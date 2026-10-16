A un año de la elección por la Cuauhtémoc, colectivos piden al Congreso de la CDMX suspender a Alessandra Rojo de la Vega

Alessandra Rojo de la Vega debe enfrentar varias problemáticas antes de lograr la reelección en la alcaldía Cuauhtémoc. (Alcaldía Cuauhtémoc )

Guardar

Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de la alcaldía Cuauhtémoc, enfrenta una nueva polémica, por acusaciones de violencia contra mujeres trans y trabajadoras sexuales.

Los señalamientos contra Rojo de la Vega pueden mermar sus aspiraciones para buscar la reelección en la Cuauhtémoc, pues las afectadas solicitaron al Congreso de la Ciudad de México suspenderla del cargo.

PUBLICIDAD

Colectivos trans y trabajadoras<b> </b>sexuales<b> </b>solicitan suspender a Rojo de la Vega

Ayer, 15 de octubre, integrantes de colectivos trans, personas no binarias, trabajadoras sexuales y activistas, que acudieron al recinto legislativo de Donceles, denunciaron las agresiones que aseguran haber sufrido durante una manifestación celebrada el 9 de octubre en la alcaldía Cuauhtémoc, por las que responsabilizan directamente a Rojo de la Vega.

“¡Justicia para las víctimas de la alcaldía Cuauhtémoc!”, exigieron quienes se manifestaron ayer.

Colectivas reportan al menos 15 personas lesionadas

Las colectivas reportaron al menos 15 personas lesionadas entre sus integrantes, al tiempo que la alcaldesa denunció agresiones contra dos trabajadoras de su administración y daños materiales en las instalaciones de la alcaldía.

PUBLICIDAD

Luego de reunirse con legisladores el pasado jueves, las organizaciones informaron que buscarán impulsar, desde la Junta de Coordinación Política (Jucopo), una comisión especial con representación de todas las bancadas para investigar los hechos y revisar la actuación de las autoridades involucradas.

Trabajadoras sexuales de la CDMX protestaron en la alcaldía Cuauhtémoc contra Alessandra Rojo de la Vega. Crédito: Cuartoscuro

Exigen que varias instituciones atiendan las denuncias

Además, acordaron solicitar la intervención de la Secretaría de la Contraloría General y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM); sin dejar de mencionar que pidieron a la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJCDMX) que investigue las denuncias con la seriedad pertinente.

Las medidas planteadas consideran promover un exhorto a las 16 alcaldías de la capital para evitar actos de violencia, persecución y represión contra personas de la diversidad sexual, periodistas y manifestantes.

PUBLICIDAD

Alistan denuncia contra Rojo de la Vega ante la Copred

Las colectivas anunciaron que acudirán al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred) para denunciar a Rojo de la Vega por posibles actos de discriminación.

Asimismo, solicitarán la intervención del Instituto de Verificación Administrativa (Invea) y promoverán una legislación que garantice condiciones de seguridad en los hoteles donde se ejerce el trabajo sexual, a raíz de las agresiones que las organizaciones denunciaron en el Hotel Maga, ubicado sobre Calzada de Tlalpan.

Agresiones contra trabajadoras sexuales dieron paso a las protestas

Todo el conflicto comenzó el pasado 6 de octubre, cuando integrantes de colectivas trans y trabajadoras sexuales acudieron al hotel antes descrito para llevar a cabo una jornada comunitaria de salud en coordinación con Médicos Sin Fronteras, que incluían pruebas de detección del virus de inmunodeficiencia humana (VIH), entrega de alimentos y cortes de cabellos gratuitos.

PUBLICIDAD

Con base en el testimonio de las denunciantes, el dueño del establecimiento no permitió el desarrollo de la actividad y ordenó a un grupo de hombres intimidar a las participantes. La confrontación terminó en agresiones físicas contra varias integrantes de las organizaciones.

Los colectivos señalaron que la protesta fue para solicitar dialogar con la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega. | Instagram Justicia Histórica Trans

Ni acuerdo para celebrar la jornada de salud evitó la agresión

La activista transfeminista y trabajadora sexual, Anna La Bitchplainer, contó en sus redes sociales que las actividades de salud fueron acordadas, previamente, con las trabajadoras sexuales del establecimiento.

“Llegamos a hacer la jornada y el dueño del hotel Maga había sacado a todo su personal a la calle rodeando el hotel, intimidando a las compañeras que iban a venir a la jornada con su actitud”, denunció la activista.

PUBLICIDAD

Hombres llegaron a golpearlas

Según su testimonio, el propietario también amenazó a Carolina, una mujer trans afromexicana que lleva años trabajando en la zona, contra quien dirigió expresiones transfóbicas y discriminatorias, al igual que contra el resto de las participantes.

La activista aseguró que el hombre advirtió que llamaría a más personas para agredirlas. Minutos después, relató, llegó un grupo de aproximadamente 15 hombres que las atacó.

Una de las afectadas denunció que fue golpeada por siete personas cuando intentó defender a sus compañeras.

Protesta concluye en entrenamiento en la Cuauhtémoc

Las agresiones antes mencionadas, derivaron en una protesta el pasado viernes 9 de octubre. Las inconformes hicieron acto de presencia, primero, en el búnker de la Fiscalía capitalina para exigir justicia y, posteriormente, se trasladaron a la sede de la alcaldía Cuauhtémoc, donde la manifestación concluyó en un enfrentamiento.

PUBLICIDAD

Las colectivas reportaron al menos 15 personas lesionadas entre sus integrantes. Rojo de la Vega, por su parte, denunció agresiones contra dos trabajadoras de su administración y daños materiales.

Las versiones sobre el origen de la confrontación son contrapuestas. La alcaldesa acusó a las manifestantes de actuar con violencia, mientras que las organizaciones sostienen que fueron atacadas por policías y civiles armados con objetos contundentes.

Trabajadoras sexuales protestaron en la alcaldía Cuauhtémoc por las agresiones sufridas en el Hotel Maga de Tlalpan. Crédito: Cuartoscuro

Protección para las víctimas y suspensión a Rojo de la Vega entre las principales exigencias

El lunes 12 de octubre, las colectivas regresaron a la Fiscalía local para presentar sus denuncias y exigir medidas de protección. Durante la movilización desplegaron una bandera de la comunidad trans con la leyenda “Alessandra DLV Transfeminicida” y reclamaron al Congreso suspender a Rojo de la Vega mientras se investigan los hechos del 9 de octubre.

PUBLICIDAD

Las colectivas solicitaron además la intervención de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para garantizar la seguridad de las víctimas, justicia y reparación del daño, así como la clausura del Hotel Maga por las agresiones denunciadas en ese establecimiento.

No inician bien las aspiraciones de reelección de Alessandra Rojo de la Vega, ya que colectivos trans y trabajadoras sexuales solicitan que el Congreso de la CDMX que la suspenda por violencia en su contra en la alcaldía Cuauhtémoc.