudad de Los Ángeles dedicó una intersección de Panorama City al grupo. El reconocimiento ocurrió en una zona con amplia presencia de comunidad mexicana y antecedió su participación en las fiestas patrias.

  • Van Nuys Boulevard y Chase Street fueron nombradas Los Ángeles Azules Square.
  • Al día siguiente, la agrupación encabezó la celebración de El Grito 2026 frente al Ayuntamiento de Los Ángeles.
  • El próximo 5 de noviembre, recibirá un reconocimiento a la trayectoria durante los HEAT Latin Music Awards en Puerto Vallarta.
Una intersección de Panorama City recibió el nombre de Los Ángeles Azules Square en homenaje a la banda. (Instagram/ @angelesazulesmx)
Una intersección de Panorama City recibió el nombre de Los Ángeles Azules Square en homenaje a la banda. (Instagram/ @angelesazulesmx)

Así, entre una plaza con su nombre en California, dos noches en Monterrey y una canción que volvió a nacer como cumbia, Los Ángeles Azules celebran medio siglo con la escena que los acompaña desde el inicio: suenan los primeros acordes y la fiesta comienza.

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